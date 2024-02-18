https://ukraina.ru/20240218/1053380507.html

"Категорически против": Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО - Welt am Sonntag

"Категорически против": Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО - Welt am Sonntag - 18.02.2024 Украина.ру

"Категорически против": Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО - Welt am Sonntag

Канцлер Германии Олаф Шольц был "категорически против" выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО, причиной послужила антироссийская позиция главы ЕК. Об этом пишет издание Welt am Sonntag

2024-02-18T18:32

2024-02-18T18:32

2024-02-18T18:36

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По словам авторов издания, в конце 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО президенту США Джо Байдену. В свою очередь Байден обратился к канцлеру Германии, но Шольц выступил "категорически против" ее выдвижения. По мнению канцлера, Урсула фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к РФ, он выразил опасение, что в будущем у этого будут негативные последствия.Издание уточняет, что лидером среди кандидатов на пост генерального секретаря НАТО стал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, и его поддержка растет. Однако окончательное решение по кандидатам будет принято в июне до выборов в Европарламент. Ранее издание Bloomberg сообщало, что для поддержки кандидатуры Марка Рютте Анкара выдвинула особые условия. Турция потребовала, чтобы Рютте соблюдал нейтральную позицию по отношению к Греции и Кипру, с которыми у Анкары есть старые территориальные споры.Напомним, что с октября 2014 года генеральным секретарем Альянса является Йенс Столтенберг. На эту должность назначают путем неофициальных консультаций между странами-участницами НАТО, которые выдвигают своих кандидатов. Генсек избирается на четыре года, но при необходимости этот срок продлевают.

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новости, нато, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, выборы, генсек, сша, германия, рютте, россия