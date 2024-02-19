https://ukraina.ru/20240219/1053397622.html

Пустые декларации ради пиара Зеленского. Что предполагают соглашения о безопасности с Украиной

Пустые декларации ради пиара Зеленского. Что предполагают соглашения о безопасности с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру

Пустые декларации ради пиара Зеленского. Что предполагают соглашения о безопасности с Украиной

Пока ВСУ бежали из Авдеевки, Зеленский в Европе подписывал новые "гарантии безопасности", которые на Украине презентуют в качестве альтернативы членству в НАТО

2024-02-19T17:06

2024-02-19T17:06

2024-02-19T17:06

эксклюзив

украина

владимир зеленский

гарантии безопасности

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руслан бортник

сша

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Об этих гарантиях и соглашениях по безопасности на Украине кричат из каждого утюга, стараясь перебить новости о наступлении ВС РФ.В воскресенье, 18 февраля, украинский президент заявил, что Украина согласовала двусторонние соглашения по безопасности еще с несколькими государствами. "Три соглашения есть [с Великобританией, Францией и Германией]. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях по безопасности", - рассказал Зеленский.При этом он посетовал, что США пока не торопятся заключать такое соглашение с Киевом, хотя "переговоры идут". В то же время Зеленский подчеркнул, что не считает такие соглашения альтернативой военной помощи США, финансирование которой сейчас затормозили в Конгрессе. Проще говоря, деньги ему нужны срочно. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина говорит, что Украина надеется подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО в июле.Если внимательно прочитать "соглашения о гарантиях", которые Киев уже заключил, становится понятно, что они буквально ни о чем. Само слово "гарантии" там практически не появляется. В соглашении с Францией, которое Зеленский на днях подписал с Эммануэлем Макроном, Украина обязалась продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС. "Продолжать реформы" Украина обещает последние десять лет в качестве условия получения кредитов.В случае "повторного нападения РФ" западные страны, с которыми подписаны такие соглашения, лишь обязуются в течение 24 часов "созвать консультации для определения дальнейших шагов". Такие действия ожидаемы в случае возникновения любого конфликта, но никакой конкретики такие действия заранее не предполагают.Никто из западных союзников Киева не берет на себя обязательства воевать за Украину и максимум обещают делать то, что делают и сейчас. "Это не Будапештский меморандум, но и не гарантии безопасности вроде тех, что предоставили США Японии, Южной Корее и Филиппинам - нечто среднее", - комментирует соглашения украинский политолог Руслан Бортник.Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко назвал подписанный с Великобританией документ политической договоренностью, которая не является юридическим обязательством, а имеет лишь "морально-политическую силу в международных отношениях".Однако на безрыбье Зеленскому необходима хоть какая-то внешнеполитическая победа. "Очередная пустая декларация подписана сегодня в Германии, при отсутствие внешнеполитических успехов на Банковой решили, что нужны информационные победы и подписывают договора о сотрудничестве, которые не несут под собой никаких обязательств", - комментирует соглашение с Германией украинский telegram-канал "Резидент".Проект соглашения с Германией изначально даже назывался декларацией, но украинская сторона настоятельно просила не использовать это слово.Соглашения, заключенные Зеленским, еще более декларативны, чем Будапештский меморандум, к которому Зеленский апеллировал два года назад на Мюнхенской конференции, когда грозился вернуть ядерное оружие.Разрабатывали эти пустышки почти два года. Еще весной 2022 по поручению Зеленского была создана Международная рабочая группа по гарантиям безопасности, которую возглавили генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава ОП Андрей Ермак. В итоге гора родила мышь.Одесский анархист Вячеслав Азаров также обращает внимание, что даже эти пустые "гарантии" должны действовать в случае нового конфликта, что как бы предполагает прекращение конфликта нынешнего. "С морально-психологической точки зрения, подписание гарантий безопасности для Украины должно приближать окончание войны. Ведь по тексту их полный пакет включается только в случае будущего нападения на нашу страну и не распространяется на текущий конфликт. А если эта война продолжается, и гаранты не предпринимают всю полноту прописанных мер, ссылаясь на протокол и игнорируя нынешние страдания, для общественного мнения гарантии всё равно обесцениваются, а сами гаранты начинают выглядеть беспомощно, бумажными тиграми", - пишет Азаров.С другой стороны, в отличие от западных союзников, Украина берет на себя определенные военные обязательства. В частности в подписанном между Украиной и Великобританией соглашении седьмой пункт гласит, что "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь". В британской армии и на флоте последние годы наблюдается катастрофический недобор контрактников и добровольцев, а вопросы с Фолклендскими островами, независимостью Шотландии или бывшими колониями периодически возникают. Вполне возможно, что Лондон захочет, чтобы закабаленные украинцы отстаивали интересы короны в Йемене или Гайане.Аналогичные пункты имеются и в соглашениях с Францией и Германией. "Теперь очень важно, чтоб Британия не напала на Францию, а ФРГ не поддержала Британию. Гарантии-с", - шутит украинский политолог Михаил Чаплыга.Политолог Руслан Бортник утверждает, что эти соглашения должны лишь "усилить позиции президента Зеленского на международной арене". Иными словами, для Украины и украинского народа эти соглашения не несут ничего. В худшем случае могут предполагать отправку мобилизованных жителей Жмеринки в пески Сахары воевать с непокорными берберами за интересы британской короны. Однако лично Зеленскому они должны помочь заслужить еще одну благодарность Лондона и Парижа.

https://ukraina.ru/20240216/1053358926.html

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