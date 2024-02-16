На Украине предложили записывать военнообязанными всех по достижению 18 лет
© Фото : Міністерство оборони України / Telegramженщины-военнослужащие ВСУ
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
Всех совершеннолетних украинцев, независимо от пола, нужно сделать военнообязанными, заявил в интервью украинским журналистам командир роты беспилотников ВСУ Юрий Федоренко
Граждан Украины по достижению совершеннолетия нужно записывать в военнообязанные. Такое мнение в интервью украинским журналистам высказал командир роты БПЛА ВСУ Юрий Федоренко.
"Принять волевое решение, что с сегодняшнего дня у нас все, кто совершеннолетние, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", - сказал он.
Напомним, украинские военкоматы будут работать теперь круглосуточно. Об этом сообщил 9 февраля представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.