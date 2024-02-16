https://ukraina.ru/20240216/1053345186.html

На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет

На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет - 16.02.2024 Украина.ру

На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет

Всех совершеннолетних украинцев, независимо от пола, нужно сделать военнообязанными, заявил в интервью украинским журналистам командир роты беспилотников ВСУ Юрий Федоренко

2024-02-16T16:06

2024-02-16T16:06

2024-02-16T16:06

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Граждан Украины по достижению совершеннолетия нужно записывать в военнообязанные. Такое мнение в интервью украинским журналистам высказал командир роты БПЛА ВСУ Юрий Федоренко. "Принять волевое решение, что с сегодняшнего дня у нас все, кто совершеннолетние, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", - сказал он.Напомним, украинские военкоматы будут работать теперь круглосуточно. Об этом сообщил 9 февраля представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

https://ukraina.ru/20240215/1053317576.html

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новости, украина, всу