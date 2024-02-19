Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНР - 19.02.2024 Украина.ру
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Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНР
Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНР - 19.02.2024 Украина.ру
Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНР
В 2023 году Украина предприняла попытку отравить главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Информацию об этом на брифинге 19 февраля озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2024-02-19T14:02
2024-02-19T14:02
эксклюзив
леонид пасечник
лнр
отравление
владимир сальдо
апти алаудинов
украина
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Что произошлоОтравление Пасечника произошло 5 декабря прошлого года, рассказал Кириллов. Другие подробности отравления не приводятся. В официальном телеграм-канале Пасечника за 5 декабря прошлого года публикаций нет. За день до этого он участвовал во II конференции луганского регионального отделения партии "Единая Россия".Шестого декабря в телеграм-канале появился отчет об участии главы ЛНР в экскурсии для местных школьников на мемориальном комплексе "Острая Могила". Еще через день на канале было публиковано сообщение о встрече Пасечника с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым.Чем отравили ПасечникаСогласно Кириллову, главу ЛНР пытались отравить фенольными соединениями. Фенол - токсичное кристаллическое ядовитое вещество. В промышленности они используется при производстве поликарбонатов и эпоксидных смол, в нефтепереработке, при создании антисептиков в медицине, пестицидов и т.д.Относится к высокоопасным для человека веществам. В виде пыли и пара фенол способен вызывать ожоги при попадании на кожу. Кроме того, он может быстро всасываться через кожу, буквально через несколько минут начиная воздействовать на головной мозг. Тяжелое отравление в этом случае может спровоцировать паралич дыхательного центра и летальный исход. При вдыхании фенола может начаться нарушение функций нервной системы. Отравление СальдоВ августе 2022 года, напомнил Кириллов, произошло отравление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Глава региона был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Согласно сообщениям Минобороны РФ, Сальдо пытались отравить боевыми отравляющими веществами. Рицин - ядовитое вещество, которое способно убить человека в минимальной дозировке. Как отметил начальник РХБЗ, теракты в отношении Пасечника и Сальдо - не единственные попытки Украины отравить российских высокопоставленных должностных лиц, расследования по этим фактам продолжаются.Другие случаи отравленийИзвестно, что год назад Украина пыталась отравить командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Новость об этом тогда сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты", - писал он у себя в телеграм-канале.Пострадавших поместили в медсанчасть, где один из военных медиков оказался профессиональным токсикологом. Благодаря грамотным действиям врачей, удалось избежать тяжелых последствий.Украинские спецслужбы и их агентура также применяют яд для убийств рядовых российских военнослужащих. В октябре 2023 года правоохранители задержали 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался убить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков.Для этого он организовал доставку им алкоголя и сладостей, содержащих медицинский препарат в токсических дозах.Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.Выяснилось, что отравитель действовал в координации с сотрудниками госорганов Украины.
https://ukraina.ru/20230315/1044382763.html
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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эксклюзив, леонид пасечник, лнр, отравление, владимир сальдо, апти алаудинов, украина
Эксклюзив, Леонид Пасечник, ЛНР, отравление, Владимир Сальдо, Апти Алаудинов, Украина

Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНР

14:02 19.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНародный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого
Народный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В 2023 году Украина предприняла попытку отравить главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Информацию об этом на брифинге 19 февраля озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Что произошло
Отравление Пасечника произошло 5 декабря прошлого года, рассказал Кириллов.
"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов <...> 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями", - сказал он.
Другие подробности отравления не приводятся.
В официальном телеграм-канале Пасечника за 5 декабря прошлого года публикаций нет.
За день до этого он участвовал во II конференции луганского регионального отделения партии "Единая Россия".
Шестого декабря в телеграм-канале появился отчет об участии главы ЛНР в экскурсии для местных школьников на мемориальном комплексе "Острая Могила". Еще через день на канале было публиковано сообщение о встрече Пасечника с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым.
Чем отравили Пасечника
Согласно Кириллову, главу ЛНР пытались отравить фенольными соединениями.
Фенол - токсичное кристаллическое ядовитое вещество. В промышленности они используется при производстве поликарбонатов и эпоксидных смол, в нефтепереработке, при создании антисептиков в медицине, пестицидов и т.д.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
Относится к высокоопасным для человека веществам. В виде пыли и пара фенол способен вызывать ожоги при попадании на кожу. Кроме того, он может быстро всасываться через кожу, буквально через несколько минут начиная воздействовать на головной мозг. Тяжелое отравление в этом случае может спровоцировать паралич дыхательного центра и летальный исход.
При вдыхании фенола может начаться нарушение функций нервной системы.
Отравление Сальдо
В августе 2022 года, напомнил Кириллов, произошло отравление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Владимир Сальдо
Глава региона был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Согласно сообщениям Минобороны РФ, Сальдо пытались отравить боевыми отравляющими веществами.
"Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин", - раскрыл подробности Кириллов.
Рицин - ядовитое вещество, которое способно убить человека в минимальной дозировке.
Как отметил начальник РХБЗ, теракты в отношении Пасечника и Сальдо - не единственные попытки Украины отравить российских высокопоставленных должностных лиц, расследования по этим фактам продолжаются.
Другие случаи отравлений
Известно, что год назад Украина пыталась отравить командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Новость об этом тогда сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
"Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты", - писал он у себя в телеграм-канале.
Пострадавших поместили в медсанчасть, где один из военных медиков оказался профессиональным токсикологом. Благодаря грамотным действиям врачей, удалось избежать тяжелых последствий.
Украинские спецслужбы и их агентура также применяют яд для убийств рядовых российских военнослужащих.
В октябре 2023 года правоохранители задержали 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался убить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков.
Для этого он организовал доставку им алкоголя и сладостей, содержащих медицинский препарат в токсических дозах.
Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
Выяснилось, что отравитель действовал в координации с сотрудниками госорганов Украины.
Ноктис Дрейвен - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта 2023, 10:36
Яд из тени. Американский военный объяснил, что будет делать Запад, когда не сможет победить Россию в боюВместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему стран и провоцирует беспорядки, бедствия и восстания, намереваясь таким образом настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его своей марионеткой, объяснил ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Об этом он написал 15 марта в своем Twitter
 
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