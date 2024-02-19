Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года - 19.02.2024 Украина.ру
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Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года
Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года - 19.02.2024 Украина.ру
Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года
С начала 2024 года в России на службу в объединённую группировку войск принято более 53 тысяч человек. Такие данные привёл в понедельник, 19 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
2024-02-19T18:40
2024-02-19T18:40
новости
дмитрий медведев
контракт
вс рф
мобилизация
сво
спецоперация
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Ранее министерство обороны сообщало, что по данным на конец 2023 года, в Вооружённых силах РФ начитывается более 640 тысяч служащих по контракту. По словам президента России Владимира Путина, ежедневно на пункты сбора по всей стране приходит до 1,5 тысяч человек, то есть пока необходимости во второй волне мобилизации нет.
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новости, дмитрий медведев, контракт, вс рф, мобилизация, сво, спецоперация
Новости, Дмитрий Медведев, контракт, ВС РФ, мобилизация, СВО, Спецоперация

Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года

18:40 19.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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С начала 2024 года в России на службу в объединённую группировку войск принято более 53 тысяч человек. Такие данные привёл в понедельник, 19 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек. В целом процесс идёт неплохо. Округа, регионы активно работают", — сказал он на совещании с руководителями Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее министерство обороны сообщало, что по данным на конец 2023 года, в Вооружённых силах РФ начитывается более 640 тысяч служащих по контракту. По словам президента России Владимира Путина, ежедневно на пункты сбора по всей стране приходит до 1,5 тысяч человек, то есть пока необходимости во второй волне мобилизации нет.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
03:45
ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФКоличество дронов, которые охотятся за украинскими солдатами будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников. Украинская армия уже прошла точку невозврата по численности и качеству вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиДмитрий МедведевконтрактВС РФмобилизацияСВОСпецоперация
 
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