https://ukraina.ru/20240219/1053390435.html

О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов

О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов - 19.02.2024 Украина.ру

О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель совета директоров газеты "Комсомольская правда" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру... Украина.ру, 19.02.2024

2024-02-19T12:37

2024-02-19T12:37

2024-02-19T12:37

владимир мамонтов

польша

украина

зерно

белоруссия

николай азаров

максим галкин

виктор янукович

видео

минские соглашения

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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель совета директоров газеты "Комсомольская правда" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру прокомментировал противостояние поляков и украинцев, феномен интервью Карлсона, а также уроки 10 лет государственного переворота на Украине и трансформацию российского общества:00:36 – Противостояние поляков и украинцев.04:54 – Зачем нужна была "зерновая сделка"?08:12 – Феномен интервью Карлсона.16:40 – Годовщина переворота на Украине: уроки 10 лет.25:54 – Трансформация общества и подъём патриотизма* В материале упоминается Максим Галкин, признанный в России иноагентом.

польша

украина

белоруссия

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владимир мамонтов, польша, украина, зерно, белоруссия, николай азаров, максим галкин, виктор янукович, видео, минские соглашения, видео