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Украинские "Ланцеты", а так же обманутые и брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ. Итоги 18 февраля на Украине

Украинские "Ланцеты", а так же обманутые и брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ. Итоги 18 февраля на Украине - 18.02.2024 Украина.ру

Украинские "Ланцеты", а так же обманутые и брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ. Итоги 18 февраля на Украине

Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров заявил о появлении украинского аналога российского дрона "Ланцет". Родные опознали тела украинских военных, которых командование бросило раненными в Авдеевке

2024-02-18T19:05

2024-02-18T19:05

2024-02-18T20:58

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О появлении украинских "Ланцетов" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации и информатизации Украины Фёдоров заявил в интервью на YouTube-канале "Дія". Он похвалил российские беспилотники, указав на их преимущества."Во-первых, "Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники. Он работает на 40 км: 30-40 км. Сегодняшние коптеры, FPV – они работают там 10-15, коптеры — максимум на 20 км, 23 есть рекорд км. До 40 км нет массовых типов БПЛА, которые позволяют системно работать по типу FPV. Поэтому для нас важно создание аналога по типу "Ланцет" - дрона, который может поражать на 40 км. И очень важно, что может работать днём как FPVработают днём. Потому что большие коптеры — бомберы, россияне называют их "Баба-Яга", они работают ночью потому, что они большие и их можно поражать. Поэтому было важно это создать", - подчеркнул Фёдоров.Он также указал на особенность наведения российских дронов."Что важно в "Ланцетах" - они не просто по GPS по точке на карте летят. По сути они также управляются по видео-каналу и можно наводить и корректировать движение во время поражения цели. И плюс там есть возможности захвата цели и донаведения. Т.е. последние 300-500 м, 200 м, может, супер-версия, до 1000 м, но, мне кажется, рабочее растояние 300-500 м, донаведение происходит без связи. Т.е. Все средства радиоэлектронной борьбы они уже не влияют на этот дрон", - отметил министр.По словам Фёдорова, несколько дней назад испытывались украинские аналоги российских "Ланцетов"."Было четыре компании и мы тестировали изделия по типу "Ланцет" и два [образца]прошли [испытания]успешно. А ещё 2, я думаю, была погода: был дождь, снег, ветер. В таких условиях, когда камера залепливается снегом, два попали в цель, один не взлетел потому, что не хотел потерять борт, а четвёртый не смог потому, что была проблема с камерой", - отметил министр.По его словам, на производство сотен таких дронов в месяц украинские компании смогут выйти через несколько месяцев.Фёдоров отметил, что теперь эти изделия испытают на поле боя."Я уже для себя уверился, что это бесповоротная история. Всё, нужно побыстрее давать контракты, деньги, чтобы производители вкладывали, реинвестировали. Рынок будет. Появятся два-три продукта на рынке, которые между собой конкурируют — всё, через год таких компаний будет уже десяток", - подчеркнул Фёдоров.В этот же день стало известно, что Франция планирует в ближайшие недели поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, которые сейчас разрабатывают французские специалисты. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche."Очень вероятно, что мы увидим большой успех в плане нового военного потенциала в 2024 году. Один из таких примеров касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект сейчас находится в фазе тестирования. Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели", - заявил министр.По его словам, это также позволит протестировать разработку на поле боя. При этом поставка дронов, которые украинские военные будут использовать для убийства российских военных, не будет является свидетельством участия Франции в войне с Россией."Франция не находится в войне с Россией, а помогать Украине не является соучастием в конфликте", - заявил Лекорню.Он также сообщил, что Франция работает над внедрением искусственного интеллекта в управление гаубицами Caesar, что "позволит улучшить поражение целей". Именно из гаубиц Caeser военнослужащие ВСУ в Донбассе убивали в том числе и мирных жителей. Среди жертв этого оружия есть дети.Также Лекорню отметил, что в марте будет начато строительство завода по производству пороха компании Eurenco в департаменте Дордонь на западе Франции, что позволит довести производство снарядов калибра 155 мм, использующегося в гаубицах Ceasar, до 150 тыс. в год. Он напомнил, что с февраля Франция поставляет Украине 3 тыс. таких снарядов в месяц.Также Лекорню сообщил, что Франция намерена нарастить производство снарядов малого калибра, которые сейчас она закупает за рубежом.По его словам, в 2024 году французская армия получит 253 бронетранспортера Griffon, 45 боевых разведывательных машин Jaguar, 97 машин Serval, по 13 истребителей Rafale и обновлённых Mirage 2000, а также два военно-транспортных самолёта Airbus A400M, новую боевую атомную подлодку и патрульный корабль.Также 18 февраля агентство Bloomberg сообщило о том, что Великобритания сотрудничает с США и другими государствами с тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых дронов, работающих при поддержке искусственного интеллекта, которые могли бы одновременно наносить удары по российским целям. Об этомагентству Bloomberg сообщили неназванные западные военные, знакомые с вопросом. По их информации, эта технология может позволить Украине захватить определённые российские позиции беспилотниками. При этом данные БПЛА отправят Киеву в течение нескольких месяцев. В целом же планируется поставить 1 млн таких дронов в течение года. Для их управления не понадобятся люди — беспилотниками будет управлять искусственный интеллект.Погибшие солдатыРодные раненых и брошенных командованием в Авдеевке украинских бойцов, заявили об их гибели. Журналисты проекта "Слідство.Інфо" поговорили с Екатериной, брат которой Иван Житник, также известный под позывным "Джанго", ранее сообщил ей о том, что его вместе с другими ранеными военными командование бросило в укрепрайоне "Зенит"."Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора суток. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказала женщина.Ранее она опубликовала видео разговора с братом в соцсетях. Видео быстро приобрело популярность.Позже с её братом говорил её зять. Тот рассказал, что "Джанго" якобы сообщил ему о том, что "командование договорилось, чтобы их (раненых — Ред.) забрали россияне".Также журналисты рассказали о ещё об одном бойце 110 бригады — Андрее Дубницком, известном под позывным "Байрактар". 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" с другими ранеными."Последнее сообщение было в 12:00 (13:00 по Москве — Ред.), что будет плен", - рассказала его жена Людмила.Она также опознала мужа на видео с трупами.Как рассказала Людмила, её муж был в Авдеевке с марта 2022 года, на время мобилизации его дочери было 4 года.Вместе с Дубницким на видео также был Георгий Павлов с позывным "Панда". Его узнала его мать Инна. Она сообщила, что сын не планировал сдаваться в плен."Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14-го получил ранение, у него осколочные ранения, спина... Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой - у него маленький ребенок - 5 лет, сын Андрюша, а он говорит: "Мама, я — воин". Хотелось бы верить, что они живы. Больше всего, что я сейчас хочу, - это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына - ему будет 30 лет в этом году", - заявила она поначалу, однако спустя несколько часов сообщила, что опознала тело сына на видео.Украинский журналист Юрий Бутусов у себя в соцсетях назвал фамилии ещё трёх из шести остававшихся на "Зените" военных: Барановский, Савосик и Зинчук."Павлов, Дубницкий, Барановский, Савосик, Житник, Зинчук. Список из шести тяжело раненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых оставили во время прорыва с опорного пункта "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля. Эти раненые не могли передвигаться самостоятельно, средства эвакуации для их вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-то техника проехать для эвакуации не смогла", - отметил Бутусов.Он сообщил, что о судьбе Барановского, Савосика и Зинчука ничего не известно, в то время, как Павлов, Дубницкий и Житник — погибли. В их гибели Бутусов обвинил российских военных, однако, как утверждают российские телеграм-каналы, украинские военные на "Зените" не сдались в плен. Они отказались это делать и погибли в бою.Так, сообщивший о взятии "Зенита" и опубликовавший оттуда видео (18+) телеграм-канал "Операция Z. Военкоры Русская весна" сообщил, что позиция была взята с боем."Стрелковым батальоном 1 гвардейской Славянской бригады в районе Авдеевки полностью уничтожена 3 рота 110 омбр, захвачено знамя нацистов", - отмечалось в подписи к видео.Другой телеграм-канал, опубликовавший видео c телами украинских военных из укрепрайона "Зенит" также сообщил о бое в укрепрайоне, отметив, что украинские военные не пожелали сдаться в плен. При этом видео было, что это записано в другой части укрепрайона.Тем временем в телеграм-каналах продолжают появляться видео пленных украинских бойцов из 110-й бригады ВСУ. Так, телеграм-канал "Соловьёв" вечером 18 февраля опубликовал видео с пленным бойцом 110-й омбр Сергеем Станиславовичем Хоруженко и солдатом 425 ошбр ВСУ Сергеем Николаевичем Короботой.Ранее, 16 февраля, украинский журналист проекта "Телебачення Торонто" Максим Щербина у себя в соцсети Х (бывший запрещенные в РФ Twitter. - Ред.) опубликовал послание от своего знакомого, сражающегося на передовой, сопроводив публикацию своим пояснением."Я всё понимаю о политике-х**тике, российском ИПСО и том, что из окопов не видно панорам, но это мой знакомый тип, который прямо сейчас умирает у меня в мессенджере, и ничего не делать с этим я тоже не могу", - писал Щербина.Его знакомый - военнослужащий 110-й омбр, 1-го батальона, 2-й роты - описывал свой путь из укрепрайона в Авдеевке."Легендарный укрепрайон, ВЧ "Зенит". В предыдущей записи я писал, в каких условиях нам приходилось нести службу. И вот, всё это дошло до критической точки. Сохранение личного состава, вывоз оружия и снаряжения, грамотное минирование и сжигание тех остатков, которые мы называли позициями. Хорошо было бы, или нет. Как и в политике, никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава, нет, другое дело героическая оборона. За это можно и повышение получить. Было две попытки выхода. В первую ночь, 14 февраля, пошла первая десятка, которой пришлось вступить в стрелковый бой. Артиллерия была наведена. Только трое раненых добрались назад. И если двое добрались по темноте, то эвакуация последнего произошла уже утром. И я и ещё трое добровольцев его несли. А день — это не то время для перемещений, так ещё и таких тяжёлых. И как закономерный результат: из одного раненого стало нас ещё четыре. И это мне ещё очень повезло, что утратил подвижность, а только получил "улыбку Джокера", - писал знакомый Щербины.На следующий день военные предприняли новую попытку эвакуироваться."Формировались новые группы. Я не вникал, так как сказали, что за ранеными приедет коробочка. Расслабился. Отправлялись группы, одна за другой. На улице видимость была нулевая. Это было тупо. Километр по полю. Та ещё кучка котиков слепых, управляемых дроном. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами. Ждать эвак я не остался. Возглавил группу и отправился в неизвестность. Накрыли. Про**ал группу. Но в конечном итоге добрался до точки. И так как первые группы поумирали, сталкиваясь с врагом, то следующие повели уже немного в обход. Это и позволило тем, кому повезло, выйти. Эвак не приехал. Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины: Раненый: "А что, эвака не будет?" Командир: "Нет, не будет, оставляйте 300-х (раненых. — Ред.) и сжигайте всё". Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек", - писал военный.По его словам, ему тяжело было читать в мессенджере сообщения оставленных на произвол судьбы раненых. При этом боец не сообщал о каких-либо договорённостях с российскими военными по поводу пленных, что позволяет предположить, что командование соврало брошенным на произвол судьбы бойцам.

https://ukraina.ru/20240218/1053374378.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, авдеевка, всу, спецоперация, сво