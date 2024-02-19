https://ukraina.ru/20240219/1053390435.html
О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов
О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов - 19.02.2024 Украина.ру
О диванных патриотах, информационной бомбе Карлсона, уроках Майдана и Зеленском - Мамонтов
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель совета директоров газеты "Комсомольская правда" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру... Украина.ру, 19.02.2024
2024-02-19T12:37
2024-02-19T12:37
2024-02-19T12:37
владимир мамонтов
польша
украина
зерно
белоруссия
николай азаров
максим галкин
виктор янукович
видео
минские соглашения
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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель совета директоров газеты "Комсомольская правда" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру прокомментировал противостояние поляков и украинцев, феномен интервью Карлсона, а также уроки 10 лет государственного переворота на Украине и трансформацию российского общества:00:36 – Противостояние поляков и украинцев.04:54 – Зачем нужна была "зерновая сделка"?08:12 – Феномен интервью Карлсона.16:40 – Годовщина переворота на Украине: уроки 10 лет.25:54 – Трансформация общества и подъём патриотизма* В материале упоминается Максим Галкин, признанный в России иноагентом.
польша
украина
белоруссия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир мамонтов, польша, украина, зерно, белоруссия, николай азаров, максим галкин, виктор янукович, видео, минские соглашения, видео
Владимир Мамонтов, Польша, Украина, зерно, Белоруссия, Николай Азаров, Максим Галкин, Виктор Янукович, Видео, Минские соглашения
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель совета директоров газеты "Комсомольская правда" Владимир Мамонтов в студии Украина.ру прокомментировал противостояние поляков и украинцев, феномен интервью Карлсона, а также уроки 10 лет государственного переворота на Украине и трансформацию российского общества:
00:36 – Противостояние поляков и украинцев.
04:54 – Зачем нужна была "зерновая сделка"?
08:12 – Феномен интервью Карлсона.
16:40 – Годовщина переворота на Украине: уроки 10 лет.
25:54 – Трансформация общества и подъём патриотизма
* В материале упоминается Максим Галкин, признанный в России иноагентом.