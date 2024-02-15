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Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель"
Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель" - 15.02.2024 Украина.ру
Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель"
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, кого посадят и что конфискуют по закону о фейках про армию РФ, дал характеристику Такеру Карлсону и поговорил о последствиях его разговора с Путиным, а также о крахе польско-украинских отношений
2024-02-15T14:49
2024-02-15T14:49
2024-02-15T14:49
видео
николай стариков
такер карлсон
владимир путин
россия
польша
украина
эстония
розыск
мвд
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00:39 – закон о конфискации имущества за фейки о российской армии: кто может от него пострадать?03:45 – интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и его последствия: почему весь мир это обсуждает?08:59 – Такер Карлсон как предвестник волны визитов в Россию;11:39 – почему Канада отказалась выдавать России украинского эсэсовца и как нам вылавливать украинских нацистов на Западе после окончания СВО?15:01 – премьер Эстонии объявлен в розыск МВД России: когда поймают Каю Каллас?18:40 – торговля прахом Столыпина: Украина пробивает очередное дно;22:12 – о блокировке украинского зерна Польшей.
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Украина.ру
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видео, николай стариков, такер карлсон, владимир путин, россия, польша, украина, эстония, розыск, мвд, фейк, вс рф, армия, видео
Видео, Николай Стариков, Такер Карлсон, Владимир Путин, Россия, Польша, Украина, Эстония, розыск, МВД, фейк, ВС РФ, Армия
Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель"
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, кого посадят и что конфискуют по закону о фейках про армию РФ, дал характеристику Такеру Карлсону и поговорил о последствиях его разговора с Путиным, а также о крахе польско-украинских отношений
00:39
– закон о конфискации имущества за фейки о российской армии: кто может от него пострадать?03:45
– интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и его последствия: почему весь мир это обсуждает?08:59
– Такер Карлсон как предвестник волны визитов в Россию;11:39
– почему Канада отказалась выдавать России украинского эсэсовца и как нам вылавливать украинских нацистов на Западе после окончания СВО?15:01
– премьер Эстонии объявлен в розыск МВД России: когда поймают Каю Каллас?18:40
– торговля прахом Столыпина: Украина пробивает очередное дно;22:12
– о блокировке украинского зерна Польшей.