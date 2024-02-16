Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
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Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината будет выведено за пределы города. Об этом в пятницу, 16 февраля, распорядился президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, информирует пресс-служба Кремля
Глава региона доложил Владимиру Путину о проблемах с вредным производством в центре Челябинска. Комбинат должен был снизить вредные выбросы, но этого не произошло. В этой связи и было принято решение о закрытии производства.
"Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы – сохранение рабочих мест", – сказал президент.
Он добавил, что для той части производства, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства РФ будут привлечены местные инвесторы.