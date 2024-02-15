https://ukraina.ru/20240215/1053318418.html

Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель"

Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель" - 15.02.2024 Украина.ру

Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель"

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, кого посадят и что конфискуют по закону о фейках про армию РФ, дал характеристику Такеру Карлсону и поговорил о последствиях его разговора с Путиным, а также о крахе польско-украинских отношений

2024-02-15T14:49

2024-02-15T14:49

2024-02-15T14:49

видео

николай стариков

такер карлсон

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розыск

мвд

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00:39 – закон о конфискации имущества за фейки о российской армии: кто может от него пострадать?03:45 – интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и его последствия: почему весь мир это обсуждает?08:59 – Такер Карлсон как предвестник волны визитов в Россию;11:39 – почему Канада отказалась выдавать России украинского эсэсовца и как нам вылавливать украинских нацистов на Западе после окончания СВО?15:01 – премьер Эстонии объявлен в розыск МВД России: когда поймают Каю Каллас?18:40 – торговля прахом Столыпина: Украина пробивает очередное дно;22:12 – о блокировке украинского зерна Польшей.

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