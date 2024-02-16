На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой - 16.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240216/1053330676.html
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой - 16.02.2024 Украина.ру
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
Некий представитель Telegram Реми Вонг заявил, что мессенджер безопасен для украинцев, пишет украинское издание LIGA.net
2024-02-16T10:40
2024-02-16T11:13
новости
украина
telegram
безопасность
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102418/09/1024180970_0:52:3076:1782_1920x0_80_0_0_315ed17f70b2804b22a01a1118229c98.jpg
Соцсеть Telegram "есть и всегда была безопасности для украинцев и пользователей во всём мире", заявили украинские журналисты, ссылаясь на письмо некоего представителя месседжера по имени Реми Вонг.О Реми Вонге ничего неизвестно. При попытке вбить его имя в поисковую строку, Реми Вонг упоминается только со ссылкой на LIGA.net. И этот Реми Вонг, которого украинское издание выдаёт за представителя Telegram, заявил, что "Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки".Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram якобы несет в себе угрозы для безопасности Украины. Юсов подчеркнул, что речь идёт не об отдельных пользователях, а о самой платформе.Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко ранее посоветовал украинцам не пользоваться Телеграмом.
https://ukraina.ru/20231103/1050742803.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102418/09/1024180970_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_72bf8b10ce355a9b468b8b4580bffd00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, telegram, безопасность, гур моу, главное управление разведки украины (гур), угроза
Новости, Украина, Telegram, безопасность, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), угроза

На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой

10:40 16.02.2024 (обновлено: 11:13 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Некий представитель Telegram Реми Вонг заявил, что мессенджер безопасен для украинцев, пишет украинское издание LIGA.net
Соцсеть Telegram "есть и всегда была безопасности для украинцев и пользователей во всём мире", заявили украинские журналисты, ссылаясь на письмо некоего представителя месседжера по имени Реми Вонг.
О Реми Вонге ничего неизвестно. При попытке вбить его имя в поисковую строку, Реми Вонг упоминается только со ссылкой на LIGA.net. И этот Реми Вонг, которого украинское издание выдаёт за представителя Telegram, заявил, что "Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки".
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram якобы несет в себе угрозы для безопасности Украины. Юсов подчеркнул, что речь идёт не об отдельных пользователях, а о самой платформе.
Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко ранее посоветовал украинцам не пользоваться Телеграмом.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября 2023, 14:28
"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине61-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал заблокировать Telegram как вредоносного приложения. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Лига.нет"
 
НовостиУкраинаTelegramбезопасностьГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)угроза
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода
10:54Британия готовится к битве за Украину, Мюнхенская конференция станет разминкой - Politico
10:40На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
09:56Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации
09:27"Хватит валять дурака!" Пользователи украинских соцсетей объясняют экспертам, что такое нацизм на Украине
09:12Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраля
09:07"Подайте на крестовый поход". Зачем Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
08:58Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода
08:27"Как без воздуха": сенатор усомнился, что Европа выживет без российского газа
08:05Главное за ночь 16 февраля
08:00Кубанская народная республика: как кубанские "самостийники" отделялись от России
07:43Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов
07:19ВСУ бегут. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России
05:39Тарик Незалежко: В ВСУ завелся крот, Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котам
05:19Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке
05:10"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ
05:07Роман Алехин: Россия нанесла ВСУ удар под дых, который прочистит им почки и устроит просветление ума
05:00Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск
04:50"Санитарки и поварихи": Геннадий Алехин объяснил, почему под Харьковом выросло число женщин-вэсэушниц
04:40"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово
Лента новостейМолния