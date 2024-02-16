https://ukraina.ru/20240216/1053357544.html
Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году
Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году - 16.02.2024 Украина.ру
Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году
В этом году на украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) введут специальный режим работы. Льготы и государственные гарантии для специалистов отрасли пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-02-16T20:21
2024-02-16T20:21
2024-02-16T20:21
новости
украина
денис шмыгаль
оборона
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сво
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По его словам, основная ставка будет сделана на частный сектор Украины и развитие новых технологий. Помимо прочего, украинские предприятия будут сотрудничать с НАТО, добавил премьер. Шмыгаль отметил, что в стране будет продолжено строительство укрытий, а в образовательной среде будут работать специалисты по безопасности. Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération заявлял, что промышленность страны не способна закрыть потребности армии.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, денис шмыгаль, оборона, опк, сво, всу, нато
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, оборона, ОПК, СВО, ВСУ, НАТО
Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году
В этом году на украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) введут специальный режим работы. Льготы и государственные гарантии для специалистов отрасли пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль
"Обороноспособность и безопасность украинских граждан – самый главный приоритет правительства на 2024 год. Все внутренние ресурсы направляются на усиление обороны. Среди важных задач – локализация производства и ремонта оружия и техники. Создание специального режима для предприятий "оборонки", льготы и государственные гарантии", – написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, основная ставка будет сделана на частный сектор Украины и развитие новых технологий. Помимо прочего, украинские предприятия будут сотрудничать с НАТО, добавил премьер.
Шмыгаль отметил, что в стране будет продолжено строительство укрытий, а в образовательной среде будут работать специалисты по безопасности.
Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération заявлял, что промышленность страны не способна закрыть потребности армии.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.