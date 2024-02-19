Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
С начала 2024 года в России на службу в объединённую группировку войск принято более 53 тысяч человек. Такие данные привёл в понедельник, 19 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек. В целом процесс идёт неплохо. Округа, регионы активно работают", — сказал он на совещании с руководителями Северо-Кавказского федерального округа.
Ранее министерство обороны сообщало, что по данным на конец 2023 года, в Вооружённых силах РФ начитывается более 640 тысяч служащих по контракту. По словам президента России Владимира Путина, ежедневно на пункты сбора по всей стране приходит до 1,5 тысяч человек, то есть пока необходимости во второй волне мобилизации нет.
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