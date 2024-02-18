https://ukraina.ru/20240218/1053379213.html
Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами
Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами - 18.02.2024 Украина.ру
Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами
В городе Купянске Харьковской области под завалами нашли погибшую сожительницу комбата 41 омбр ВСУ. Но скорее всего, смерть женщины произошла по другой причине. Об этом сообщает тг-канал "Укропский фреш"
2024-02-18T17:27
2024-02-18T17:27
2024-02-18T17:27
новости
украина
купянск
харьков
смерть
погибшие
всу
преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d9e7c64a8faf0968692e13445f3354b.jpg
В Купянске под завалами нашли погибшую сожительницу комбата 41 омбр ВСУ, однако у следователей есть большие вопросы относительно причины и времени ее гибели, сообщают авторы канала.Под одним из домов в Купянске спасатели нашли тело женщины, которая, по предварительной версии погибла от попадания ракеты. Однако вскоре дело приняло совсем другой поворот, говорится в сообщении.Дело в том, что при осмотре тела женщины выяснилось, что она была мертва еще до "прилета": у нее обнаружили три пулевых отверстия, в том числе один в голове (о чем рассказал тг-каналу один из свидетелей на условиях анонимности). Авторы канала сообщают, что данная женщина являлась сожительницей и любовницей одного из комбатов 41 бригады ВСУ. Судя по всему, между ними был какой-то конфликт (возможно в состоянии алкогольного опьянения), после чего украинский комбат ее застрелил.И так "совпало", что после этого российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ в непосредственной близости от ее дома, пишут журналисты. Будет ли в этих деталях разбираться прокуратура - неизвестно. Однако списать смерть девушки на обстрел не получится - патологоанатом сразу опознает причину смерти, подытожили авторы сообщения.
https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html
украина
купянск
харьков
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_014cdfcfa7e7e428585aa873d75e2a36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, купянск, харьков, смерть, погибшие, всу, преступления
Новости, Украина, Купянск, Харьков, смерть, погибшие, ВСУ, преступления
Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами
В городе Купянске Харьковской области под завалами нашли погибшую сожительницу комбата 41 омбр ВСУ. Но скорее всего, смерть женщины произошла по другой причине. Об этом сообщает тг-канал "Укропский фреш"
В Купянске под завалами нашли погибшую сожительницу комбата 41 омбр ВСУ, однако у следователей есть большие вопросы относительно причины и времени ее гибели, сообщают авторы канала.
Под одним из домов в Купянске спасатели нашли тело женщины, которая, по предварительной версии погибла от попадания ракеты. Однако вскоре дело приняло совсем другой поворот, говорится в сообщении.
Дело в том, что при осмотре тела женщины выяснилось, что она была мертва еще до "прилета": у нее обнаружили три пулевых отверстия, в том числе один в голове (о чем рассказал тг-каналу один из свидетелей на условиях анонимности).
Авторы канала сообщают, что данная женщина являлась сожительницей и любовницей одного из комбатов 41 бригады ВСУ. Судя по всему, между ними был какой-то конфликт (возможно в состоянии алкогольного опьянения), после чего украинский комбат ее застрелил.
"Вполне вероятно, что девушка собиралась рассказать о своих интимных связях с боевиком его жене, после чего тот ее "задвухсотил", - пишет "Укропский фреш".
И так "совпало", что после этого российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ в непосредственной близости от ее дома, пишут журналисты.
Будет ли в этих деталях разбираться прокуратура - неизвестно. Однако списать смерть девушки на обстрел не получится - патологоанатом сразу опознает причину смерти, подытожили авторы сообщения.