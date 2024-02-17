Столтенберг померялся военной мощью с Россией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
НАТО превосходит Россию в военном плане, однако у альянса есть проблемы в виде недостатка вооружений, в том числе боеприпасов. Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал генсек альянса Йенс Столтенберг
Он отметил, что НАТО - "это самая большая военная сила в мире", представляющая собой примерно 50% мировой военной силы. По словам Столтенберга, альянс в военном отношении "сильнее России", однако конфликт на Украине выявил "серьезные проблемы".
"Например, что касается поддержания вооружений, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале [конфликта] мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов", - сказал Столтенберг, добавив, что предприятий по производству вооружений "срочно нужно делать еще больше".
В начале февраля президент России Владимир Путин отметил, что советское вооружение "в чем-то" уступает современному вооружению НАТО, однако новейшие российские разработки "явно всех превосходят".
12:36Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференцииУкраина все еще может победить и спасти "правильный" миропорядок, но ее действия "ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения". Эта мысль стала основной в речи Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
Также Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает военные расходы.
Так, в 2014 году для стран-членов альянса была установлена норма расходов на оборону в 2% от ВВП. В середине 2023-го с этой задачей справлялись 11 государств: Польша, США, Греция, Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания и Словакия.
На данный момент, отметил Столтенберг, планового показателя смогли достичь уже 18 стран.
В 2022 году НАТО представила новую стратегическую концепцию, в которой Россия был названа "главной угрозой безопасности". В Кремле отметили, что это очередное подтверждение того, что альянс является фактическим участником конфликта на стороне Украины.
В Москве неоднократно подчеркивали, что военная помощь киевскому только затягивает конфликт и увеличивает число его жертв среди мирного населения Донбасса.