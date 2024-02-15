"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ

А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню

Украинская певица-русофобка Анастасия Приходько заявила, что ее коллега Таисия Повалий должна лишиться всех наград и даже украинского гражданства за то, что спела в Кремле украинскую песню. Соответствующий пост Приходько опубликовала в своих соцсетях