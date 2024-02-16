В Брянской области сбит украинский БПЛА - 16.02.2024 Украина.ру
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В Брянской области сбит украинский БПЛА
В Брянской области сбит украинский БПЛА - 16.02.2024 Украина.ру
В Брянской области сбит украинский БПЛА
В пятницу, 16 февраля, украинские боевики безуспешно пытались атаковать Брянскую область. Силами противовоздушной обороны над Унечским районом сбит беспилотник ВСУ, сообщил губернатор края Александр Богомаз
2024-02-16T19:54
2024-02-16T19:54
новости
александр богомаз
брянская область
всу
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Богомаз добавил, что на месте продолжают работу оперативные службы. Ранее губернатор Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет, но в результате атаки были частично повреждены три домовладения.
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новости, александр богомаз, брянская область, всу, сво, бпла
Новости, Александр Богомаз, Брянская область, ВСУ, СВО, БПЛА

В Брянской области сбит украинский БПЛА

19:54 16.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В пятницу, 16 февраля, украинские боевики безуспешно пытались атаковать Брянскую область. Силами противовоздушной обороны над Унечским районом сбит беспилотник ВСУ, сообщил губернатор края Александр Богомаз
"Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал он в своём телеграм-канале.
Богомаз добавил, что на месте продолжают работу оперативные службы.
Ранее губернатор Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет, но в результате атаки были частично повреждены три домовладения.
 
НовостиАлександр БогомазБрянская областьВСУСВОБПЛА
 
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