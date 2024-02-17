https://ukraina.ru/20240217/1053368302.html

Пленные в Авдеевке. Итоги 17 февраля на Украине

Пленные в Авдеевке. Итоги 17 февраля на Украине - 17.02.2024 Украина.ру

Пленные в Авдеевке. Итоги 17 февраля на Украине

Украинское командование признало, что в Авдеевке бойцам ВС РФ удалось захватить в плен военнослужащих ВСУ

2024-02-17T18:00

2024-02-17T18:00

2024-02-17T18:00

эксклюзив

хроники

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О том, что в плен попали несколько украинских военных сообщил командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский"Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила почти 400 огневых задач <...>Выход личного состава из Авдеевки происходил согласно плану, разработанному с учётом разных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И всё же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен", - заявил Тарнавский.По его словам, соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение с военнопленными.Днём ранее Тарнавский сообщал о том, что в плен попали "несколько" украинских военнослужащих."С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчёркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", - писал он в своём телеграм-канале.Однако позднее стали появляться видео с пленными. На одном из видео были запечатлены четверо украинских солдат."110-я механизированная бригада", - назвали три из них своё подразделение.Один пленный оказался из Нацгвардии — из приданого подразделения."Были на позиции в Авдеевке. Начался обстрел. Штурмовая группа подошла очень близко потому, что обстрел продолжался минут 40. Подошли так близко, что у нас не было шансов не просто выйти... БК (боекомплект — Ред.) почти на нуле было, вообще не подвозили его из-за постоянных обстрелы — ни БК, ни радиостанции, ни продовольствие не привозили", - рассказали бойцы.По их словам, указания им передавали по рации."По рации передавали указания и всё. Командиры — их никогда на позиции и не было. Они позиции эти, наверное, только на карте и видели — этих позиций", - отмечали пленные.Один из них заикаясь рассказал об убитых."Убитых из группы очень много, поэтому некому даже трёхсотых (раненных — Ред.) выносить. Те, кто выживают, либо сами трёхсотые, либо не в силах тащить того трёхсотого тяжёлого. Если трёхсотый лёгкий и может сам идти, то есть ещё шанс спастись. Правда, до эвака (эвакуационной машины — Ред.) нам очень далеко идти", - рассказал военнопленный.Также пленные рассказали о наличии отказывающихся идти в бой."Заходишь на позицию и только и слышишь по рации: зашла группа — полчаса, первый обстрел и разворачивается группа и уходят. Либо заходит взвод и со всего взвода человек шесть остались и то — трёхсотые, может, одному чудом повезёт просто контузией отделаться", - отметили пленные.Они также прокомментировали смену главкома ВСУ."Ни**я не будет ни лучше, ни хуже — будут так же слать людей убой. Сколько людей уже погибло. Шлют и шлют", - говорил один из пленных.Также появились два видео с попавшим в плен командиром 2-й стрелковой роты 3-й ошбр Александром Вячеславовичем Гарнагой. На первом видео, которое снимали непосредственно после взятия в плен, он утверждал, что его подразделение прикомандировали ко 2-му штурмовому батальону, на втором видео, снятом чуть позднее - в 17:25 16 февраля — старший лейтенант сообщил, что его рота относилась к 1-ому стрелковому батальону."Меня взяли [в плен] в бункере на ж/д вокзале, населённый пункт Авдеевка <...> Сначала, как я понял, 2-й штурмовой батальон заехать штурмовать ваши силы, но они углубились слишком глубоко и сами попали в кольцо, в окружение. И теперь — оборонные действия", - отметил Гарнага.По его словам, в роте осталось два взвода. Кроме того, он рассказал, что вместе с ними действовали наёмники из "Иностранного легиона"."Я сам служу в 3-й штурмовой бригаде две недели. Был переведён со 111-й ТрО-шки (111-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ — Ред.) приказом. Сейчас всех переводят в 47-ю и 3-ю штурмовую [бригады] — всех, кто младше 35 лет", - отметил он.По его словам, в 3-й ошбр формируются два батальона из переведённого молодого пополнения."У меня сейчас в роте 90 человек, из которых 4 офицера, а остальные, по-видимому, мертвы. Эти 4 офицера — три командира взвода и НПЗ-шник, т.е. замполит по-вашему. Батальон несформированный: просто взяли людей и сборной солянкой отправили сюда, прикомандировали ко 2-ому штурмовому батальону <...> Сюда (в Авдеевку — Ред.) никто не выезжает, я — единственный из офицеров, который тут", - отметил он.Таким образом, по словам Гарнаги, командиры бригады бросили своих солдат на передовую, а сами остались в тылу.Ближе к вечеру российский военкор Александр Коц опубликовал видео с ещё одним украинским пленным."Младший сержант Дьячук Дмитрий Витальевич. Старший стрелок. 5-й отдельный стрелковый батальон А-7089", - представился он.По его словам, его подразделение зашло в Авдеевку 8 февраля с тем, чтобы сменить людей на наблюдательном пункте на улице Соборная."Моё подразделение в количестве 4 лиц было убито. Я убежал, спрятался в другой хате", - почти что на суржике — смеси украинского и русского — говорил пленный боец.По его словам, связи у него не было."Не знал, куда идти, бежать. Остался в этой хате ждать", - отмечал боец.Он также сообщил, что сам он из Ровно."Пленный из Авдеевки: "Я не знал, куда идти". Младшего сержанта Дмитрия Дьячука из Ровно бросили на замену НП на улице Соборной, но все его отделение было убито. Связи не было, мыслей - тоже. Он спрятался в хате и начал ждать. "Дождался, будет жить", - заверил меня Кот Бармалей, передавший видео", - прокомментировал это видео разместивший его военкор Коц.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев обратил внимание на сносный русский язык, на котором пленный младший сержант отвечал на вопросы."Слушаем внимательно, как чисто говорит на русском языке пленный из Ровно, что находится на западной Украине. В этой связи напоминаю, что исторически эта область (Западная Украина) именовалась Подкарпатская Русь. Её жители карпаторусы или русины. В конце 19 века карпаторусские политики провозгласили лозунг: "Русь едина неделима от Карпат до Сахалина". Потому в очередной раз напоминаю, что "украинец" это политический выбор", - указал Медведев.Тем временем поступили сообщения о том, что флаг России установлен над Авдеевским коксохимическим заводом.

https://ukraina.ru/20240217/1053364465.html

https://ukraina.ru/20240217/1053361054.html

https://ukraina.ru/20240216/1053356210.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники