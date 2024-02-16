ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ
© Служба безопасности УкраиныКибердепартамент СБУ
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КГБ Белоруссии подтвердил участие Службы безопасности Украины в попытке незаконного проникновения в страну диверсионно-разведывательной группы. Двух украинцев и одного белоруса с взрывчатками чекисты задержали в Лельчицком районе, передаёт БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности
"В результате проведения чекистской военной операции в приграничье были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы. В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны", – сообщает источник.
На допрос к правоохранителям попали граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын. Кабарчук старший проживает в Ковельском районе Волынской области, является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины. После увольнения занимался контрабандной деятельностью совместно с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения. Также был задержан 54-летний гражданин Беларуси Виталий Власюк, житель Бреста.
На территорию Белоруссии злоумышленники пытались пронести взрывные устройства и иные средства поражения. Установлено, что заброска ДРГ через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы.
Оперативно было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района.
"Была проведена чекистская военная операция, в результате которой в приграничье задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Беларуси и их пособников", – добавили журналисты.
Уточняется, что в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358-1 (агентурная деятельность) УК. Следственные действия продолжаются. Задержанные в Лельчицком районе и их пособники сотрудничают со следствием.
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