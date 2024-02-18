https://ukraina.ru/20240218/1053376312.html
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе "Вести недели" на канале "Россия 1"
2024-02-18T14:38
2024-02-18T14:38
2024-02-18T17:29
новости
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
джо байден
сша
белый дом
россия-1 (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/69/1034026988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e469eb1683f7da4bc4d2547f9a5620f3.jpg.webp
"Мы считаем, что нашим странам сейчас не хватает возможностей выслушать друг друга", — говорится в документе, направленном от имени медиагруппы и подписанном Киселевым. Письмо было отправлено на имя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.В своем письме Киселев подчеркнул, что в разгар глубокого кризиса в российско-американских отношениях, который создает риски глобальной конфронтации, руководство медиагруппы было бы признательно за возможность услышать от президента США Джо Байдена его видение того, как можно наладить международную ситуацию и отношения между странами.Также Киселев отметил, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью с журналистом Такером Карлсоном, ориентированное на американского зрителя.Интервью Дмитрия Киселева с президентом США планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить на российских медиаплатформах, а также на крупных международных ресурсах.В феврале американский журналист Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом.Записанное интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.
https://ukraina.ru/20240217/1053362379.html
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/69/1034026988_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_0fc94b09298f8605c82866298d56a8fa.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, джо байден, сша, белый дом, россия-1 (телеканал)
Новости, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Джо Байден, США, Белый дом, Россия-1 (телеканал)
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ
14:38 18.02.2024 (обновлено: 17:29 18.02.2024)
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе "Вести недели" на канале "Россия 1"
"Мы считаем, что нашим странам сейчас не хватает возможностей выслушать друг друга", — говорится в документе, направленном от имени медиагруппы и подписанном Киселевым. Письмо было отправлено на имя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В своем письме Киселев подчеркнул, что в разгар глубокого кризиса в российско-американских отношениях, который создает риски глобальной конфронтации, руководство медиагруппы было бы признательно за возможность услышать от президента США Джо Байдена его видение того, как можно наладить международную ситуацию и отношения между странами.
"Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", — говорится в письме.
Также Киселев отметил, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью с журналистом Такером Карлсоном, ориентированное на американского зрителя.
Интервью Дмитрия Киселева с президентом США планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить на российских медиаплатформах, а также на крупных международных ресурсах.
В феврале американский журналист Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Записанное интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.