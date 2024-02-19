https://ukraina.ru/20240219/1053390066.html
Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор
Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор - 19.02.2024 Украина.ру
Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор
Украина и Япония в рамках конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио подписали 56 документов – меморандумов, межправительственных соглашений и договоренностей. Об этом 19 февраля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
2024-02-19T12:38
2024-02-19T12:38
2024-02-19T12:38
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новости
конвенция
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Представители Украины и Японии подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения. Они внесли изменения в существующую конвенцию (между правительством Японии и СССР об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы), вступившую в силу в 1986 году. Предполагается, что это будет способствовать дальнейшим взаимным инвестициям и экономическому обмену между двумя странами.После завершения внутренних процедур (в Японии необходимо одобрение Сейма) каждая из стран направит уведомление друг другу. На тридцатый день после даты получения последнего уведомления конвенция вступит в силу. Подчеркивается, что она не повлияет на документ от 1986 года, касающийся Японии и некоторых стран бывшего Советского Союза, кроме Украины.Также в Токио подписали более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества. Были подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между Министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, предусматривающими предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования. Также страны подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий.Кроме того, "Нафтогаз" договорился о проекте в сфере ветроэнергетики, а Оператор ГТС Украины подписал Меморандум о подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.Шмыгаль добавил, что были подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии.Японский премьер-министр Фумио Кисида заверил, что правительство Японии намерено продолжать поддержку Украины в различных сферах, включая сельское хозяйство, производство и IT.По словам Кисиды, Токио за основу намерен взять три принципа по продвижению экономического восстановления Украины: инклюзивность, партнерство, технологии и знания."Ключом к восстановлению является взаимодействие с народом Украины, а не предоставление односторонней поддержки", - подчеркнул глава японского правительства.В частности, как заявил Кисида, меры поддержки будут осуществляться по пяти направлениям, одним из которых станет новое налоговое соглашение и пересмотр существующих инвестиционных соглашений. Также будет предоставлен двуступенчатый кредит через Черноморский банк торговли и развития и расширена поддержка через международные организации, в том числе Европейский банк реконструкции и развития.Ранее сообщалось, что на конференции будут определены семь конкретных направлений для оказания помощи. По этим направлениям, которые включают помощь в разминировании и разборе завалов, развитие сельского хозяйства и животноводства, энергетику и инфраструктуру, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, включая дистанционную медицину, биотехнологии и повышение производительности, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией. Общий объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).Япония уже предоставила Украине помощь на 7,6 миллиарда долларов.
https://ukraina.ru/20240107/1052576102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
япония, украина, новости, конвенция, зарубежье
Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договор
Украина и Япония в рамках конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио подписали 56 документов – меморандумов, межправительственных соглашений и договоренностей. Об этом 19 февраля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
Представители Украины и Японии подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения. Они внесли изменения в существующую конвенцию (между правительством Японии и СССР об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы), вступившую в силу в 1986 году.
Предполагается, что это будет способствовать дальнейшим взаимным инвестициям и экономическому обмену между двумя странами.
После завершения внутренних процедур (в Японии необходимо одобрение Сейма) каждая из стран направит уведомление друг другу. На тридцатый день после даты получения последнего уведомления конвенция вступит в силу.
Подчеркивается, что она не повлияет на документ от 1986 года, касающийся Японии и некоторых стран бывшего Советского Союза, кроме Украины.
Также в Токио подписали более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества.
Были подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между Министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, предусматривающими предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования.
Также страны подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий.
Кроме того, "Нафтогаз" договорился о проекте в сфере ветроэнергетики, а Оператор ГТС Украины подписал Меморандум о подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.
Шмыгаль добавил, что были подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии.
Японский премьер-министр Фумио Кисида заверил, что правительство Японии намерено продолжать поддержку Украины в различных сферах, включая сельское хозяйство, производство и IT.
"Япония продолжит поддерживать Украину. После моего визита в Киев в прошлом году в качестве лидера страны-председателя G7 было принято решение о проведения конференции для содействия экономическому восстановлению Украины. Япония намерена продолжать поддерживать развитие Украины путем оказания поддержки в различных сферах, включая сельское хозяйство, производство и IT", - отметил он.
По словам Кисиды, Токио за основу намерен взять три принципа по продвижению экономического восстановления Украины: инклюзивность, партнерство, технологии и знания.
"Ключом к восстановлению является взаимодействие с народом Украины, а не предоставление односторонней поддержки", - подчеркнул глава японского правительства.
В частности, как заявил Кисида, меры поддержки будут осуществляться по пяти направлениям, одним из которых станет новое налоговое соглашение и пересмотр существующих инвестиционных соглашений.
Также будет предоставлен двуступенчатый кредит через Черноморский банк торговли и развития и расширена поддержка через международные организации, в том числе Европейский банк реконструкции и развития.
Ранее сообщалось, что на конференции будут определены семь конкретных направлений для оказания помощи. По этим направлениям, которые включают помощь в разминировании и разборе завалов, развитие сельского хозяйства и животноводства, энергетику и инфраструктуру, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, включая дистанционную медицину, биотехнологии и повышение производительности, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией.
Общий объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).
Япония уже предоставила Украине помощь на 7,6 миллиарда долларов.