https://ukraina.ru/20240219/1053396272.html

"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции

"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции - 19.02.2024 Украина.ру

"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции

Главной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 19 февраля 2024 года стало возможное назначение "смотрящего" от "Большой семерки" на Украине и сорвавшаяся поездка Эммануэля Макрона в Киев

2024-02-19T16:06

2024-02-19T16:06

2024-02-19T16:06

дмитрий киселев

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

нацисты

нато

эксклюзив

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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев порассуждал об исторических параллелях в назначении "спецпосланника" и о том, кому выгодно убийство Макрона.Служба внешней разведки России узнала о планах США и Британии учредить в рамках G7 должность "спецпосланника" по Украине. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах, а также блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них "правильные" решения. По данным СВР, на должность "спецпосланника" претендуют "русофобски настроенные" американские и европейские политики, в том числе уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг.Дмитрий Киселев считает, что Столтенберг в этой роли будет смотреться отлично."Вообще, если так, то англосаксы действуют в логике и по опыту Третьего Рейха. Ведь "спецпосланник" на Украине – это точь-в-точь рейхскомиссар Эрих Кох, он же гауляйтер–наместник. Одень Столтенберга в униформу Коха – как органично, не правда ли?", — заметил ведущий программы "Вести недели".На совести его предшественника Столтенберга в этой функции на Украине Эриха Коха, как считается – 4 миллиона убитыми, включая евреев и еще 2,5 миллиона угнанных в Германию "остарбайтеров", объясняет Дмитрий Киселев.Кох действовал всегда крайне жестоко. Ему приписывают следующие слова: "Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли".Журналист также вспоминает следующую цитату, авторство которой приписывают Коху: "Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары".Телеведущий отметил, что столь безжалостное варварство вообще свойственно нацизму как таковому. Так, на этой неделе прошло сообщение о том, что президент Макрон отменил свой визит в Киев 13-14 февраля по соображениям безопасности. Несмотря на массу фейков, которые возникли вокруг этого сообщения, факт остается фактом – Макрон не поехал, значит, уверенности в безопасности не было.Дмитрий Киселев считает, что кроме самого Киева никто не мог бы быть более заинтересован в убийстве Макрона в Киеве."А что, вот она – лучшая в мире сакральная жертва! Убитый на Украине Макрон даже лучше живого Макрона", — говорит ведущий.По словам Киселева, Макрон не очень эффективно помогает Украине, денег и ракет от него мало, гаубицы "Цезарь" – капризны в обслуживании, а значит не очень эффективны. Эффект от убийства Макрона на Украине был бы сильнее, так как можно было бы свалить все на Россию. Тем не менее, сейчас Макрон вновь планирует поездку в Киев.

https://ukraina.ru/20240216/1053358926.html

https://ukraina.ru/20240215/1053307425.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дмитрий киселев, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, нацисты, нато, эксклюзив