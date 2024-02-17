Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля - 17.02.2024 Украина.ру
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Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля
Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля - 17.02.2024 Украина.ру
Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля
Главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям оставить Авдеевку
2024-02-17T09:41
2024-02-17T09:42
эксклюзив
хроники
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О своём решении Сырский сообщил в соцсетях в ночь на 17 февраля."Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась около Авдеевки, в с целью избежания окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на наиболее выгодных рубежах", - писал новый главнокомандующий ВСУ.Сырский похвалил украинских военных."Наши воины достойно выполнили свою военную обязанность, сделали всё возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силы и технике. Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизни военнослужащих — наивысшая ценность. Авдеевку мы всё равно вернём", - подчеркнул Сырский.Рано утром 17 февраля командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основатель "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Андрей Билецкий выпустил официальное заявление по Авдеевке."Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке в условиях тотального количественного преимущества в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали всё и даже больше. Благодарю каждого за стойкость. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести удар ещё сильнее. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается", - подчеркнул Билецкий.Кроме того, командир оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский назвал решение об оставлении Авдеевки "единственно правильным решением""Окружения не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определённых рубежах", - подчеркнул Тарнавский.Проект "Рыбарь" между тем сообщил, что в городе остаются группы украинских военнослужащих."В украинской группировке войск "Таврия" объявили, что войска из Авдеевки уже выведены. На самом деле, это не так: в городе остаются очаги сопротивления, многочисленные группы ВСУ потеряли связь и управление, поэтому могут даже не знать о соответствующем решении. Слабо организованное бегство ВСУ с потерями шло через поля в направлении Ласточкино по балке Дурной и окрестностям. Подступы к Ласточкино и выход из балки ещё 15 февраля были заминированы российской системой "Земледелие", поэтому выход возможен был лишь по телам украинских военнослужащих", - указывалось в утренней сводке "Рыбаря".Там же сообщалось, что с наступлением темноты российские войска взяли штурмом завод железобетонных изделий в центре города и продолжили продвигаться дальше."Авдеевский коксохимический завод вряд ли будут оставлять, как и отходить дальше Ласточкино: у украинских формирований было достаточно времени для оборудования запасных позиций. Если ВСУ будут цепляться за АКХЗ, командующий операцией генерал-полковник Андрей Мордвичёв, вероятнее всего, решит его обходить и брать измором. Всё по аналогии с заводом Ильича и Азовсталью в Мариуполе: там он принял аналогичное решение", - сообщал "Рыбарь".По данным проекта зачистка города займёт, как минимум, несколько дней: необходимо и провести разминирование, и до конца обследовать жилые кварталы ."Главное — не растерять темп и не дать дезорганизованному, потерявшему управление противнику опомниться и дать возможность занять устойчивую оборону", - резюмировали авторы канала.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" со ссылкой на свои источники рассказал, что командование ВСУ было вынуждено оставить Авдеевку из-за отказа подразделений 3-й ошбр идти в бой."По нашей информации вчерашнее обрушение фронта в Авдеевке было вызвано отказом частей 3-й штурмовой выполнить приказ. Командование группировкой знало про тяжёлую ситуацию, особенно в дальних укрепах, поэтому гарнизонам обещали подкрепление, а также стабилизацию фронта за счет встречного удара (со стороны АКХЗ и Ж/Д станции), который должен был (15.02 на рассвете) срезать клин ВС РФ (красная линия). Однако ещё 14.02 части "тройки" отказались выполнять приказ и лезть в жерло мясорубки, мотивируя это критической ситуацией. Кроме того арта и ВКС РФ 15.02 работали по полной. Роспаблики сообщают, что в этот день поставили рекорд по количеству сброшенных бомб с УПМК. К вечеру 15.02 несколько рот 1 стрелкового батальона 3-й штурмовой всё же выдвинулись в сторону Ж/Д станции. Лишний день позволил ВС РФ перегруппироваться, занять несколько лесополос (золотая линия) и подготовиться к своему удару в сторону Авдеевского завода металических конструкций. Таким образом 16:02произошел встречный бой в районе Ж/Д станции (где ВС РФ и взяли в плен командира роты). В результате ВС РФ ещё больше расширили клин (фиолетовая линия). В районе частной застройки бои ведут пограничники (там тяжело выяснить реальную линию контроля). Со стороны АКХЗ уже ВСУ в результате боя взяли в плен бойцов РФ. 16.02 продвижение ВС РФ было не таким знаковым как 15.02 (когда были захвачены знаменитые опорники), но ВС РФ смогли расширить клин, сделав самый логичный вариант контрудара — невозможным. Основные силы 3-я штурмовой расположились в подвалах АКХЗ. Именно от туда мы видим их видео. Только два видео из центра города (как раз от попавших под раздачу рот)", - указывалось в публикации канала.Авторы канала рассказали о том, что ждёт украинское информационное пространство в будущем и что происходит там сейчас."Предполагаем, что "тройка" и дальше будет обеспечивать контентом с территории завода, чтобы заглушить волну общественного негодования в сети. Показательно освещение ситуации "патриотическими" телеграм каналами: немного про Навального + видос с подвала АКХЗ + реклама онлайн казино", - отмечалось в публикации канала утром 17 февраля.Накануне российский военкор Евгений Поддубный опубликовал и прокомментировал видео украинской 3-й ошбр, снятое в подавалах Авдеевского коксхима."Вот видео неонацистов "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.), которые укрываются в подвалах и зданиях Авдеевского коксохимического завода. И тут же видео огневого поражения объектов на территории коксохима. Работают артиллеристы 2-й гвардейской армии. Боги войны уничтожают противника высокоточными боеприпасами "Краснополь". По кадрам вполне понятно в каком аду сейчас боевики формирования "Азов"* запрещённая в РФ организация — Ред.). Их буквально втаптывают в землю снарядами. Перемещаться по территории противнику сейчас смертельно опасно. Наши войска продолжают освобождение Авдеевки, которую ВСУ использовали в качестве плацдарма для атак по мирным кварталам Донецка. Использовали с 2014 года. Воздаст каждому по делам его (16:27)", - писал Поддубный.В Донбассе да во всей России новость об оставлении ВСУ Авдеевки вызвала радость."Нет, я уже два часа в каком-то нереальном охреневозе от новости, что ВСУки оставляют Авдеевку. Окей, в последние пару недель уже становилось понятно, что Авдос вот-вот дрогнет и судьба крепости решена. Но все время до этого, все эти годы (и до СВО) казалось, что Авдеевка вечна, что так и будут стоять до скончания времен эти забетонированные огневые точки, принося гибель жителям Донецка. И тут.. У меня родом из Авдеевки есть друзья. Наверное, они сегодня вообще с ума сойдут от счастья. Слава русскому воинству", - отметил писатель Александр Пелевин.Военный историк Евгений Норин поблагодарил всех, кто приближал взятие Авдеевки."Все, кто воевал вокруг Авдеевки, кто застал "промку" ещё Минской эпохи, и кто штурмовал террикон к северу, и продирался через посадки к югу. Кто лез в трубу на "Царскую охоту", и кто брал "Зенит", и отрубал коксохим. Спасибо вам", - отметил он.Тем временем телеграм-каналы публикуют видео отвода украинской военной техники из Авдеевки.
https://ukraina.ru/20240216/1053356210.html
https://ukraina.ru/20240216/1053335944.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля

09:41 17.02.2024 (обновлено: 09:42 17.02.2024)
 
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegramбойцы 3-й ошбр в подвале Авдеевского коксохима
бойцы 3-й ошбр в подвале Авдеевского коксохима - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям оставить Авдеевку
О своём решении Сырский сообщил в соцсетях в ночь на 17 февраля.
"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась около Авдеевки, в с целью избежания окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на наиболее выгодных рубежах", - писал новый главнокомандующий ВСУ.
Сырский похвалил украинских военных.
"Наши воины достойно выполнили свою военную обязанность, сделали всё возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силы и технике. Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизни военнослужащих — наивысшая ценность. Авдеевку мы всё равно вернём", - подчеркнул Сырский.
Рано утром 17 февраля командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основатель "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Андрей Билецкий выпустил официальное заявление по Авдеевке.
"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке в условиях тотального количественного преимущества в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали всё и даже больше. Благодарю каждого за стойкость. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести удар ещё сильнее. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается", - подчеркнул Билецкий.
Кроме того, командир оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский назвал решение об оставлении Авдеевки "единственно правильным решением"
"Окружения не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определённых рубежах", - подчеркнул Тарнавский.
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Вчера, 18:50
Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на УкраинеАлексей Навальный* умер исправительной колонии № 3 в ЯНАО, его смерть вызвала бурную реакцию на Украине. Подразделения ВС РФ продвигаются в Авдеевке
Проект "Рыбарь" между тем сообщил, что в городе остаются группы украинских военнослужащих.
"В украинской группировке войск "Таврия" объявили, что войска из Авдеевки уже выведены. На самом деле, это не так: в городе остаются очаги сопротивления, многочисленные группы ВСУ потеряли связь и управление, поэтому могут даже не знать о соответствующем решении. Слабо организованное бегство ВСУ с потерями шло через поля в направлении Ласточкино по балке Дурной и окрестностям. Подступы к Ласточкино и выход из балки ещё 15 февраля были заминированы российской системой "Земледелие", поэтому выход возможен был лишь по телам украинских военнослужащих", - указывалось в утренней сводке "Рыбаря".
Там же сообщалось, что с наступлением темноты российские войска взяли штурмом завод железобетонных изделий в центре города и продолжили продвигаться дальше.
"Авдеевский коксохимический завод вряд ли будут оставлять, как и отходить дальше Ласточкино: у украинских формирований было достаточно времени для оборудования запасных позиций. Если ВСУ будут цепляться за АКХЗ, командующий операцией генерал-полковник Андрей Мордвичёв, вероятнее всего, решит его обходить и брать измором. Всё по аналогии с заводом Ильича и Азовсталью в Мариуполе: там он принял аналогичное решение", - сообщал "Рыбарь".
По данным проекта зачистка города займёт, как минимум, несколько дней: необходимо и провести разминирование, и до конца обследовать жилые кварталы .
"Главное — не растерять темп и не дать дезорганизованному, потерявшему управление противнику опомниться и дать возможность занять устойчивую оборону", - резюмировали авторы канала.
Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" со ссылкой на свои источники рассказал, что командование ВСУ было вынуждено оставить Авдеевку из-за отказа подразделений 3-й ошбр идти в бой.
"По нашей информации вчерашнее обрушение фронта в Авдеевке было вызвано отказом частей 3-й штурмовой выполнить приказ. Командование группировкой знало про тяжёлую ситуацию, особенно в дальних укрепах, поэтому гарнизонам обещали подкрепление, а также стабилизацию фронта за счет встречного удара (со стороны АКХЗ и Ж/Д станции), который должен был (15.02 на рассвете) срезать клин ВС РФ (красная линия). Однако ещё 14.02 части "тройки" отказались выполнять приказ и лезть в жерло мясорубки, мотивируя это критической ситуацией. Кроме того арта и ВКС РФ 15.02 работали по полной. Роспаблики сообщают, что в этот день поставили рекорд по количеству сброшенных бомб с УПМК. К вечеру 15.02 несколько рот 1 стрелкового батальона 3-й штурмовой всё же выдвинулись в сторону Ж/Д станции. Лишний день позволил ВС РФ перегруппироваться, занять несколько лесополос (золотая линия) и подготовиться к своему удару в сторону Авдеевского завода металических конструкций. Таким образом 16:02произошел встречный бой в районе Ж/Д станции (где ВС РФ и взяли в плен командира роты). В результате ВС РФ ещё больше расширили клин (фиолетовая линия). В районе частной застройки бои ведут пограничники (там тяжело выяснить реальную линию контроля). Со стороны АКХЗ уже ВСУ в результате боя взяли в плен бойцов РФ. 16.02 продвижение ВС РФ было не таким знаковым как 15.02 (когда были захвачены знаменитые опорники), но ВС РФ смогли расширить клин, сделав самый логичный вариант контрудара — невозможным. Основные силы 3-я штурмовой расположились в подвалах АКХЗ. Именно от туда мы видим их видео. Только два видео из центра города (как раз от попавших под раздачу рот)", - указывалось в публикации канала.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Вчера, 13:00
Похоронный марш для ВСУ, раненых на произвол судьбы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраляМинобороны РФ рассказало о методах информационно-психологической борьбы. Украинский военнослужащий рассказал о том, как его командование бросило раненных на произвол судьбы. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Авторы канала рассказали о том, что ждёт украинское информационное пространство в будущем и что происходит там сейчас.
"Предполагаем, что "тройка" и дальше будет обеспечивать контентом с территории завода, чтобы заглушить волну общественного негодования в сети. Показательно освещение ситуации "патриотическими" телеграм каналами: немного про Навального + видос с подвала АКХЗ + реклама онлайн казино", - отмечалось в публикации канала утром 17 февраля.
Накануне российский военкор Евгений Поддубный опубликовал и прокомментировал видео украинской 3-й ошбр, снятое в подавалах Авдеевского коксхима.
"Вот видео неонацистов "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.), которые укрываются в подвалах и зданиях Авдеевского коксохимического завода. И тут же видео огневого поражения объектов на территории коксохима. Работают артиллеристы 2-й гвардейской армии. Боги войны уничтожают противника высокоточными боеприпасами "Краснополь". По кадрам вполне понятно в каком аду сейчас боевики формирования "Азов"* запрещённая в РФ организация — Ред.). Их буквально втаптывают в землю снарядами. Перемещаться по территории противнику сейчас смертельно опасно. Наши войска продолжают освобождение Авдеевки, которую ВСУ использовали в качестве плацдарма для атак по мирным кварталам Донецка. Использовали с 2014 года. Воздаст каждому по делам его (16:27)", - писал Поддубный.
В Донбассе да во всей России новость об оставлении ВСУ Авдеевки вызвала радость.
"Нет, я уже два часа в каком-то нереальном охреневозе от новости, что ВСУки оставляют Авдеевку. Окей, в последние пару недель уже становилось понятно, что Авдос вот-вот дрогнет и судьба крепости решена. Но все время до этого, все эти годы (и до СВО) казалось, что Авдеевка вечна, что так и будут стоять до скончания времен эти забетонированные огневые точки, принося гибель жителям Донецка. И тут.. У меня родом из Авдеевки есть друзья. Наверное, они сегодня вообще с ума сойдут от счастья. Слава русскому воинству", - отметил писатель Александр Пелевин.
обстановка в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Вчера, 09:12
Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраляПалата представителей конгресса США ушла на каникулы, не проголосовав за помощь Украине. СМИ сообщают об осложнившейся для ВСУ обстановке в Авдеевке
Военный историк Евгений Норин поблагодарил всех, кто приближал взятие Авдеевки.
"Все, кто воевал вокруг Авдеевки, кто застал "промку" ещё Минской эпохи, и кто штурмовал террикон к северу, и продирался через посадки к югу. Кто лез в трубу на "Царскую охоту", и кто брал "Зенит", и отрубал коксохим. Спасибо вам", - отметил он.
Тем временем телеграм-каналы публикуют видео отвода украинской военной техники из Авдеевки.
 
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09:41Приказ на оставление Авдеевки. Главное на Украине на утро 17 февраля
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