Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
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Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе "Вести недели" на канале "Россия 1"
2024-02-18T14:38
2024-02-18T17:29
новости
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
джо байден
сша
белый дом
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"Мы считаем, что нашим странам сейчас не хватает возможностей выслушать друг друга", — говорится в документе, направленном от имени медиагруппы и подписанном Киселевым. Письмо было отправлено на имя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.В своем письме Киселев подчеркнул, что в разгар глубокого кризиса в российско-американских отношениях, который создает риски глобальной конфронтации, руководство медиагруппы было бы признательно за возможность услышать от президента США Джо Байдена его видение того, как можно наладить международную ситуацию и отношения между странами.Также Киселев отметил, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью с журналистом Такером Карлсоном, ориентированное на американского зрителя.Интервью Дмитрия Киселева с президентом США планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить на российских медиаплатформах, а также на крупных международных ресурсах.В феврале американский журналист Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом.Записанное интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, джо байден, сша, белый дом, россия-1 (телеканал)
Новости, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Джо Байден, США, Белый дом, Россия-1 (телеканал)

Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ

14:38 18.02.2024 (обновлено: 17:29 18.02.2024)
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе "Вести недели" на канале "Россия 1"
"Мы считаем, что нашим странам сейчас не хватает возможностей выслушать друг друга", — говорится в документе, направленном от имени медиагруппы и подписанном Киселевым. Письмо было отправлено на имя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В своем письме Киселев подчеркнул, что в разгар глубокого кризиса в российско-американских отношениях, который создает риски глобальной конфронтации, руководство медиагруппы было бы признательно за возможность услышать от президента США Джо Байдена его видение того, как можно наладить международную ситуацию и отношения между странами.

"Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", — говорится в письме.

Также Киселев отметил, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью с журналистом Такером Карлсоном, ориентированное на американского зрителя.
Интервью Дмитрия Киселева с президентом США планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить на российских медиаплатформах, а также на крупных международных ресурсах.
В феврале американский журналист Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Записанное интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.
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