В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям - 17.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240217/1053359476.html
В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям
В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям - 17.02.2024 Украина.ру
В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям
Ночью, 16 февраля, операторы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинской армии в Ростовской области. За чертой города ПВО точно отработала по целям, сообщил губернатор края Василий Голубев
2024-02-17T00:03
2024-02-17T00:04
новости
сво
вс рф
всу
ростов-на-дону
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_208aa33e6da170693b6a9dbb628f12cc.jpg
Ранее в этот же день жители всех районов Ростова-на-Дону слышали громкий хлопок, однако позже власти сообщили, что ситуация в регионе под контролем.
https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html
ростов-на-дону
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19e09889a609ae5dc561b001b4f2e181.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, вс рф, всу, ростов-на-дону, ростовская область
Новости, СВО, ВС РФ, ВСУ, Ростов-на-Дону, Ростовская область

В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям

00:03 17.02.2024 (обновлено: 00:04 17.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Ночью, 16 февраля, операторы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинской армии в Ростовской области. За чертой города ПВО точно отработала по целям, сообщил губернатор края Василий Голубев
"В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", – написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в этот же день жители всех районов Ростова-на-Дону слышали громкий хлопок, однако позже власти сообщили, что ситуация в регионе под контролем.
Сергей Сазонов интервью
24 января, 04:14
Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадейВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов
 
НовостиСВОВС РФВСУРостов-на-ДонуРостовская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:03В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям
23:53Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке
23:18Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности
22:49Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
22:17Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице
21:50США не могут помочь Украине без одобрения Конгресса – Байден
21:30Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов
21:07В США представили законопроект с меньшей помощью Украине
20:36Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
20:21Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году
19:54В Брянской области сбит украинский БПЛА
19:45Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
19:30Ростислав Ищенко: Запад атаковал Россию слева, но она дотянется до него отовсюду в самый неудобный момент
19:27РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон
19:07Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ
18:50Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на Украине
18:42Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
18:22ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ
17:45Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
17:44Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию
Лента новостейМолния