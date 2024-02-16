https://ukraina.ru/20240216/1053349720.html

Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию

Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию - 16.02.2024 Украина.ру

Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию

Буквально вчера, 15 февраля 2024 года, йеменское движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Аденском заливе судно Lycavitos, идентифицированное как... Украина.ру, 16.02.2024

2024-02-16T17:44

2024-02-16T17:44

2024-02-16T17:44

эксклюзив

ближний восток

хуситы

аденский залив

йемен

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Буквально вчера, 15 февраля 2024 года, йеменское движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Аденском заливе судно Lycavitos, идентифицированное как принадлежащее Великобритании.Военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah так и заявил об этом: "Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна Lycavitos, которое было напрямую поражено противокорабельными ракетами".И в этом сообщении, как сейчас говорят, два главных месседжа. Первый: противокорабельные ракеты (ПКР) – это серьезно. И применены они уже не в первый раз. И раз хуситы перешли к таким ракетным ударам, а это значит, что отныне будут поражать западные военные суда. И только западные, потому что хуситы заявили, что воюют только против тех, кто поддерживает Израиль в его войне против ХАМАС.Лидер движения Абдель Малек аль-Хуси в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah сказал, что "мобилизация, военные сборы, подготовка, а также другие мероприятия, действия и демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы".Как известно, лидер "Ансар Аллах" заявил о проведении мобилизации в большинстве йеменских провинций, подконтрольных хуситам еще 11 января. При этом движение неоднократно выражало готовность присоединиться к военным действиям в секторе Газа на стороне ХАМАС. Более того -- Абдель Малек аль-Хуси призывал власти Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом, обеспечить проход сухопутных подразделений хуситов в направлении сектора Газа.И это значит, что война, начавшаяся с нанесения урона торговле стран "золотого миллиарда", продолжится исключительно военная. "Наши операции оказывают большое влияние на врага, что представляет собой большой успех и настоящий триумф", -- заявил аль-Хуси. К настоящему моменту есть уже как минимум 2 попытки применения ПКР против кораблей ВМС США. Причем хуситы действуют хитро и изобретательно. Их тактика состоит в том, чтобы изматывать эскадру кораблей НАТО методом атаки малыми беспилотниками. И атаке ПКР предшествует "прелюдия" в виде 3 дронов, отвлекавших корабельную ПВО.По коммерческим судам хуситы противокорабельные ракеты не используют.В ответ англосаксы лупят по хуситам, и те в ответ сообщают: целью нападений были военные объекты, пусковые установки ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также склады боеприпасов. Урон минимальный: хуситы давно воюют и умеют прятаться.Второй: ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе показывает, что война, несмотря на все политические заявления и речевки, все равно выльется в войну за ресурсы и за логистику, обеспечивающую поставки нужных товаров по миру.Причем раз главный хусит аль-Хуси специально подчеркнул, что его побратимы продолжат атаки на коммерческие суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по Йемену, то коммерсанты от торговли сделают всё, чтобы минимизировать урон. Они просто пойдут другими путями. Торговыми.Еще в конце прошлого года первой об этом – о поиске альтернативных путей и отказе от прохождения о по Красному морю -- заявила компания Maersk, на которую приходится 14,8% мировой торговли. Вслед за нею об этом же заявили другие мировые логистические компании Hapag-Lloyd и ZIM. Затем аналогичное решение приняла и французская логистическая компания CMA CGM.И хотя маршрут, например, между Роттердамом и Сингапуром через Суэцкий канал, составлявший 15 тыс. км, удлинился до более чем 20 тыс км, суда все равно пришлось пока направить в обход мыса Доброй Надежды на юге Африки. И это уже ударило по Израилю и Западу и их торговле. К примеру, уже фактически прервана торговля Израиля с азиатским Дальним Востоком на сумму 22 млрд долл.Из-за действий хуситов цена на перевозку стандартного контейнера, например, из Китая в Северную Европу выросла вдвое, а в страны Средиземноморья — втрое.И, конечно, западные страны и компании начали поиск альтернативных путей. Например, 24 января сего года судоходная компания Hapag-Lloyd заявила, что открыла маршрут "в обход хуситов".Немецкое издание Der Spiegel, сообщило, чтобы избежать столкновений с хуситами в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе компания Hapag-Lloyd сообщила об открытии сухопутного маршрута через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Новой торговый коридор может соединить порты Джебель-Али в ОАЭ, Даммам и Джбейль в Саудовской Аравии в Персидском заливе с портом Джидда в Красном море.И если посмотреть на карту существующих и перспективных железных дорог Саудовской Аравии, то это вполне возможно:И особенно перспективно это станет, если к автомобильным перевозкам добавятся железнодорожные. Для этого, правда, как видно по карте, еще нужно достроить несколько участков железной дороги. Для начала от порта Эль-Бата на границе Саудовской Аравии с ОАЭ до саудовского города Харада. А потом от Эр-Рияда до порта Джидда на Красном море (так называемая дорога Saudi Landbridge -- cухопутный мост Саудовской Аравии). А потом, конечно же, и через Суэцкий канал.Но, как показывает карта, можно обойти и Суэцкий канал, если продлить железную дорогу из Ар-Рияда на севере, до Иордании а потом и Израиля до порта Хайфа на Средиземном море.Еще в 2017 году наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил о планах создания делового и промышленного центра (города) NЕОМ на границе с Египтом и Иорданией. Это предусмотрено Saudi Vision 2030, стратегией развития Саудовской Аравии до 2030 года, которая была направлена на то, чтобы сократить зависимость королевского бюджета от нефтяных доходов (доля которых составляет порядка 90%). "NЕОМ расположен на крупнейшей экономической артерии мира. Благодаря своему стратегическому положению город в скором времени превратится в глобальный хаб, соединяющий Азию, Европу и Африку", — заявил саудовский кронпринц бин Салман агентству Reuters.Речь идет о новом центре, стоимость которого оценивается в 500 млрд долл на территории в 26,5 тысяч квадратных километров, на которой хотят разместить инвестиционные проекты в области энергетики, водных ресурсов, биотехнологий, пищевой промышленности, технологических и цифровых наук, современного производства, масс-медиа и развлеченийИсполнительным директором проекта NЕОМ был назначен немецкий бизнесмен, председатель совета директоров Alcoa Inc Клаус Кляйнфельд, который ранее занимал руководящие позиции в Siemens AG и Citigroup.В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке все эти проекты, что называется, зависли и не вышли на проектные мощности. На многих участках и объектах еще строить и строить.Перспективной в этом плане является и железная дорога по побережью Персидского залива, известная как Железная дорога Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Стоимостью в 250 млрд долл и общей протяженностью в 2177 км она объединит порты и логистику сразу шести государств – Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Омана. Ее планировали закончить в 2025 году. Но по состоянию на прошлый год работы даже не начались.Но война хуситов может подстегнуть развязки этих логистических проблем. Все эти торговые пути идут географически выше боевых действий, развязанных хуситами. И новые стройки и маршруты абсолютно обнулят усилия хуситов, бросивших вызов "золотому миллиарду" и фактически заставивших его преклонить колено перед "людьми в сандалиях".И возникнет новая главная проблема – что важнее в современном мире: торговля и выгоды от нее или политическая солидарность стран, которые якобы желают покончить с монополярным миром и гегемонией в нем США и из сателлитов по "золотому миллиарду".Хуситы пока объективно воюют против неоколонизации и за многополярный мир и переустройство мировой системы на новых принципах. И это как бы выгодно всем, но кошелек и выгоды диктуют и детерминируют совсем другое поведение. Например, если уйдет в небытие выгода от использования Суэцкого канала, что дает Египту ежегодно до 9 млрд долл прибыли, то это ослабит эту страну.А включение Израиля и его портов в логистические цепочки с выходом в Западную Европу делают невозможным его ослабление и минимизацию его влияния на регион, с чем сегодня борются многие арабские страны Ближнего Востока, вообще мечтающие об уничтожении еврейского государства.Нормализация же ситуации на Ближнем Востоке высвободит средства и ресурсы коллективного Запада для более массированного применения их в той же Украине или вокруг Тайваня.Все в этом мире взаимосвязано. Но лидеры хуситов, которые действуют очень гибко и изобретательно, заявили, что продолжат атаки на коммерческие суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по Йемену. А англосаксы периодически наносят удары по хуситам и их военным объектам. Ни тем, ни другим пока никак не удается добиться поставленных целей.Но, по общему мнению, это ничья в пользу нового мира. Хотя звон презренного металла и хруст банкнот могут все опять переиначить в пользу мира старого.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240130/1052981884.html

ближний восток

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эксклюзив, ближний восток, хуситы, аденский залив, йемен