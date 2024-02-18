Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США - 18.02.2024 Украина.ру
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Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США
Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США - 18.02.2024 Украина.ру
Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил отступление ВСУ из Авдеевки, которое стало "результатом бездействия Конгресса США". Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома
2024-02-18T12:50
2024-02-18T12:50
новости
джо байден
белый дом
конгресс сша
владимир зеленский
сво
авдеевка
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При этом в администрации Байдена назвали освобождение Авдеевки ВС РФ "первыми заметными успехами России за последние месяцы". После сообщений о взятии укрепрайона Байден заявил о необходимости как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинских военных.Байден также заверил Зеленского в сильной двухпартийной поддержке Украины властями США и выразил уверенность, что Вашингтон "навяжет РФ издержки, чтобы заставить ответить за ее действия".Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР."В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом президент России сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - говорится в телеграмме.
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новости, джо байден, белый дом, конгресс сша, владимир зеленский, сво, авдеевка
Новости, Джо Байден, Белый дом, Конгресс США, Владимир Зеленский, СВО, Авдеевка

Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США

12:50 18.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил отступление ВСУ из Авдеевки, которое стало "результатом бездействия Конгресса США". Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома

"Украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как из-за бездействия Конгресса украинским солдатам пришлось ограничить запасы боеприпасов", - говорится в распространенном заявлении Белого Дома.

При этом в администрации Байдена назвали освобождение Авдеевки ВС РФ "первыми заметными успехами России за последние месяцы".
После сообщений о взятии укрепрайона Байден заявил о необходимости как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинских военных.
Байден также заверил Зеленского в сильной двухпартийной поддержке Украины властями США и выразил уверенность, что Вашингтон "навяжет РФ издержки, чтобы заставить ответить за ее действия".
Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом президент России сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - говорится в телеграмме.
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