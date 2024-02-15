https://ukraina.ru/20240215/1053322744.html

Задачи ВС РФ в Авдеевке, страх прибалтийских политиков. О чём говорили эксперты 15 февраля

Задачи ВС РФ в Авдеевке, страх прибалтийских политиков. О чём говорили эксперты 15 февраля - 15.02.2024 Украина.ру

Задачи ВС РФ в Авдеевке, страх прибалтийских политиков. О чём говорили эксперты 15 февраля

Украина.ру, 15.02.2024

2024-02-15T17:04

2024-02-15T17:04

2024-02-15T17:04

эксклюзив

александр носович

мария захарова

мид рф

александр полищук

авдеевка

всу

алексей живов

александр сырский

украина

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Ситуация на фронте: Авдеевка и КрынкиПо имеющейся информации, бойцам ВСУ в Авдеевке был предъявлен ультиматум с предложением сдаться. Как сообщил спикер направления "Таврия", ВСУ в Авдеевке местами отходят на более "выгодные позиции".В то же время сообщалось о переброске 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке, однако все позиции, которые должна была занять пехота этого подразделения, были разрушены ударами российских войск.Несмотря на это, военный обозреватель и волонтер Алексей Живов призывает не торопиться с оценками и потерпеть до разрешения ситуации.По словам Живова, новый главком ВСУ Сырский — это человек, который не считается ни с какими потерями. По Бахмуту мы это знаем. Он будет пытаться отбиться в Авдеевке.В то же время насколько сейчас его части боеготовы и мотивированы, чтобы сражаться за Авдеевку – большой вопрос."В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена. Сейчас там складывается критический перелом. Ключевые линии обороны противника мы уже преодолели.Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди.Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", – сообщил обозреватель.Что касается ситуации в Крынках, там идут упорные бои, но у них очень необычный характер, указывает Живов. Обе стороны активно применяют средства высокоточного дальнобойного поражения. Речь идет об FPV-дронах."Мы держим под огневым контролем русло реки и правый берег. Также и они держат под огневым контролем за счёт FPV-дронов подъездные дороги, по котором осуществляется военная логистика к передовым позициям. Обе стороны наносят огневое поражение по ротации, по автомобилям, подвозу БК.В Крынках – около 200 разрушенных домов. Это подвалы, остовы домов. В своем канале я несколько раз выкладывал видео панорамы Крынок. Это разрушенное поле домов, которое с трех сторон окружает лес.Слева и справа – наши позиции, перед Крынками – тоже наши. В самих Крынках на этом прямоугольнике – частично некоторые подвалы заняты противником, некоторые подвалы заняты нашими бойцами.Солдаты противника из этих подвалов тоже деться никуда не могут. У них только два пути: на тот свет или на лодке обратно на правый берег.Наши парни подвал за подвалом пытаются зачищать. Но зачистка этих подвалов осложнена артиллерийской, минометной и FPV-работой с правого берега. То есть зачистка продолжается, но она сопряжена с серьезными рисками и потерями", – рассказал волонтер."Перебить как можно больше ВСУ"Сейчас перед российскими войсками стоит задача рассекать Авдеевку, выбамбливать окруженные мелкие группировки, а потом штурмовать, поясняет военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Мы не форсируем события и не устраиваем глубоких рейдов, поясняет он, и главное – мы заставляем ВСУ бросать больше резервов в эти бои, чтобы перемалывать их на выгодных рубежах."Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ.Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек. Это выгоднее для будущих операций.После сегодняшних тяжелых боев населенные пункты превращаются просто в точку на карте. Там все разнесено. Поэтому смысл СВО не в захвате территорий, а в том, чтобы бить врага с наименьшими потерями. Пусть Авдеевку возьмут хоть в мае. Лишь бы ВСУ потеряли там как можно больше людей", – сказал Полищук.Историк также рассказал, почему ВКС РФ начали наносить удары по оборонному производству Украины днем, хотя до этого стреляли только ночью."Людям пытались объяснить: "Не ходите на работу. Заболейте, поменяйте место жительства, спрячьтесь". Но они продолжали выпускать дроны и ракеты. Но по-хорошему они не поняли. Поэтому начались удары днем. И заводы начали разрушаться вместе с персоналом.И жалеть этот персонал не надо. Квалифицированный работник для нас гораздо опаснее, чем взвод или рота ВСУ. Потому что он ремонтирует танки и изготавливает беспилотники", – заявил Полищук.Прибалтийские политики испугалисьМВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков за оскорбление памяти воинов Красной Армии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это "только начало".Такая юридическая практика уже произвела политический эффект, отмечает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович. Прибалтийских политиков это сильно испугало."Я даже не ожидал такой реакции. Думал, они будут отшучиваться и говорить, что у России руки коротки. Но они судя по всему восприняли угрозу всерьез, причем это касается не только Прибалтики, но и их союзников по НАТО и в Европе", – сообщил Носович.Представители эстонского правительства, продолжил он, говорят о том, что Кае Каллас поступают пожелания от коллег в Европе держаться и сохранять спокойствие."На Западе всерьез восприняли вероятность того, что Россия может дотянуться до наиболее враждебных в отношении нее деятелей западных государств.Как она это сделает, интересный вопрос. Скорее всего, и это подчеркивалось вчера в Прибалтике, для этих деятелей могут стать небезопасными посещения стран третьего мира. Это устаревшее определение, то есть стран незападного блока Азии, Африки, Латинской Америки.Там им придется столкнуться с российскими требованиями о выдаче, ордерами на арест", – сказал эксперт.

https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html

https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html

https://ukraina.ru/20240214/1053291182.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, александр носович, мария захарова, мид рф, александр полищук, авдеевка, всу, алексей живов, александр сырский, украина