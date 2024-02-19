"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции - 19.02.2024 Украина.ру
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"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции - 19.02.2024 Украина.ру
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции
Главной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 19 февраля 2024 года стало возможное назначение "смотрящего" от "Большой семерки" на Украине и сорвавшаяся поездка Эммануэля Макрона в Киев
2024-02-19T16:06
2024-02-19T16:06
дмитрий киселев
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
нацисты
нато
эксклюзив
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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев порассуждал об исторических параллелях в назначении "спецпосланника" и о том, кому выгодно убийство Макрона.Служба внешней разведки России узнала о планах США и Британии учредить в рамках G7 должность "спецпосланника" по Украине. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах, а также блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них "правильные" решения. По данным СВР, на должность "спецпосланника" претендуют "русофобски настроенные" американские и европейские политики, в том числе уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг.Дмитрий Киселев считает, что Столтенберг в этой роли будет смотреться отлично."Вообще, если так, то англосаксы действуют в логике и по опыту Третьего Рейха. Ведь "спецпосланник" на Украине – это точь-в-точь рейхскомиссар Эрих Кох, он же гауляйтер–наместник. Одень Столтенберга в униформу Коха – как органично, не правда ли?", — заметил ведущий программы "Вести недели".На совести его предшественника Столтенберга в этой функции на Украине Эриха Коха, как считается – 4 миллиона убитыми, включая евреев и еще 2,5 миллиона угнанных в Германию "остарбайтеров", объясняет Дмитрий Киселев.Кох действовал всегда крайне жестоко. Ему приписывают следующие слова: "Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли".Журналист также вспоминает следующую цитату, авторство которой приписывают Коху: "Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары".Телеведущий отметил, что столь безжалостное варварство вообще свойственно нацизму как таковому. Так, на этой неделе прошло сообщение о том, что президент Макрон отменил свой визит в Киев 13-14 февраля по соображениям безопасности. Несмотря на массу фейков, которые возникли вокруг этого сообщения, факт остается фактом – Макрон не поехал, значит, уверенности в безопасности не было.Дмитрий Киселев считает, что кроме самого Киева никто не мог бы быть более заинтересован в убийстве Макрона в Киеве."А что, вот она – лучшая в мире сакральная жертва! Убитый на Украине Макрон даже лучше живого Макрона", — говорит ведущий.По словам Киселева, Макрон не очень эффективно помогает Украине, денег и ракет от него мало, гаубицы "Цезарь" – капризны в обслуживании, а значит не очень эффективны. Эффект от убийства Макрона на Украине был бы сильнее, так как можно было бы свалить все на Россию. Тем не менее, сейчас Макрон вновь планирует поездку в Киев.
https://ukraina.ru/20240216/1053358926.html
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Сергей Зуев
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4.7
96
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий киселев, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, нацисты, нато, эксклюзив
Дмитрий Киселев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, нацисты, НАТО, Эксклюзив

"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции

16:06 19.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 19 февраля 2024 года стало возможное назначение "смотрящего" от "Большой семерки" на Украине и сорвавшаяся поездка Эммануэля Макрона в Киев
Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев порассуждал об исторических параллелях в назначении "спецпосланника" и о том, кому выгодно убийство Макрона.
Служба внешней разведки России узнала о планах США и Британии учредить в рамках G7 должность "спецпосланника" по Украине. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах, а также блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них "правильные" решения.
По данным СВР, на должность "спецпосланника" претендуют "русофобски настроенные" американские и европейские политики, в том числе уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Дмитрий Киселев считает, что Столтенберг в этой роли будет смотреться отлично.
"Вообще, если так, то англосаксы действуют в логике и по опыту Третьего Рейха. Ведь "спецпосланник" на Украине – это точь-в-точь рейхскомиссар Эрих Кох, он же гауляйтер–наместник. Одень Столтенберга в униформу Коха – как органично, не правда ли?", — заметил ведущий программы "Вести недели".
На совести его предшественника Столтенберга в этой функции на Украине Эриха Коха, как считается – 4 миллиона убитыми, включая евреев и еще 2,5 миллиона угнанных в Германию "остарбайтеров", объясняет Дмитрий Киселев.
16 февраля, 23:18
Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасностиПрезидент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Париж также выделил Киеву три миллиарда евро, сообщает "РБК-Украина" в пятницу, 16 февраля
Кох действовал всегда крайне жестоко. Ему приписывают следующие слова: "Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли".
Журналист также вспоминает следующую цитату, авторство которой приписывают Коху: "Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары".
Телеведущий отметил, что столь безжалостное варварство вообще свойственно нацизму как таковому.
Так, на этой неделе прошло сообщение о том, что президент Макрон отменил свой визит в Киев 13-14 февраля по соображениям безопасности. Несмотря на массу фейков, которые возникли вокруг этого сообщения, факт остается фактом – Макрон не поехал, значит, уверенности в безопасности не было.
Дмитрий Киселев считает, что кроме самого Киева никто не мог бы быть более заинтересован в убийстве Макрона в Киеве.
"А что, вот она – лучшая в мире сакральная жертва! Убитый на Украине Макрон даже лучше живого Макрона", — говорит ведущий.
По словам Киселева, Макрон не очень эффективно помогает Украине, денег и ракет от него мало, гаубицы "Цезарь" – капризны в обслуживании, а значит не очень эффективны. Эффект от убийства Макрона на Украине был бы сильнее, так как можно было бы свалить все на Россию.
Тем не менее, сейчас Макрон вновь планирует поездку в Киев.
15 февраля, 10:54
Инсценировка Буданова* или Залужный-спаситель: что скрывается за фейком о покушении на Макрона в КиевеВ среду, 14 февраля, в сети распространилось фейковое видео эфира французского телеканала France 24, где рассказывается о планах Украины устроить покушение на президента Эммануэля Макрона. Издание Украина.ру разобралось в деталях этой запутанной истории и пришло к выводу, что в этом деле не все так просто, как может показаться на первый взгляд
 
Дмитрий КиселевЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинанацистыНАТОЭксклюзив
 
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