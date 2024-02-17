Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян - 17.02.2024 Украина.ру
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Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян
Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян - 17.02.2024 Украина.ру
Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-02-17T10:20
2024-02-17T10:20
новости
видео
армен гаспарян
авдеевка
всу
софия ротару
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00:20 – Украина сдаёт Авдеевку: об информационной составляющей поражения;19:55 – Конфискация имущества за фейки о российской армии: насколько актуален этот закон?22:54 – Насколько реальна ядерная космическая угроза России?25:40 – 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана: можно ли считать эти события поражением СССР?28:45 – 10 лет назад на Украине произошёл госпереворот: какие выводы сделала Россия? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористическим и запрещённый в России, а также соцсеть Facebook (компания Meta), признанная экстремистской и запрещённая.
https://ukraina.ru/20240217/1053360723.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, армен гаспарян, авдеевка, всу, софия ротару
Новости, Видео, Армен Гаспарян, Авдеевка, ВСУ, София Ротару

Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян

10:20 17.02.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Украина сдаёт Авдеевку: об информационной составляющей поражения;
19:55 – Конфискация имущества за фейки о российской армии: насколько актуален этот закон?
22:54 – Насколько реальна ядерная космическая угроза России?
25:40 – 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана: можно ли считать эти события поражением СССР?
28:45 – 10 лет назад на Украине произошёл госпереворот: какие выводы сделала Россия?
*В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористическим и запрещённый в России, а также соцсеть Facebook (компания Meta), признанная экстремистской и запрещённая.
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
09:35
"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не всеВ ночь на 17 февраля украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщило, что украинские войска вышли из Авдеевки. Чуть раньше заявление об отходе от города сделал и главком ВСУ Александр Сырский
 
НовостиВидеоАрмен ГаспарянАвдеевкаВСУСофия Ротару
 
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Заголовок открываемого материала
10:55Шольц испугался победы Путина, немцы уличили канцлера во лжи
10:20Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян
10:06Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы
09:46Георгий Гапон: эволюционист, случайно ставший революционером
09:41Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля
09:35"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не все
07:17Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов
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