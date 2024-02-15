"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ - 15.02.2024 Украина.ру
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"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ - 15.02.2024 Украина.ру
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ
Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий. Об этом сообщили 15 февраля в телеграм-канале ведомства
2024-02-15T14:45
2024-02-15T15:14
повалий
новости
певица
подозрение
следователи
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"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшая народная артистка Украины. Ей инкриминируется коллаборационнистская деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", - говорится в посте.В прокуратуре заявили, что артистка якобы регулярно принимает участие в политических акциях. Она выступала на концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году, а после переезда в Россию в 2014 году продолжает творческую деятельность за пределами Украины.Служба безопасности Украины на своем сайте также указала, что собрала доказательную базу на певицу. "Призывала захватить всю Украину", подписали в СБУ фотографию Повалий.Следователи заочно предъявили Повалий подозрения по трем статьям: коллаборационная деятельность, публичные призывы к "агрессивной войне", оправдание, признание правомерной "вооруженной агрессии РФ против Украины".Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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повалий, новости, певица, подозрение, следователи
Повалий, Новости, певица, подозрение, следователи

"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ

14:45 15.02.2024 (обновлено: 15:14 15.02.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОткрытие конкурса "Новая волна - 2019" в Сочи Повалий
Открытие конкурса Новая волна - 2019 в Сочи Повалий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий. Об этом сообщили 15 февраля в телеграм-канале ведомства
"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшая народная артистка Украины. Ей инкриминируется коллаборационнистская деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", - говорится в посте.
В прокуратуре заявили, что артистка якобы регулярно принимает участие в политических акциях. Она выступала на концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Таисия Повалий была депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году, а после переезда в Россию в 2014 году продолжает творческую деятельность за пределами Украины.
Служба безопасности Украины на своем сайте также указала, что собрала доказательную базу на певицу. "Призывала захватить всю Украину", подписали в СБУ фотографию Повалий.
Следователи заочно предъявили Повалий подозрения по трем статьям: коллаборационная деятельность, публичные призывы к "агрессивной войне", оправдание, признание правомерной "вооруженной агрессии РФ против Украины".
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
21 сентября 2023, 17:24
А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песнюУкраинская певица-русофобка Анастасия Приходько заявила, что ее коллега Таисия Повалий должна лишиться всех наград и даже украинского гражданства за то, что спела в Кремле украинскую песню. Соответствующий пост Приходько опубликовала в своих соцсетях
 
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