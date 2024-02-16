РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон

Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики