Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру
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Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля
Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру
Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля
Украина.ру, 16.02.2024
2024-02-16T17:37
2024-02-16T17:37
эксклюзив
владимир ераносян
всу
работино
авдеевка
бпла
геннадий алехин
дроны
вс рф
владимир зеленский
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Отличия Артёмовска от АвдеевкиУкрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.Пытаясь выскользнуть из формирующегося котла, остатки украинских частей покидают город.Отступления ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины, говорит редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен."Бахмутская мясорубка, как бы ее не замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу.Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность", – сообщил Леонков.При этом Артемовск с Авдеевкой сравнивать не совсем корректно, указывает эксперт. В Артемовске дома жилой застройки были превращены в опорные пункты. В Авдеевке присутствует гражданский сектор, но есть и сектор промышленный, и бывшая часть ПВО со своими бункерами."Авдеевку создавали как один из опорных, самых крупных укрепрайонов недалеко от Донецка. Именно с Авдеевки велись непрерывные обстрелы Донецка и его пригородов.Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружения. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны".В Артемовске мы этого почти не видели. Там были этапы, когда складывали целые дома, убедившись, что в них, кроме боевиков, никого нет. Но Авдеевка идет по совершенно другому сценарию, хотя он и опирается на тот опыт, который наши штурмовые части получили в Артемовске, Соледаре, Мариуполе.То есть опыт сказывается на качестве боевых действий", – рассказал Леонков.Война дроновАвдеевка сейчас – самое горячее место на фронте. Там все решает война FPV-дронов и "сбросов" (вроде "Бабы-яги") и технологий РЭБ, отмечает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.К сожалению, пока мы немножко тут проигрываем: нам приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны – излишне терять живую силу и технику, заявил Алехин."Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы.Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать. А когда у нас не работает РЭБ, ВСУ даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб. Они будут долетать до техники.Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим", – сказал волонтер.При этом он не сомневается, что мы додавим Авдеевку."Массой ВСУ мы давим. А где-то и мастерством. Например, у нас есть подразделение "Аида", которое умеет ломать фронт на военном профессионализме", – заявил эксперт."Метод ассиметричной войны"Сейчас в Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров, говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.Плацдарм сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, отмечает эксперт."Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается.Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют вэсэушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются, сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод асимметричной войны", – рассказал Ераносян.
https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html
https://ukraina.ru/20240216/1053318989.html
https://ukraina.ru/20240216/1053325977.html
работино
авдеевка
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Сергей Зуев
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452
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эксклюзив, владимир ераносян, всу, работино, авдеевка, бпла, геннадий алехин, дроны, вс рф, владимир зеленский, артемовск
Эксклюзив, Владимир Ераносян, ВСУ, Работино, Авдеевка, БПЛА, Геннадий Алехин, дроны, ВС РФ, Владимир Зеленский, Артемовск

Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля

17:37 16.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Отличия Артёмовска от Авдеевки
Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.
Пытаясь выскользнуть из формирующегося котла, остатки украинских частей покидают город.
Отступления ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины, говорит редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен.
"Бахмутская мясорубка, как бы ее не замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу.
Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность", – сообщил Леонков.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
14:48
Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
При этом Артемовск с Авдеевкой сравнивать не совсем корректно, указывает эксперт. В Артемовске дома жилой застройки были превращены в опорные пункты. В Авдеевке присутствует гражданский сектор, но есть и сектор промышленный, и бывшая часть ПВО со своими бункерами.
"Авдеевку создавали как один из опорных, самых крупных укрепрайонов недалеко от Донецка. Именно с Авдеевки велись непрерывные обстрелы Донецка и его пригородов.
Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружения. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны".
В Артемовске мы этого почти не видели. Там были этапы, когда складывали целые дома, убедившись, что в них, кроме боевиков, никого нет. Но Авдеевка идет по совершенно другому сценарию, хотя он и опирается на тот опыт, который наши штурмовые части получили в Артемовске, Соледаре, Мариуполе.
То есть опыт сказывается на качестве боевых действий", – рассказал Леонков.
Война дронов
Авдеевка сейчас – самое горячее место на фронте. Там все решает война FPV-дронов и "сбросов" (вроде "Бабы-яги") и технологий РЭБ, отмечает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.
К сожалению, пока мы немножко тут проигрываем: нам приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны – излишне терять живую силу и технику, заявил Алехин.
"Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы.
Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать. А когда у нас не работает РЭБ, ВСУ даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб. Они будут долетать до техники.
Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим", – сказал волонтер.
Роман Алехин интервью
05:07
Роман Алехин: Россия нанесла ВСУ удар под дых, который прочистит им почки и устроит просветление ума Я не сомневаюсь, что Авдеевку мы додавим. Хотя сроки сдвинулись. Мой прогноз по ней не оправдался, потому что до нового года у меня была надежда, что ВСУ не сдадутся, а перейдут на нашу сторону. Но это даже неважно. Главное, чтобы наша победа была эффективной
При этом он не сомневается, что мы додавим Авдеевку.
"Массой ВСУ мы давим. А где-то и мастерством. Например, у нас есть подразделение "Аида", которое умеет ломать фронт на военном профессионализме", – заявил эксперт.
"Метод ассиметричной войны"
Сейчас в Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров, говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.
Плацдарм сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, отмечает эксперт.
"Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается.
Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют вэсэушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.
В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются, сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод асимметричной войны", – рассказал Ераносян.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
05:19
Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленкеУкраина предприняла попытку асимметричных действий и создала более 200 предприятий, на которых кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
ЭксклюзивВладимир ЕраносянВСУРаботиноАвдеевкаБПЛАГеннадий АлехиндроныВС РФВладимир ЗеленскийАртемовск
 
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