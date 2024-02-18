https://ukraina.ru/20240218/1053374378.html

Вопрос жизни и смерти для России, рой дронов с искином, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

Вопрос жизни и смерти для России, рой дронов с искином, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля - 18.02.2024 Украина.ру

Вопрос жизни и смерти для России, рой дронов с искином, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее вокруг Украины. Великобритания и США планируют поставить Украине беспилотники с искусственным интеллектом. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-18T13:00

2024-02-18T13:00

2024-02-18T13:00

хроники

эксклюзив

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для России ситуация на Украине — вопрос жизни и смерти."Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "всё, что происходит на украинском направлении".Ранее, 16 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" сообщил, что ЕС рекомендует Украине бить по "сердцу России"."[ЕС советует] делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", – подчеркнул министр.По его словам, Запад использует Украину для того, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить РФ играть роль на мировой арене, которая "ей положена по праву".Дроны с искиномВеликобритания сотрудничает с США и другими государствами с тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых дронов, работающих при поддержке искусственного интеллекта, которые могли бы одновременно наносить удары по российским целям, сообщили агентству Bloomberg неназванные западные военные, знакомые с вопросом. По их информации, эта технология может позволить Украине захватить определённые российские позиции беспилотниками.По их словам, дроны могут быть отправлены на Украину в течение нескольких месяцев, но предупредили, что сроки могут измениться.Как сообщило агентство, коалиция союзников Украины пообещала доставить Киеву 1 млн БпЛА в течение года.В январе официальные лица Белого дома встретились с оборонными компаниями, чтобы обсудить инновационные боевые технологии, которые могут помочь Украине в боевых действиях.Как рассказал собеседник агентства, дроны при поддержке искусственного интеллекта будут развернуты в большие флоты и будут коммуницировать друг с другом, чтобы нацеливаться на позиции противника. И ни один из них не будет управляем человеком-оператором.Как заявил в комментарии Bloomberg председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, использование на Украине беспилотников "в сочетании с искусственным интеллектом" может быть "более успешным, чем артиллерийские обстрелы россиян".По его словам, страны смотрят на искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать относительно простые дроны и относительно простые камеры или видеосистемы и стать более связанными с программным обеспечением.Также председатель военного комитета НАТО подчеркнул, что Альянс продолжает "бесконечную гонку" с Россией за разработку передовых технологий.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на горловском — 15 обстрелов, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 109 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, в том числе ребёнка 2009 года рождения. Также ранения получили 6 гражданских лиц, в том числе дети 2013 и 2015 годов рождения.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ворошиловскому, Петровскому и Куйбышевскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм.Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что под удар ВСУ по Ворошиловскому району Донецка попал в том числе и Дом детского творчества. "Противник вёл огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе н.п. Новосёловка Первая, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО. Зоны ответственности: 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Чумак Николай Николаевич); 53-й отдельной механизированной бригады (командир – полковник Китенко Дмитрий Анатольевич)", - указывалось в сообщении.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 17 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 3; Обрывка — 3; Алёшки — 6; Подлесное — 2; Великая Лепетиха — 3", - отмечалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Саги, Алёшки, Днепряны, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 18 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 миномётных снаряда, также противник атаковал с помощью двух квадрокоптеров и пяти FPV-дронов. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Село Устинка атаковано одним дроном-камикадзе, село Наумовка – с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Новосадовском сельском поселении – пострадало одно частное домовладение, в Дубовском и Тавровском сельских поселениях повреждено по одному автомобилю", - писал Гладков.Также в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено – было зафиксировано 2 прилёта. Один из снарядов разорвался перед трактором. Пострадал водитель – у мужчины контузия и сотрясение головного мозга."Сейчас пострадавший находится в больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - отмечал Гладков.Помимо этого окраина села Почаево подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва поврежден трактор. В селе Пороз дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В селе Козинка дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе. Обошлось без последствий на земле. По окраине села Сподарюшино было выпущено 2 миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попала окраина села Глотово – установлено 4 прилёта. Пострадавших и разрушений нет. Также в Глотово двумя украинскими дронами-камикадзе был атакован инфраструктурный объект. Никто не пострадал."В Краснояружском районе из миномёта обстреляли окраину поселка Задорожный – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено. По окраине села Теребрено выпущено 3 минометных снаряда, по окраине села Вязовое – 6 миномётных снарядов. В данных населенных пунктах обошлось без последствий. В селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - указывалось в сводке.Также в Шебекинском городском округе по посёлку Ленинский было выпущено 4 миномётных снаряда. Обошлось без последствий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив