https://ukraina.ru/20240219/1053402621.html

Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года

Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года - 19.02.2024 Украина.ру

Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года

С начала 2024 года в России на службу в объединённую группировку войск принято более 53 тысяч человек. Такие данные привёл в понедельник, 19 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2024-02-19T18:40

2024-02-19T18:40

2024-02-19T18:40

новости

дмитрий медведев

контракт

вс рф

мобилизация

сво

спецоперация

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Ранее министерство обороны сообщало, что по данным на конец 2023 года, в Вооружённых силах РФ начитывается более 640 тысяч служащих по контракту. По словам президента России Владимира Путина, ежедневно на пункты сбора по всей стране приходит до 1,5 тысяч человек, то есть пока необходимости во второй волне мобилизации нет.

https://ukraina.ru/20240219/1053343965.html

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новости, дмитрий медведев, контракт, вс рф, мобилизация, сво, спецоперация