https://ukraina.ru/20240215/1053321926.html

Как будут проходить выборы в ДНР

Как будут проходить выборы в ДНР - 15.02.2024 Украина.ру

Как будут проходить выборы в ДНР

Председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий рассказал, как будут проходить выборы президента России в ДНР

2024-02-15T16:16

2024-02-15T16:16

2024-02-15T16:16

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"У нас принято решение о проведении досрочного голосования. Голосование будет проводиться с 10 по 14 марта 2024 года включительно", - заявил Высоцкий. Далее 15 и 16 марта будет проводиться голосование вне помещений для голосования. Глава Избиркома ДНР заявил, что для избирателя ничего не поменяется. "Всё точно так же будут выезжать мобильные группы, а члены участковых избирательных комиссий будут приходить в каждый дом для организации голосования", добавил он.А 17 марта 2024 года будет осуществляться голосование на стационарных избирательных участках. Голосование будет проводиться с 8 утра до 15 часов по московскому времени.Высоцкий подчеркнул, что на данный момент сформировано и действуют 626 участковых избирательных комиссий, соответственно, 626 избирательных участков. Также будут сформированы ряд временных участковых избирательных комиссий.

https://ukraina.ru/20240215/1053307737.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, выборы, президентские выборы, избирательная комиссия, избирательный участок