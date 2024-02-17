Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля - 17.02.2024 Украина.ру
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Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля - 17.02.2024 Украина.ру
Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об официальном старте коалиции дронов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2024-02-17T13:00
2024-02-17T13:00
хроники
эксклюзив
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Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров, отметив, что подписал соответствующее письмо о намерениях. Глава Минобороны Украины также выразил благодарность соратникам по коалиции - Великобритании и Латвии - "за эту важную инициативу", отметив, что вступление в коалицию возможно для желающих стран."Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооружённых сил Украины", - отметил Умеров.В настоящий момент в коалицию дронов входят Украина, Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Дания и Нидерланды.Ранее, 15 февраля, британское Минобороны сообщило о направлении на Украину "тысяч дронов"."Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - указывалось в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.Там же отмечалось, что Великобритания будет способствовать наращиванию поставок Украине FPV-дронов. Именно эта поставка будет первым проектом, который профинансируют в рамках объявленного ранее британского пакета помощи Украине.Великобритания закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, подчеркнуло британское Минобороны.Тогда же Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 2024 год в размере £ 2,5 млрд, из которых не менее £ 200 млн планировали направить на "крупнейшую" поставку дронов Украине.Обстрелы и беспилотникиУтром 17 февраля Минобороны РФ сообщило о массированном налёте украинских беспилотников."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей", - указывалось в сообщении российского оборонного ведомства.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском направлении — 17 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив 97 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица. Четыре мирных жителя получили ранения. Огнём ВСУ были повреждены 11 домостроений, одно транспортное средства и один объект инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 мм, по Пантелеймоновке — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 февраля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Пантелеймоновка - погибли 4 гражданских лица: девочка 2009 года рождения, женщина 1961 года рождения; персональные данные ещё двух погибших устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц: девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения; женщины 1958 и 1981 годов рождения; мужчины 1953 и 1978 годов рождения", - сообщило представительство.В Пантелеймоновке было прямое попадание в многоквартирный жилой дом, в Горловке - в поликлинику и частный жилой дом.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Козачьи Лагеря — 3; Голая Пристань — 3; Старая Збурьевка — 2; Саги — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 миномётных снарядов. Также в селе противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – поврежден один автомобиль, в Дубовском сельском поселении пострадало 4 частных домовладения, в Крутологском и Тавровском сельских поселениях – по одному частному домовладению, в Беломестненском сельском поселении поврежден забор частного дома", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе в селах Долгое и Карабаново украинские военные атаковали с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе из миномёта и гранатомета обстреляли хутор Старый – было зафиксировано 4 миномётных снаряда и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Тишанка выпущен один миномётный снаряд. Пострадавших нет. Повреждено нежилое домовладение и подвод газопровода. Утечка газа устранена аварийными службами. В хуторе Киселёв украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Глотово и Безымено – установлено 5 прилётов. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе – выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия и баротравма. Пострадавший находится в городской больнице №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. Окраина села Пороз подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.В Губкинском городском округе в районе села Вислая Дубрава средствами ПВО сбито два БПЛА самолётного типа. Над селом Долгое сбит один БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно."В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Мухин – 7, по городу Шебекино – 4 минометных снаряда. Также в Шебекино с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - указывалось в сводке.Утром 17 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ на Курчатов, где находится АЭС."Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!" - писал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20240217/1053361054.html
https://ukraina.ru/20240216/1053356210.html
https://ukraina.ru/20240216/1053335944.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля

13:00 17.02.2024
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об официальном старте коалиции дронов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров, отметив, что подписал соответствующее письмо о намерениях. Глава Минобороны Украины также выразил благодарность соратникам по коалиции - Великобритании и Латвии - "за эту важную инициативу", отметив, что вступление в коалицию возможно для желающих стран.
"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооружённых сил Украины", - отметил Умеров.
В настоящий момент в коалицию дронов входят Украина, Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Дания и Нидерланды.
Ранее, 15 февраля, британское Минобороны сообщило о направлении на Украину "тысяч дронов".
"Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - указывалось в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.
Там же отмечалось, что Великобритания будет способствовать наращиванию поставок Украине FPV-дронов. Именно эта поставка будет первым проектом, который профинансируют в рамках объявленного ранее британского пакета помощи Украине.
Великобритания закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, подчеркнуло британское Минобороны.
Тогда же Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 2024 год в размере £ 2,5 млрд, из которых не менее £ 200 млн планировали направить на "крупнейшую" поставку дронов Украине.
украинский военный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
09:41
Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраляГлавком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям оставить Авдеевку
Обстрелы и беспилотники
Утром 17 февраля Минобороны РФ сообщило о массированном налёте украинских беспилотников.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей", - указывалось в сообщении российского оборонного ведомства.
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по территории этого региона России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском направлении — 17 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив 97 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели одного гражданского лица. Четыре мирных жителя получили ранения. Огнём ВСУ были повреждены 11 домостроений, одно транспортное средства и один объект инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 мм, по Пантелеймоновке — 3 снаряда калибром 155 мм.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 февраля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Пантелеймоновка - погибли 4 гражданских лица: девочка 2009 года рождения, женщина 1961 года рождения; персональные данные ещё двух погибших устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц: девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения; женщины 1958 и 1981 годов рождения; мужчины 1953 и 1978 годов рождения", - сообщило представительство.
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Вчера, 18:50
Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на УкраинеАлексей Навальный* умер исправительной колонии № 3 в ЯНАО, его смерть вызвала бурную реакцию на Украине. Подразделения ВС РФ продвигаются в Авдеевке
В Пантелеймоновке было прямое попадание в многоквартирный жилой дом, в Горловке - в поликлинику и частный жилой дом.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Козачьи Лагеря — 3; Голая Пристань — 3; Старая Збурьевка — 2; Саги — 5", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Утром 17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 миномётных снарядов. Также в селе противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – поврежден один автомобиль, в Дубовском сельском поселении пострадало 4 частных домовладения, в Крутологском и Тавровском сельских поселениях – по одному частному домовладению, в Беломестненском сельском поселении поврежден забор частного дома", - отмечалось в сводке.
В Валуйском городском округе в селах Долгое и Карабаново украинские военные атаковали с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Обошлось без последствий.
В Волоконовском районе из миномёта и гранатомета обстреляли хутор Старый – было зафиксировано 4 миномётных снаряда и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Тишанка выпущен один миномётный снаряд. Пострадавших нет. Повреждено нежилое домовладение и подвод газопровода. Утечка газа устранена аварийными службами. В хуторе Киселёв украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Вчера, 13:00
Похоронный марш для ВСУ, раненых на произвол судьбы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраляМинобороны РФ рассказало о методах информационно-психологической борьбы. Украинский военнослужащий рассказал о том, как его командование бросило раненных на произвол судьбы. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
"В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Глотово и Безымено – установлено 5 прилётов. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе – выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия и баротравма. Пострадавший находится в городской больнице №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. Окраина села Пороз подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.
В Губкинском городском округе в районе села Вислая Дубрава средствами ПВО сбито два БПЛА самолётного типа. Над селом Долгое сбит один БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.
В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Мухин – 7, по городу Шебекино – 4 минометных снаряда. Также в Шебекино с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - указывалось в сводке.
Утром 17 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ на Курчатов, где находится АЭС.
"Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!" - писал он в своём телеграм-канале.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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13:00Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
12:36Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции
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11:25В результате обстрела ВСУ разрушен двухэтажный дом. Есть жертвы, в том числе дети
10:55Шольц испугался победы Путина, немцы уличили канцлера во лжи
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07:00Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым
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