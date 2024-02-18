Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
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Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ
Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ
Министр юстиции Украины Денис Малюська потребовал отправить на фронт граждан с непогашенной судимостью, снабдив их лопатами. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов
2024-02-18T13:25
2024-02-18T13:26
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Люди, у которых есть непогашенная судимость, она может длиться годами после того, как был вынесен приговор, сказал Малюська. Он добавил, что такие украинцы гуляют на улице, работают и живут обычной жизнью, но в армию их никто не забирает по "не совсем понятным причинам"."Этих людей не меньше 50 тысяч. 50 тысяч спокойно можно сразу мобилизовать и отправить на фронт", - добавил министр. Он отметил, что с теми украинцами, которые находятся в тюрьмах, ситуация намного сложнее. Тех, кто годен и может быть мобилизован в ВСУ значительно меньше. Малюська добавил, что сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто совершил коррупционное нарушение.Он подчеркнул, что такие мобилизованные "из автомата убивать своих собратьев точно не будут", а в украинской армии сейчас нужно "не только защищать родину с оружием в руках", но и строить инфраструктуру.
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новости, заключенные, тюрьма, украина, россия, украинцы, мобилизация, украинская армия, всу
Новости, заключенные, тюрьма, Украина, Россия, украинцы, мобилизация, украинская армия, ВСУ

Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ

13:25 18.02.2024 (обновлено: 13:26 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Луковский / Перейти в фотобанкПостановка спектакля "Ревизор" в исправительной колонии
Постановка спектакля Ревизор в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Андрей Луковский
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Министр юстиции Украины Денис Малюська потребовал отправить на фронт граждан с непогашенной судимостью, снабдив их лопатами. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов
Люди, у которых есть непогашенная судимость, она может длиться годами после того, как был вынесен приговор, сказал Малюська. Он добавил, что такие украинцы гуляют на улице, работают и живут обычной жизнью, но в армию их никто не забирает по "не совсем понятным причинам".
"Этих людей не меньше 50 тысяч. 50 тысяч спокойно можно сразу мобилизовать и отправить на фронт", - добавил министр. Он отметил, что с теми украинцами, которые находятся в тюрьмах, ситуация намного сложнее. Тех, кто годен и может быть мобилизован в ВСУ значительно меньше.
Малюська добавил, что сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто совершил коррупционное нарушение.
"Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - отметил чиновник.
Он подчеркнул, что такие мобилизованные "из автомата убивать своих собратьев точно не будут", а в украинской армии сейчас нужно "не только защищать родину с оружием в руках", но и строить инфраструктуру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:30
Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане Советский Союз потерпел поражение на идейном фронте. Он не сумел отрешиться от идей прыжка в социализм. Когда стало понятно, что эта идея недостижима, можно было сказать: "ну, ошиблись, будем действовать по-другому".
 
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