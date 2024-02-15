https://ukraina.ru/20240215/1053317314.html
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ - 15.02.2024 Украина.ру
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ
Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий. Об этом сообщили 15 февраля в телеграм-канале ведомства
2024-02-15T14:45
2024-02-15T14:45
2024-02-15T15:14
повалий
новости
певица
подозрение
следователи
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"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшая народная артистка Украины. Ей инкриминируется коллаборационнистская деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", - говорится в посте.В прокуратуре заявили, что артистка якобы регулярно принимает участие в политических акциях. Она выступала на концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году, а после переезда в Россию в 2014 году продолжает творческую деятельность за пределами Украины.Служба безопасности Украины на своем сайте также указала, что собрала доказательную базу на певицу. "Призывала захватить всю Украину", подписали в СБУ фотографию Повалий.Следователи заочно предъявили Повалий подозрения по трем статьям: коллаборационная деятельность, публичные призывы к "агрессивной войне", оправдание, признание правомерной "вооруженной агрессии РФ против Украины".Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
повалий, новости, певица, подозрение, следователи
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ
14:45 15.02.2024 (обновлено: 15:14 15.02.2024)
Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий. Об этом сообщили 15 февраля в телеграм-канале ведомства
"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшая народная артистка Украины. Ей инкриминируется коллаборационнистская деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", - говорится в посте.
В прокуратуре заявили, что артистка якобы регулярно принимает участие в политических акциях. Она выступала на концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году, а после переезда в Россию в 2014 году продолжает творческую деятельность за пределами Украины.
Служба безопасности Украины на своем сайте также указала, что собрала доказательную базу на певицу. "Призывала захватить всю Украину", подписали в СБУ фотографию Повалий.
Следователи заочно предъявили Повалий подозрения по трем статьям: коллаборационная деятельность, публичные призывы к "агрессивной войне", оправдание, признание правомерной "вооруженной агрессии РФ против Украины".
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.