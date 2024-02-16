https://ukraina.ru/20240216/1053353010.html

Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля

Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру

Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля

Украина.ру, 16.02.2024

2024-02-16T17:37

2024-02-16T17:37

2024-02-16T17:37

эксклюзив

владимир ераносян

всу

работино

авдеевка

бпла

геннадий алехин

дроны

вс рф

владимир зеленский

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Отличия Артёмовска от АвдеевкиУкрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.Пытаясь выскользнуть из формирующегося котла, остатки украинских частей покидают город.Отступления ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины, говорит редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен."Бахмутская мясорубка, как бы ее не замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу.Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность", – сообщил Леонков.При этом Артемовск с Авдеевкой сравнивать не совсем корректно, указывает эксперт. В Артемовске дома жилой застройки были превращены в опорные пункты. В Авдеевке присутствует гражданский сектор, но есть и сектор промышленный, и бывшая часть ПВО со своими бункерами."Авдеевку создавали как один из опорных, самых крупных укрепрайонов недалеко от Донецка. Именно с Авдеевки велись непрерывные обстрелы Донецка и его пригородов.Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружения. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны".В Артемовске мы этого почти не видели. Там были этапы, когда складывали целые дома, убедившись, что в них, кроме боевиков, никого нет. Но Авдеевка идет по совершенно другому сценарию, хотя он и опирается на тот опыт, который наши штурмовые части получили в Артемовске, Соледаре, Мариуполе.То есть опыт сказывается на качестве боевых действий", – рассказал Леонков.Война дроновАвдеевка сейчас – самое горячее место на фронте. Там все решает война FPV-дронов и "сбросов" (вроде "Бабы-яги") и технологий РЭБ, отмечает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.К сожалению, пока мы немножко тут проигрываем: нам приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны – излишне терять живую силу и технику, заявил Алехин."Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы.Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать. А когда у нас не работает РЭБ, ВСУ даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб. Они будут долетать до техники.Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим", – сказал волонтер.При этом он не сомневается, что мы додавим Авдеевку."Массой ВСУ мы давим. А где-то и мастерством. Например, у нас есть подразделение "Аида", которое умеет ломать фронт на военном профессионализме", – заявил эксперт."Метод ассиметричной войны"Сейчас в Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров, говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.Плацдарм сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, отмечает эксперт."Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается.Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют вэсэушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются, сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод асимметричной войны", – рассказал Ераносян.

https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html

https://ukraina.ru/20240216/1053318989.html

https://ukraina.ru/20240216/1053325977.html

работино

авдеевка

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир ераносян, всу, работино, авдеевка, бпла, геннадий алехин, дроны, вс рф, владимир зеленский, артемовск