https://ukraina.ru/20240215/1053317576.html

Плати или умри: власти Украины хотят заработать на мобилизации

Плати или умри: власти Украины хотят заработать на мобилизации - 15.02.2024 Украина.ру

Плати или умри: власти Украины хотят заработать на мобилизации

Власти Украины продолжают продвигать идею специального "налога", уплата которого будет освобождать от мобилизации во время военного положения. В четверг, 15 февраля, в СМИ попали два возможных варианта этого нововведения

2024-02-15T14:42

2024-02-15T14:42

2024-02-15T14:42

эксклюзив

украина

всу

мобилизация

армия

налоги

выплаты

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Как отмечает местное издание "Укррудпром", речь идет в данном случае о работниках предприятий всех отраслей, а само явление называется "экономическим бронированием". Разработкой соответствующих законопроектов занимаются одновременно в Офисе президента и Верховной Раде. Ключевая разница между ними – кому и сколько придется платить.ПредпосылкиПо данным из открытых источников, теоретически на сегодняшний день на Украине (подсчет велся с учетом неконтролируемых Киевом территорий) можно потенциально мобилизовать еще 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет (такой возрастной диапазон предусматривает новый закон о мобилизации, который пока рассматривается в Раде). Эта цифра получилась из подсчета лиц, которые имеют зарегистрированный индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).По мнению депутатов парламента, занятых в разработке закона об "экономическом бронировании", из этих 11 млн можно убрать половину: жителей новых регионов РФ и Крыма, выехавших за границу, имеющих инвалидность и т.д.Оставшиеся 5-6 млн можно условно поделить на две группы: официально трудоустроенные граждане (таких наберется примерно 3 млн) и "теневики" (приблизительно 1 млн) - мужчины, которые имеют ИНН, но практически "невидимы" для государства, то есть официально нигде не работающие, не платящие налоги и не состоящие на воинском учете.Украинские военкоматы все это время предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления: там просто открывают списки ИНН и отправляют повестки на те или иные предприятия, где числится работником тот или иной человек. В результате возник перекос: важные для экономики страны компании и бизнес-направления лишаются своих сотрудников, которых отправляют на фронт.Один воюет, четверо работаютВ комментарии изданию "Украинская правда" замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что комплектование, вооружение и прочие расходы на одного военнослужащего ВСУ составляют не менее 80 тыс. грн (194,5 тыс. руб.) в месяц.По этому принципу, чтобы бюджет государства имела эти средства, на одного военного в тылу ежедневно должны работать четыре-пять человек.Если взять за основу 500 тыс. человек, о мобилизации которых в последнее время говорят на Украине, то примерно 2 млн мужчин должны быть освобождены от военной службы для работы в тылу.Два подходаВариант "экономического бронирования", который продвигает Офис Владимира Зеленского заключается в установлении нижней границы заработной платы, которую должен получать тот или иной работник, претендующий на отсрочку. В настоящий момент называется сумма в 30-35 тыс. грн (72-85 тыс. руб.) в месяц. При такой зарплате предприятие будет отчислять в казну за своего забронированного работника примерно 18 тыс. грн (43,7 тыс. руб.) в месяц.Авторы концепции полагают, что компании, ради выживания и сохранения рабочей силы под зонтиком "экономического бронирования" прекратят платить зарплаты в конвертах, будут официально трудоустраивать сотрудников и полностью перейдут в "белый" сектор экономики, повысив тем самым доходы государства.Особенность этого плана в том, что все деньги будут направляться в местные бюджеты и эксперты опасаются, что аккумулировать эти средства на нужды ВСУ будет проблематично – все осядет в регионах.Второй подход продвигает группа депутатов Рады под руководством парламентария Дмитрия Наталухи. Они предлагают создать что-то вроде спецфонда, который будет обслуживать исключительно нужды армии. Он будет формироваться из ежемесячных взносов в 20 тыс. грн (48,6 тыс. руб.), которые будут платить за своих работников бизнесмены, владельцы предприятий и индивидуальные предприниматели.ПроблемыНе исключено, что оба варианта так и останутся в конечном итоге только на бумаге. Дело в том, что озвученные суммы "откупных" украинский бизнес в основной своей массе вряд ли потянет.Зарплата в 30-35 тыс. грн актуальна для столицы и больших городов, однако на периферии эта нижняя граница для "экономического бронирования" окажется неподъемной.Тоже самое касается и варианта с выплатой 20 тыс. грн.Как рассказали "Украинской правде" в Федерации работодателей Украины, ее члены готовы раскошелиться на бронь на сумму лишь в 6 тыс. грн (14,5 тыс. руб.) на человека ежемесячно.В этой связи обостряется и проблема социальной справедливости и коррупции. Очевидно, что огромное число украинских мужчин, которые не будут иметь минимально необходимой зарплаты или же богатого работодателя, останутся за бортом "экономического бронирования".Вероятно также, что на забронированные места будут брать "нужных" людей, чтобы уберечь их от мобилизации, в то время как рядовые украинцы будут продолжать пополнять собою ряды вооруженных сил с перспективой очутиться в условной Авдеевке с низкими шансами вернуться домой живыми.Не ясен и эффект данных инициатив непосредственно для финансирования армии. Предполагается, что со системой "экономического бронирования" на нужды ВСУ удастся собирать от 200 до 300 млрд грн в год. Учитывая частоту и масштаб коррупционных скандалов в Минобороны Украины, далеко не факт, что собранные миллиарды дойдут до армии.

https://ukraina.ru/20240215/1053315102.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, всу, мобилизация, армия, налоги, выплаты