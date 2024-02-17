Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Украина сдаёт Авдеевку: об информационной составляющей поражения;
19:55 – Конфискация имущества за фейки о российской армии: насколько актуален этот закон?
22:54 – Насколько реальна ядерная космическая угроза России?
25:40 – 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана: можно ли считать эти события поражением СССР?
28:45 – 10 лет назад на Украине произошёл госпереворот: какие выводы сделала Россия?
*В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористическим и запрещённый в России, а также соцсеть Facebook (компания Meta), признанная экстремистской и запрещённая.
09:35"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не всеВ ночь на 17 февраля украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщило, что украинские войска вышли из Авдеевки. Чуть раньше заявление об отходе от города сделал и главком ВСУ Александр Сырский