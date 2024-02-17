https://ukraina.ru/20240217/1053361688.html

Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян

Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян - 17.02.2024 Украина.ру

Какие ошибки ВСУ привели к краху в Авдеевке и что сделать с дворцом Ротару в Крыму - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2024-02-17T10:20

2024-02-17T10:20

2024-02-17T10:20

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00:20 – Украина сдаёт Авдеевку: об информационной составляющей поражения;19:55 – Конфискация имущества за фейки о российской армии: насколько актуален этот закон?22:54 – Насколько реальна ядерная космическая угроза России?25:40 – 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана: можно ли считать эти события поражением СССР?28:45 – 10 лет назад на Украине произошёл госпереворот: какие выводы сделала Россия? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористическим и запрещённый в России, а также соцсеть Facebook (компания Meta), признанная экстремистской и запрещённая.

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новости, видео, армен гаспарян, авдеевка, всу, софия ротару