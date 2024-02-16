РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон - 16.02.2024 Украина.ру
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РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон
РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон - 16.02.2024 Украина.ру
РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон
В США подсчитали траты России на проведение спецоперации. По мнению представительницы Пентагона, РФ выделила на СВО 211 миллиардов долларов
2024-02-16T19:27
2024-02-16T19:27
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В США также полагают, что из-за активизации боевых действий на Украине, Россия якобы недополучит 1,3 триллиона долларов. Речь идёт о недополученной экономической выгоде до 2026 года.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявлял, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемирового и составил 3,6 процента. При этом экономическая активность в РФ в начале года остаётся высокой. Рост в реальном секторе экономики повышает устойчивость государственных финансов, добавил президент.
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Новости, Пентагон, СВО, Россия, экономика, Украина

РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон

19:27 16.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В США подсчитали траты России на проведение спецоперации. По мнению представительницы Пентагона, РФ выделила на СВО 211 миллиардов долларов

"Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций на Украине", – передаёт её слова РИА Новости.

В США также полагают, что из-за активизации боевых действий на Украине, Россия якобы недополучит 1,3 триллиона долларов. Речь идёт о недополученной экономической выгоде до 2026 года.

"С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов", – добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявлял, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемирового и составил 3,6 процента. При этом экономическая активность в РФ в начале года остаётся высокой. Рост в реальном секторе экономики повышает устойчивость государственных финансов, добавил президент.
Дудчак - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря 2023, 11:51
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальшеЭксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики
 
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Заголовок открываемого материала
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