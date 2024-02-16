В Брянской области сбит украинский БПЛА
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
В пятницу, 16 февраля, украинские боевики безуспешно пытались атаковать Брянскую область. Силами противовоздушной обороны над Унечским районом сбит беспилотник ВСУ, сообщил губернатор края Александр Богомаз
"Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал он в своём телеграм-канале.
Богомаз добавил, что на месте продолжают работу оперативные службы.
Ранее губернатор Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет, но в результате атаки были частично повреждены три домовладения.