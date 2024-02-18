https://ukraina.ru/20240218/1053374225.html

Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США

Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США - 18.02.2024 Украина.ру

Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил отступление ВСУ из Авдеевки, которое стало "результатом бездействия Конгресса США". Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома

2024-02-18T12:50

2024-02-18T12:50

2024-02-18T12:50

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При этом в администрации Байдена назвали освобождение Авдеевки ВС РФ "первыми заметными успехами России за последние месяцы". После сообщений о взятии укрепрайона Байден заявил о необходимости как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинских военных.Байден также заверил Зеленского в сильной двухпартийной поддержке Украины властями США и выразил уверенность, что Вашингтон "навяжет РФ издержки, чтобы заставить ответить за ее действия".Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР."В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом президент России сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - говорится в телеграмме.

https://ukraina.ru/20240218/1053373562.html

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новости, джо байден, белый дом, конгресс сша, владимир зеленский, сво, авдеевка