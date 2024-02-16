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ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ

ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ - 16.02.2024 Украина.ру

ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ

КГБ Белоруссии подтвердил участие Службы безопасности Украины в попытке незаконного проникновения в страну диверсионно-разведывательной группы. Двух украинцев и одного белоруса с взрывчатками чекисты задержали в Лельчицком районе, передаёт БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности

2024-02-16T18:22

2024-02-16T18:22

2024-02-16T18:22

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На допрос к правоохранителям попали граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын. Кабарчук старший проживает в Ковельском районе Волынской области, является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины. После увольнения занимался контрабандной деятельностью совместно с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения. Также был задержан 54-летний гражданин Беларуси Виталий Власюк, житель Бреста. На территорию Белоруссии злоумышленники пытались пронести взрывные устройства и иные средства поражения. Установлено, что заброска ДРГ через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы. Оперативно было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района. Уточняется, что в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358-1 (агентурная деятельность) УК. Следственные действия продолжаются. Задержанные в Лельчицком районе и их пособники сотрудничают со следствием.

https://ukraina.ru/20231230/1052482499.html

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новости, белоруссия, дрг, всу, сво, сбу