https://ukraina.ru/20240215/1053323223.html

"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев

"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев - 15.02.2024 Украина.ру

"Сортируют людей": на юге Норвегии разрешили принимать только украинских беженцев

В норвежском городе Драммен решили принимать беженцев только с Украины под формулировкой "их легче интегрировать в общество, чем других". Законодателям в Норвегии это не понравилось, пишет Associated Press

2024-02-15T17:11

2024-02-15T17:11

2024-02-15T17:11

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Город Драммен находится на юге Норвегии, в 40 километрах от столицы Осло. До трети населения Драммена являются иммигрантами или имеют иммигрантское происхождение, уточнили в AP.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере осудил принятое во вторник решение Драммена и заявил, что 357 муниципалитетов Норвегии не могут сами решать, каких беженцев они принимают — только сколько они могут принять. По его словам, такое решение "не является законным".Муниципальный совет города Драммен 13 февраля принял решение о приеме только украинских беженцев."Мы полностью осознаем, что бросаем вызов существующей практике и проверяем некоторые границы того, на что мы как муниципальные политики имеем возможность влиять", - говорится в заявлении совета, сообщает норвежская газета VG.Представитель оппозиционной партии "Центр" Симон Нордангер сообщил в полицию и заявил, что принятое решение нарушает закон. "Как можно так обращаться с людьми и открыто сортировать их", - сказал Нордангер.В 2023 году в муниципалитете Драммен проживало около 103 000 человек. Из них почти треть - около 31 000 - составляют иммигранты или граждане Норвегии, родившиеся у родителей-иммигрантов. По данным агентства Norway Statistics, в основном это поляки, литовцы, иракцы, пакистанцы и сомалийцы.

https://ukraina.ru/20240210/1053218537.html

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новости, норвегия, зарубежье, украина, беженцы, украинские беженцы