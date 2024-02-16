Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске - 16.02.2024 Украина.ру
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Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске - 16.02.2024 Украина.ру
Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината будет выведено за пределы города. Об этом в пятницу, 16 февраля, распорядился президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, информирует пресс-служба Кремля
2024-02-16T20:36
2024-02-16T20:36
новости
владимир путин
производство
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Глава региона доложил Владимиру Путину о проблемах с вредным производством в центре Челябинска. Комбинат должен был снизить вредные выбросы, но этого не произошло. В этой связи и было принято решение о закрытии производства. Он добавил, что для той части производства, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства РФ будут привлечены местные инвесторы.
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новости, владимир путин, производство
Новости, Владимир Путин, производство

Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске

20:36 16.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината будет выведено за пределы города. Об этом в пятницу, 16 февраля, распорядился президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, информирует пресс-служба Кремля
Глава региона доложил Владимиру Путину о проблемах с вредным производством в центре Челябинска. Комбинат должен был снизить вредные выбросы, но этого не произошло. В этой связи и было принято решение о закрытии производства.
"Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы – сохранение рабочих мест", – сказал президент.
Он добавил, что для той части производства, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства РФ будут привлечены местные инвесторы.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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21:07В США представили законопроект с меньшей помощью Украине
20:36Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
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