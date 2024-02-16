Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля
Отличия Артёмовска от Авдеевки
Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.
Пытаясь выскользнуть из формирующегося котла, остатки украинских частей покидают город.
Отступления ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины, говорит редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен.
"Бахмутская мясорубка, как бы ее не замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу.
Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность", – сообщил Леонков.
14:48Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
При этом Артемовск с Авдеевкой сравнивать не совсем корректно, указывает эксперт. В Артемовске дома жилой застройки были превращены в опорные пункты. В Авдеевке присутствует гражданский сектор, но есть и сектор промышленный, и бывшая часть ПВО со своими бункерами.
"Авдеевку создавали как один из опорных, самых крупных укрепрайонов недалеко от Донецка. Именно с Авдеевки велись непрерывные обстрелы Донецка и его пригородов.
Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружения. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны".
В Артемовске мы этого почти не видели. Там были этапы, когда складывали целые дома, убедившись, что в них, кроме боевиков, никого нет. Но Авдеевка идет по совершенно другому сценарию, хотя он и опирается на тот опыт, который наши штурмовые части получили в Артемовске, Соледаре, Мариуполе.
То есть опыт сказывается на качестве боевых действий", – рассказал Леонков.
Война дронов
Авдеевка сейчас – самое горячее место на фронте. Там все решает война FPV-дронов и "сбросов" (вроде "Бабы-яги") и технологий РЭБ, отмечает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.
К сожалению, пока мы немножко тут проигрываем: нам приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны – излишне терять живую силу и технику, заявил Алехин.
"Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы.
Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать. А когда у нас не работает РЭБ, ВСУ даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб. Они будут долетать до техники.
Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим", – сказал волонтер.
05:07Роман Алехин: Россия нанесла ВСУ удар под дых, который прочистит им почки и устроит просветление ума Я не сомневаюсь, что Авдеевку мы додавим. Хотя сроки сдвинулись. Мой прогноз по ней не оправдался, потому что до нового года у меня была надежда, что ВСУ не сдадутся, а перейдут на нашу сторону. Но это даже неважно. Главное, чтобы наша победа была эффективной
При этом он не сомневается, что мы додавим Авдеевку.
"Массой ВСУ мы давим. А где-то и мастерством. Например, у нас есть подразделение "Аида", которое умеет ломать фронт на военном профессионализме", – заявил эксперт.
"Метод ассиметричной войны"
Сейчас в Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров, говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.
Плацдарм сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, отмечает эксперт.
"Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается.
Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют вэсэушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.
В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются, сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод асимметричной войны", – рассказал Ераносян.
05:19Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленкеУкраина предприняла попытку асимметричных действий и создала более 200 предприятий, на которых кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян