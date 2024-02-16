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Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году

Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году - 16.02.2024 Украина.ру

Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году

В этом году на украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) введут специальный режим работы. Льготы и государственные гарантии для специалистов отрасли пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль

2024-02-16T20:21

2024-02-16T20:21

2024-02-16T20:21

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По его словам, основная ставка будет сделана на частный сектор Украины и развитие новых технологий. Помимо прочего, украинские предприятия будут сотрудничать с НАТО, добавил премьер. Шмыгаль отметил, что в стране будет продолжено строительство укрытий, а в образовательной среде будут работать специалисты по безопасности. Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération заявлял, что промышленность страны не способна закрыть потребности армии.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, денис шмыгаль, оборона, опк, сво, всу, нато