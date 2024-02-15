"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев - 15.02.2024 Украина.ру
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"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев
"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев - 15.02.2024 Украина.ру
"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев
В норвежском городе Драммен решили принимать беженцев только с Украины под формулировкой "их легче интегрировать в общество, чем других". Законодателям в Норвегии это не понравилось, пишет Associated Press
2024-02-15T17:11
2024-02-15T17:11
новости
норвегия
зарубежье
украина
беженцы
украинские беженцы
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Город Драммен находится на юге Норвегии, в 40 километрах от столицы Осло. До трети населения Драммена являются иммигрантами или имеют иммигрантское происхождение, уточнили в AP.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере осудил принятое во вторник решение Драммена и заявил, что 357 муниципалитетов Норвегии не могут сами решать, каких беженцев они принимают — только сколько они могут принять. По его словам, такое решение "не является законным".Муниципальный совет города Драммен 13 февраля принял решение о приеме только украинских беженцев."Мы полностью осознаем, что бросаем вызов существующей практике и проверяем некоторые границы того, на что мы как муниципальные политики имеем возможность влиять", - говорится в заявлении совета, сообщает норвежская газета VG.Представитель оппозиционной партии "Центр" Симон Нордангер сообщил в полицию и заявил, что принятое решение нарушает закон. "Как можно так обращаться с людьми и открыто сортировать их", - сказал Нордангер.В 2023 году в муниципалитете Драммен проживало около 103 000 человек. Из них почти треть - около 31 000 - составляют иммигранты или граждане Норвегии, родившиеся у родителей-иммигрантов. По данным агентства Norway Statistics, в основном это поляки, литовцы, иракцы, пакистанцы и сомалийцы.
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новости, норвегия, зарубежье, украина, беженцы, украинские беженцы
Новости, Норвегия, Зарубежье, Украина, беженцы, украинские беженцы

"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев

17:11 15.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В норвежском городе Драммен решили принимать беженцев только с Украины под формулировкой "их легче интегрировать в общество, чем других". Законодателям в Норвегии это не понравилось, пишет Associated Press
Город Драммен находится на юге Норвегии, в 40 километрах от столицы Осло. До трети населения Драммена являются иммигрантами или имеют иммигрантское происхождение, уточнили в AP.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере осудил принятое во вторник решение Драммена и заявил, что 357 муниципалитетов Норвегии не могут сами решать, каких беженцев они принимают — только сколько они могут принять. По его словам, такое решение "не является законным".
Муниципальный совет города Драммен 13 февраля принял решение о приеме только украинских беженцев.
"Мы полностью осознаем, что бросаем вызов существующей практике и проверяем некоторые границы того, на что мы как муниципальные политики имеем возможность влиять", - говорится в заявлении совета, сообщает норвежская газета VG.
Представитель оппозиционной партии "Центр" Симон Нордангер сообщил в полицию и заявил, что принятое решение нарушает закон. "Как можно так обращаться с людьми и открыто сортировать их", - сказал Нордангер.
В 2023 году в муниципалитете Драммен проживало около 103 000 человек. Из них почти треть - около 31 000 - составляют иммигранты или граждане Норвегии, родившиеся у родителей-иммигрантов. По данным агентства Norway Statistics, в основном это поляки, литовцы, иракцы, пакистанцы и сомалийцы.
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