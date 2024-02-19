https://ukraina.ru/20240219/1053396272.html
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции - 19.02.2024 Украина.ру
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции
Главной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 19 февраля 2024 года стало возможное назначение "смотрящего" от "Большой семерки" на Украине и сорвавшаяся поездка Эммануэля Макрона в Киев
2024-02-19T16:06
2024-02-19T16:06
2024-02-19T16:06
дмитрий киселев
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
нацисты
нато
эксклюзив
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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев порассуждал об исторических параллелях в назначении "спецпосланника" и о том, кому выгодно убийство Макрона.Служба внешней разведки России узнала о планах США и Британии учредить в рамках G7 должность "спецпосланника" по Украине. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах, а также блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них "правильные" решения. По данным СВР, на должность "спецпосланника" претендуют "русофобски настроенные" американские и европейские политики, в том числе уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг.Дмитрий Киселев считает, что Столтенберг в этой роли будет смотреться отлично."Вообще, если так, то англосаксы действуют в логике и по опыту Третьего Рейха. Ведь "спецпосланник" на Украине – это точь-в-точь рейхскомиссар Эрих Кох, он же гауляйтер–наместник. Одень Столтенберга в униформу Коха – как органично, не правда ли?", — заметил ведущий программы "Вести недели".На совести его предшественника Столтенберга в этой функции на Украине Эриха Коха, как считается – 4 миллиона убитыми, включая евреев и еще 2,5 миллиона угнанных в Германию "остарбайтеров", объясняет Дмитрий Киселев.Кох действовал всегда крайне жестоко. Ему приписывают следующие слова: "Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли".Журналист также вспоминает следующую цитату, авторство которой приписывают Коху: "Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары".Телеведущий отметил, что столь безжалостное варварство вообще свойственно нацизму как таковому. Так, на этой неделе прошло сообщение о том, что президент Макрон отменил свой визит в Киев 13-14 февраля по соображениям безопасности. Несмотря на массу фейков, которые возникли вокруг этого сообщения, факт остается фактом – Макрон не поехал, значит, уверенности в безопасности не было.Дмитрий Киселев считает, что кроме самого Киева никто не мог бы быть более заинтересован в убийстве Макрона в Киеве."А что, вот она – лучшая в мире сакральная жертва! Убитый на Украине Макрон даже лучше живого Макрона", — говорит ведущий.По словам Киселева, Макрон не очень эффективно помогает Украине, денег и ракет от него мало, гаубицы "Цезарь" – капризны в обслуживании, а значит не очень эффективны. Эффект от убийства Макрона на Украине был бы сильнее, так как можно было бы свалить все на Россию. Тем не менее, сейчас Макрон вновь планирует поездку в Киев.
https://ukraina.ru/20240216/1053358926.html
https://ukraina.ru/20240215/1053307425.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий киселев, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, нацисты, нато, эксклюзив
"Макрон — лучшая в мире сакральная жертва". Дмитрий Киселев о том, кому выгодно убить президента Франции
Главной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 19 февраля 2024 года стало возможное назначение "смотрящего" от "Большой семерки" на Украине и сорвавшаяся поездка Эммануэля Макрона в Киев
Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев порассуждал об исторических параллелях в назначении "спецпосланника" и о том, кому выгодно убийство Макрона.
Служба внешней разведки России узнала о планах США и Британии учредить в рамках G7 должность "спецпосланника" по Украине. Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах, а также блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них "правильные" решения.
По данным СВР, на должность "спецпосланника" претендуют "русофобски настроенные" американские и европейские политики, в том числе уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Дмитрий Киселев считает, что Столтенберг в этой роли будет смотреться отлично.
"Вообще, если так, то англосаксы действуют в логике и по опыту Третьего Рейха. Ведь "спецпосланник" на Украине – это точь-в-точь рейхскомиссар Эрих Кох, он же гауляйтер–наместник. Одень Столтенберга в униформу Коха – как органично, не правда ли?", — заметил ведущий программы "Вести недели".
На совести его предшественника Столтенберга в этой функции на Украине Эриха Коха, как считается – 4 миллиона убитыми, включая евреев и еще 2,5 миллиона угнанных в Германию "остарбайтеров", объясняет Дмитрий Киселев.
Кох действовал всегда крайне жестоко. Ему приписывают следующие слова: "Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли".
Журналист также вспоминает следующую цитату, авторство которой приписывают Коху: "Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары".
Телеведущий отметил, что столь безжалостное варварство вообще свойственно нацизму как таковому.
Так, на этой неделе прошло сообщение о том, что президент Макрон отменил свой визит в Киев 13-14 февраля по соображениям безопасности. Несмотря на массу фейков, которые возникли вокруг этого сообщения, факт остается фактом – Макрон не поехал, значит, уверенности в безопасности не было.
Дмитрий Киселев считает, что кроме самого Киева никто не мог бы быть более заинтересован в убийстве Макрона в Киеве.
"А что, вот она – лучшая в мире сакральная жертва! Убитый на Украине Макрон даже лучше живого Макрона", — говорит ведущий.
По словам Киселева, Макрон не очень эффективно помогает Украине, денег и ракет от него мало, гаубицы "Цезарь" – капризны в обслуживании, а значит не очень эффективны. Эффект от убийства Макрона на Украине был бы сильнее, так как можно было бы свалить все на Россию.
Тем не менее, сейчас Макрон вновь планирует поездку в Киев.