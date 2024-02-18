За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ

Армен Гаспарян: На Украине ждут, что вот придут русские и все за них сделают

Мы же прекрасно понимаем, что поскольку все, что происходит вокруг Украины – это одна сплошная игра в медийку, считает журналист и радиоведущий Армен Гаспарян