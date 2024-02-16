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На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой - 16.02.2024 Украина.ру
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
Некий представитель Telegram Реми Вонг заявил, что мессенджер безопасен для украинцев, пишет украинское издание LIGA.net
2024-02-16T10:40
2024-02-16T10:40
2024-02-16T11:13
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Соцсеть Telegram "есть и всегда была безопасности для украинцев и пользователей во всём мире", заявили украинские журналисты, ссылаясь на письмо некоего представителя месседжера по имени Реми Вонг.О Реми Вонге ничего неизвестно. При попытке вбить его имя в поисковую строку, Реми Вонг упоминается только со ссылкой на LIGA.net. И этот Реми Вонг, которого украинское издание выдаёт за представителя Telegram, заявил, что "Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки".Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram якобы несет в себе угрозы для безопасности Украины. Юсов подчеркнул, что речь идёт не об отдельных пользователях, а о самой платформе.Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко ранее посоветовал украинцам не пользоваться Телеграмом.
https://ukraina.ru/20231103/1050742803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, telegram, безопасность, гур моу, главное управление разведки украины (гур), угроза
Новости, Украина, Telegram, безопасность, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), угроза
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
10:40 16.02.2024 (обновлено: 11:13 16.02.2024)
Некий представитель Telegram Реми Вонг заявил, что мессенджер безопасен для украинцев, пишет украинское издание LIGA.net
Соцсеть Telegram "есть и всегда была безопасности для украинцев и пользователей во всём мире", заявили украинские журналисты, ссылаясь на письмо некоего представителя месседжера по имени Реми Вонг.
О Реми Вонге ничего неизвестно. При попытке вбить его имя в поисковую строку, Реми Вонг упоминается только со ссылкой на LIGA.net. И этот Реми Вонг, которого украинское издание выдаёт за представителя Telegram, заявил, что "Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки".
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram якобы несет в себе угрозы для безопасности Украины. Юсов подчеркнул, что речь идёт не об отдельных пользователях, а о самой платформе.
Руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко ранее посоветовал украинцам не пользоваться Телеграмом.