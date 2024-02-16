https://ukraina.ru/20240216/1053357885.html

Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске

Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске - 16.02.2024 Украина.ру

Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске

Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината будет выведено за пределы города. Об этом в пятницу, 16 февраля, распорядился президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, информирует пресс-служба Кремля

2024-02-16T20:36

2024-02-16T20:36

2024-02-16T20:36

новости

владимир путин

производство

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Глава региона доложил Владимиру Путину о проблемах с вредным производством в центре Челябинска. Комбинат должен был снизить вредные выбросы, но этого не произошло. В этой связи и было принято решение о закрытии производства. Он добавил, что для той части производства, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства РФ будут привлечены местные инвесторы.

https://ukraina.ru/20231201/1051685485.html

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новости, владимир путин, производство