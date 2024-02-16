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В Брянской области сбит украинский БПЛА

В Брянской области сбит украинский БПЛА - 16.02.2024 Украина.ру

В Брянской области сбит украинский БПЛА

В пятницу, 16 февраля, украинские боевики безуспешно пытались атаковать Брянскую область. Силами противовоздушной обороны над Унечским районом сбит беспилотник ВСУ, сообщил губернатор края Александр Богомаз

2024-02-16T19:54

2024-02-16T19:54

2024-02-16T19:54

новости

александр богомаз

брянская область

всу

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Богомаз добавил, что на месте продолжают работу оперативные службы. Ранее губернатор Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет, но в результате атаки были частично повреждены три домовладения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр богомаз, брянская область, всу, сво, бпла