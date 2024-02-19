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Передача Крыма УССР и переписывание истории

Передача Крыма УССР и переписывание истории - 19.02.2024 Украина.ру

Передача Крыма УССР и переписывание истории

Ещё 25 апреля прошлого года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР. Правда, целесообразность реализации этой инициативы вызывает сомнения

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

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70 лет назад, 19 февраля 1954 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из РСФСР в УССР. Обоснование – общность экономики, территориальная близость и тесные хозяйственные и культурные связи.Президиум ВС действительно не имел права передавать область из состава одной республики в состав другой, но он этого и не делал!Напомним хронологию событий.Мы не знаем, когда кто и зачем первый предложил передать Крым в состав Украины. По этому поводу существует ряд гипотез разной степени фантастичности. Разбирать эти гипотезы интересно, но не продуктивно.Пользуясь "бритвой Оккама" просто остановимся на самой очевидной, прямо указанной в документе причине – Крым был и даже сейчас частично остаётся зависимым от поставок электроэнергии, воды и других ресурсов с территории Украины. Логично считать территорию Крыма и прилегающей Таврии единым хозяйственным комплексом и оставить его под единым управлением.25 января 1954 года на прошедшем под председательством Георгия Маленкова заседании Президиума ЦК КПСС был утверждён проект соответствующего Указа.Причём там были заметны следы некоторой дискуссии. Например, первого секретаря Крымского обкома КПСС Павла Титова перевели в Москву на пост замминистра сельского хозяйства РСФСР. Как считается – за сопротивление передаче Крыма. Формально пост заместителя республиканского министра был ниже поста областного первого секретаря, но перевод в Москву наказанием ни в коей мере не являлся. И уж тем более никак не отразилось сопротивление этому решению на карьере первого секретаря ЦК КПУ Алексея Кириченко. Правда, о том, что он был против, мы знаем из воспоминаний Леонида Кравчука, который, что называется, свечку не держал. Кстати, в то, что Кириченко возражал, мы верим – Крым действительно был дотационным.Интересно, что на заседании Президиума ЦК председательствовал не первый секретарь, который сам же выступил с этой инициативой. Правда это никак не свидетельствует о неважности решения – член политбюро и секретарь ЦК по весомости первому секретарю уступал лишь незначительно, тем более, что в то время Никита Хрущёв был просто "первым среди равных" в коллективном руководстве КПСС.Самый важный момент. Сейчас можно прочитать, что "такие вещи решают не в рамках принятия партийных решений". Это не так. В рамках существовавшей тогда в СССР системы без решения президиума ЦК никакое решение не то, что не было легитимным, а вообще не могло состояться. Все без исключения решения, по которым Россия считает себя преемником СССР принимались на уровне руководства коммунистической партии.Следующий этап – 5 февраля было принято постановление Совета Министров РСФСР, в котором тот обратился к Президиуму ВС РСФСР с просьбой предложить Президиуму ВС СССР принять соответствующий указ. В тот же день Президиум ВС РСФСР это сделал. 12 февраля с соответствующей просьбой в ВС СССР обратился Президиум ВС УССР. По мнению ряда юристов, президиумы ВС союзных республик не имели права принимать такие решения и нужна была инициатива Верховного Совета. Мы с юристами не спорим, просто отмечаем, что сейчас уже невозможно установить, насколько это мнение соответствует действительности – разъяснить его могли бы только полномочные органы Союза ССР, который сейчас немного не существует.Таким образом, Президиум ВС СССР принял решение от 19 февраля не с бухты-барахты, а в ответ на просьбу соответствующих органов обоих союзных республик. Разумеется, просьбы эти были инспирированы соответствующей политико-идеологической инстанцией, но, повторимся, так тогда всё делалось и, более того, в современных многопартийных демократиях тоже так делается – инициатором решения Верховной Рады Украины о проведении досрочных выборов в Киеве в 2008 году было руководство партии "Батькивщина".На Указе Президиума дело не закончилось.26 апреля Верховный Совет СССР принял закон "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР", которым постановил внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР. Юристы уверяют, что так делать нельзя, потому что для изменения Конституции нужно 2/3 голосов, но что-то нам подсказывает, что в ВС СССР решения принимались не двумя третями, а 99,9% голосов – так избирались и сами депутаты.2 июня были приняты изменения в Конституцию РСФСР, а 17 июня – в Конституцию УССР. Помимо включения в состав Украины Крымской области этим актом также ликвидировалась Измаильская область, переименовывалась Каменец-Подольская область и образовывалась Черкасская область.Т.о., решения о передаче Крыма из состава России в состав Украины принимались не Президиумами ВС, а самими ВС – с внесением соответствующих изменений в Конституции.Разумеется, всё делалось не так, как должно было бы делаться в федерации. По логике, это РСФСР должна была предложить передать область в состав УССР, а ВС СССР должен был только согласиться с соответствующим решением. Но это скорее относится к дизайну, чем к юридической состоятельности.Отдельно можно упомянуть о проблеме статуса Севастополя, который был городом республиканского подчинения. Но тут у нас присутствует подмена понятий – Севастополь не имел особого статуса, который у него есть сейчас. Территориально он входил в состав Крымской области. Этот факт легко установить, заглянув в действовавшую тогда Конституцию РСФСР. Представители Севастополя, кстати, участвовали в процессе передачи Крыма на всех этапах – разве что депутатов от Крыма и Севастополя не должно было быть в составе ВС УССР.Мы, разумеется, ни в коем случае не хотим как-то покушаться на компетентность соответствующих органов Российской Федерации, которые уже сочли решение о передаче Крыма в состав УССР не соответствующим Конституции СССР. Мы даже верим, что так оно и есть – мы-то не юристы. Но с точки зрения обычной логики речь идёт всё же не о заведомо неправомочном решении Президиума ВС СССР, а о совместной работе нескольких инстанций как СССР, так и союзных республик. И отменять надо не решение Президиума, а законы о внесении изменений в Конституции.Впрочем, есть тут и логическая бессмыслица.Во-первых, мы говорим об органах власти и субъектах права которых давным-давно не существует. Повторимся – в остальных случаях мы их решения считаем правомочными и современные решения базируем на них.Во-вторых, отмена решений о передаче Крыма в состав Украины делает юридически ничтожными все последующие решения, включая преобразовании области в республику и проведение референдума 20 января 1991 года. Мы уверены, что оно нам надо?В-третьих, по сути тогда Россия ничего не потеряла. Речь шла о чисто административной рокировке, в результате которой Крым всё равно оставался в составе единого государства – СССР.Действительно Россия отказалась от Крыма в 1990-х, когда, например, ни слова о полуострове не было сказано ни в Декларации о суверенитете, ни в Конституции, ни в "Большом договоре" с Украиной. Почему бы эти акты не признать никогда не существовавшими?Переписывание истории задним числом, тем более – на уровне юридических решений, вообще выглядит немного неправильно. Одно дело – дать политико-юридическую оценку, другое дело – отменить решение и, таким образом, стереть всю часть истории страны с этим решением связанным. Мы что, будем как это у Оруэлла делалось – писать альтернативную историю Крыма с учётом того, что он не передавался?

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