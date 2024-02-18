https://ukraina.ru/20240218/1053379213.html

Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами

Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами - 18.02.2024 Украина.ру

Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами

В городе Купянске Харьковской области под завалами нашли погибшую сожительницу комбата 41 омбр ВСУ. Но скорее всего, смерть женщины произошла по другой причине. Об этом сообщает тг-канал "Укропский фреш"

2024-02-18T17:27

2024-02-18T17:27

2024-02-18T17:27

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В Купянске под завалами нашли погибшую сожительницу комбата 41 омбр ВСУ, однако у следователей есть большие вопросы относительно причины и времени ее гибели, сообщают авторы канала.Под одним из домов в Купянске спасатели нашли тело женщины, которая, по предварительной версии погибла от попадания ракеты. Однако вскоре дело приняло совсем другой поворот, говорится в сообщении.Дело в том, что при осмотре тела женщины выяснилось, что она была мертва еще до "прилета": у нее обнаружили три пулевых отверстия, в том числе один в голове (о чем рассказал тг-каналу один из свидетелей на условиях анонимности). Авторы канала сообщают, что данная женщина являлась сожительницей и любовницей одного из комбатов 41 бригады ВСУ. Судя по всему, между ними был какой-то конфликт (возможно в состоянии алкогольного опьянения), после чего украинский комбат ее застрелил.И так "совпало", что после этого российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ в непосредственной близости от ее дома, пишут журналисты. Будет ли в этих деталях разбираться прокуратура - неизвестно. Однако списать смерть девушки на обстрел не получится - патологоанатом сразу опознает причину смерти, подытожили авторы сообщения.

https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html

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новости, украина, купянск, харьков, смерть, погибшие, всу, преступления