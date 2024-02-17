В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям
00:03 17.02.2024 (обновлено: 00:04 17.02.2024)
Ночью, 16 февраля, операторы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинской армии в Ростовской области. За чертой города ПВО точно отработала по целям, сообщил губернатор края Василий Голубев
"В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", – написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в этот же день жители всех районов Ростова-на-Дону слышали громкий хлопок, однако позже власти сообщили, что ситуация в регионе под контролем.
24 января, 04:14Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадейВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов