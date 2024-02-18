За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
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За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ - 18.02.2024 Украина.ру
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ
К гибели военнопленных и экипажа самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой, были причастны советники Киева из Великобритании. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2024-02-18T11:17
2024-02-18T11:24
новости
ил-76
белгородская область
крушение
авиакатастрофа
теракт
василий небензя
владимир путин
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Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, к гибели военнопленных и экипажа самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, были причастны британские советники киевского режима.Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом украинского ПВО в Киеве и без дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью, заявил собеседник агентства..Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Ранее Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ. Дипломат отметил, что сразу после крушения самолёта украинский генштаб подтвердил свою причастность, тем самым фактически признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно".Владимир Путин призвал провести международное расследование крушения самолета под Белгородом. Президент РФ отметил, что следствием было установлено, что военно-транспортный Ил-76 был сбит с помощью системы ПВО Patriot производства США.
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новости, ил-76, белгородская область, крушение, авиакатастрофа, теракт, василий небензя, владимир путин
Новости, Ил-76, Белгородская область, крушение, авиакатастрофа, теракт, Василий Небензя, Владимир Путин

За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ

11:17 18.02.2024 (обновлено: 11:24 18.02.2024)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
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К гибели военнопленных и экипажа самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой, были причастны советники Киева из Великобритании. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, к гибели военнопленных и экипажа самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, были причастны британские советники киевского режима.
Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом украинского ПВО в Киеве и без дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью, заявил собеседник агентства..
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Ранее Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ. Дипломат отметил, что сразу после крушения самолёта украинский генштаб подтвердил свою причастность, тем самым фактически признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно".
Владимир Путин призвал провести международное расследование крушения самолета под Белгородом. Президент РФ отметил, что следствием было установлено, что военно-транспортный Ил-76 был сбит с помощью системы ПВО Patriot производства США.
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