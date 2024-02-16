На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет - 16.02.2024 Украина.ру
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На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет
На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет - 16.02.2024 Украина.ру
На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет
Всех совершеннолетних украинцев, независимо от пола, нужно сделать военнообязанными, заявил в интервью украинским журналистам командир роты беспилотников ВСУ Юрий Федоренко
2024-02-16T16:06
2024-02-16T16:06
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Граждан Украины по достижению совершеннолетия нужно записывать в военнообязанные. Такое мнение в интервью украинским журналистам высказал командир роты БПЛА ВСУ Юрий Федоренко. "Принять волевое решение, что с сегодняшнего дня у нас все, кто совершеннолетние, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", - сказал он.Напомним, украинские военкоматы будут работать теперь круглосуточно. Об этом сообщил 9 февраля представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
https://ukraina.ru/20240215/1053317576.html
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новости, украина, всу
Новости, Украина, ВСУ

На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет

16:06 16.02.2024
 
© Фото : Міністерство оборони України / Telegramженщины-военнослужащие ВСУ
женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
Читать в
Всех совершеннолетних украинцев, независимо от пола, нужно сделать военнообязанными, заявил в интервью украинским журналистам командир роты беспилотников ВСУ Юрий Федоренко
Граждан Украины по достижению совершеннолетия нужно записывать в военнообязанные. Такое мнение в интервью украинским журналистам высказал командир роты БПЛА ВСУ Юрий Федоренко.
"Принять волевое решение, что с сегодняшнего дня у нас все, кто совершеннолетние, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", - сказал он.
Напомним, украинские военкоматы будут работать теперь круглосуточно. Об этом сообщил 9 февраля представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Вчера, 14:42
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