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Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор

Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор - 19.02.2024 Украина.ру

Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор

Украина и Япония в рамках конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио подписали 56 документов – меморандумов, межправительственных соглашений и договоренностей. Об этом 19 февраля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале

2024-02-19T12:38

2024-02-19T12:38

2024-02-19T12:38

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Представители Украины и Японии подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения. Они внесли изменения в существующую конвенцию (между правительством Японии и СССР об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы), вступившую в силу в 1986 году. Предполагается, что это будет способствовать дальнейшим взаимным инвестициям и экономическому обмену между двумя странами.После завершения внутренних процедур (в Японии необходимо одобрение Сейма) каждая из стран направит уведомление друг другу. На тридцатый день после даты получения последнего уведомления конвенция вступит в силу. Подчеркивается, что она не повлияет на документ от 1986 года, касающийся Японии и некоторых стран бывшего Советского Союза, кроме Украины.Также в Токио подписали более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества. Были подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между Министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, предусматривающими предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования. Также страны подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий.Кроме того, "Нафтогаз" договорился о проекте в сфере ветроэнергетики, а Оператор ГТС Украины подписал Меморандум о подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.Шмыгаль добавил, что были подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии.Японский премьер-министр Фумио Кисида заверил, что правительство Японии намерено продолжать поддержку Украины в различных сферах, включая сельское хозяйство, производство и IT.По словам Кисиды, Токио за основу намерен взять три принципа по продвижению экономического восстановления Украины: инклюзивность, партнерство, технологии и знания."Ключом к восстановлению является взаимодействие с народом Украины, а не предоставление односторонней поддержки", - подчеркнул глава японского правительства.В частности, как заявил Кисида, меры поддержки будут осуществляться по пяти направлениям, одним из которых станет новое налоговое соглашение и пересмотр существующих инвестиционных соглашений. Также будет предоставлен двуступенчатый кредит через Черноморский банк торговли и развития и расширена поддержка через международные организации, в том числе Европейский банк реконструкции и развития.Ранее сообщалось, что на конференции будут определены семь конкретных направлений для оказания помощи. По этим направлениям, которые включают помощь в разминировании и разборе завалов, развитие сельского хозяйства и животноводства, энергетику и инфраструктуру, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, включая дистанционную медицину, биотехнологии и повышение производительности, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией. Общий объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).Япония уже предоставила Украине помощь на 7,6 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20240107/1052576102.html

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япония, украина, новости, конвенция, зарубежье