https://ukraina.ru/20240216/1053335944.html

Похоронный марш для ВСУ, раненых на произвол судьбы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля

Похоронный марш для ВСУ, раненых на произвол судьбы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру

Похоронный марш для ВСУ, раненых на произвол судьбы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля

Минобороны РФ рассказало о методах информационно-психологической борьбы. Украинский военнослужащий рассказал о том, как его командование бросило раненных на произвол судьбы. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-16T13:00

2024-02-16T13:00

2024-02-16T13:20

эксклюзив

хроники

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Звуковещательные станции российских Вооруженных сил в зоне СВО транслируют для войск Украины похоронный марш, сообщило Минобороны России.По информации командира звуковещательной станции с позывным "Дед", "на данном участке мы включали звук тяжёлой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики"."По имеющейся информации на данный момент, после захвата определённых опорных точек, блиндажей и так далее, на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьёзного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", - цитировало военнослужащего РИА "Новости".По словам бойца, расчёты звуковещательных станций занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определённые звукозаписи. Комплекс работает на дистанции три-пять километров."Но, как показывает практика, нам чаще всего приходится выбираться намного и гораздо ближе. Максимально, на которой дистанции мы работали, - 600-700 метров до первого опорника противника", - отметил Дед.Для военнослужащих ВСУ и других украинских формирований звучат призывы сдаться на русском и украинском языках. Для воюющих в рядах украинских формирований иностранных наёмников также периодически транслируют сообщения на английском языке.Кроме того, станция может отвлекать на себя внимание противника, транслируя звуки тяжёлой техники, что особо важно при проведении штурмов.Раненные не нужныУкраинский журналист проекта "Телебачення Торонто" Максим Щербина у себя в соцсети Х (бывший Twitter. - Ред.) опубликовал послание от своего знакомого, сражающегося на передовой, сопроводив публикацию своим пояснением."Я всё понимаю о политике-х**тике, российском ИПСО и том, что из окопов не видно панорам, но это мой знакомый тип, который прямо сейчас умирает у меня в мессенджере, и ничего не делать с этим я тоже не могу", - писал Щербина.Его знакомый - военнослужащий 110-й омбр, 1-го батальона, 2-й роты - описывал свой путь из укрепрайона в Авдеевке."Легендарный укрепрайон, ВЧ "Зенит". В предыдущей записи я писал, в каких условиях нам приходилось нести службу. И вот, всё это дошло до критической точки. Сохранение личного состава, вывоз оружия и снаряжения, грамотное минирование и сжигание тех остатков, которые мы называли позициями. Хорошо было бы, или нет. Как и в политике, никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава, нет, другое дело героическая оборона. За это можно и повышение получить. Было две попытки выхода. В первую ночь, 14 февраля, пошла первая десятка, которой пришлось вступить в стрелковый бой. Артиллерия была наведена. Только трое раненных добрались назад. И если двое добрались по темноте, то эвакуация последнего произошла уже утром. И я и ещё трое добровольцев его несли. А день — это не то время для перемещений, так ещё и таких тяжёлых. И как закономерный результат: из одного раненного стало нас ещё четыре. И это мне ещё очень повезло, что утратил подвижность, а только получил "улыбку Джокера", - писал знакомый Щербины.На следующий день военные предприняли новую попытку эвакуироваться."Формировались новые группы. Я не вникал, так как сказали, что за ранеными приедет коробочка. Расслабился. Отправлялись группы, одна за другой. На улице видимость была нулевая. Это было тупо. Километр по полю. Та ещё кучка котиков слепых, управляемых дроном. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами. Ждать эвак я не остался. Возглавил группу и отправился в неизвестность. Накрыли. Про**ал группу. Но в конечном итоге добрался до точки. И так как первые группы поумирали, сталкиваясь с врагом, то следующие повели уже немного в обход. Это и позволило тем, кому повезло, выйти. Эвак не приехал. Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины: Раненый: "А что, эвака не будет?" Командир: "Нет, не будет, оставляйте 300-х (раненых. — Ред.) и сжигайте всё". Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек", - писал военный.По его словам, ему тяжело было читать в мессенджере сообщения оставленных на произвол судьбы раненных.Позднее ряд телеграм-каналов опубликовали видео одного из бойцов, брошенных командованием.Примечательно, что Щербину при этом раскритиковали. Так, замкомандира 14 батальона, капитан ВСУ и лидер группировки С14 (запрещённая в РФ организация. - Ред.) Евгений Карась заявил, что знакомый Щербины писал не только журналисту и что у этого военного есть рецепт, как исправить ситуацию. Карась привёл скриншот, на котором военный на вопрос, чем ему помочь, коротко ответил: "Мобилизуйтесь".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на горловском направлении — 2 обстрела, на Волновахском направлении — 1 обстрелы, выпустив 15 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 3 ракеты из РСЗО.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Подлесное — 2; Алёшки — 5; Козачьи Лагеря — 4; Днепряны — 4; Обрывка — 3; Новая Маячка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Корсунка, Алёшки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."Над городом Белгородом средствами ПВО уничтожено 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". В результате воздушной атаки ВСУ погибло 7 человек. 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В 154 квартирах 23 МКД выбиты окна, различные разрушения выявлены в 52 частных домовладениях, осколками повреждены 90 автомобилей. Также пострадали 5 хозсубъектов, 7 гаражей, манеж и сарай. Есть повреждения на участке железнодорожного пути и автодороге. Также системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле", - рассказал Гладков о вчерашней трагедии.Кроме того, в Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ было выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 14 танковых снарядов. Над селом Пуляевка системой ПВО был сбит украинский БПЛА. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – в одном многоквартирном доме повреждена кровля, в Дубовском сельском поселении пострадали 5 многоквартирных домов, 11 частных домовладений и 13 автомобилей, в Тавровском сельском поселении – 2 частных домовладения, в поселке Северный в одном многоквартирном доме в одной квартире повреждено остекление.Также в Грайворонском городском округе по окраине села Козинка было выпущено 2 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. Также в селе украинским дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В селе Гора-Подол в воздухе сдетонировал БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет. Под миномётный обстрел попала окраина села Пороз – было зафиксировано 4 прилёта. Обошлось без последствий."В Корочанском районе в поле недалеко от села Самойловка обнаружен ударный БПЛА самолётного типа. Беспилотник обезврежен взрывотехниками на месте. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 6, по селам Середа и Новая Таволжанка – 4 и 3 минометных снаряда соответственно. Также в Новой Таволжанке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также указывалось в сводке.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 16 февраля прокомментировала увеличение количества жертв удара ВСУ по Белгороду."По официальным данным, в Белгороде в результате вчерашнего теракта погибших - 7 (среди них один ребенок), раненых - 19. Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", - подчеркнула Захарова.Также утром 16 февраля Минобороны РФ сообщило о пресечённой атаке украинских беспилотников на Россию."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Чёрного моря (4 БПЛА)", - отмечалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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