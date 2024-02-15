Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде - 15.02.2024 Украина.ру
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Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде
Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде - 15.02.2024 Украина.ру
Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде
Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной теракт киевского режима в Белгороде. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова
2024-02-15T14:37
2024-02-15T15:07
новости
белгород
мария захарова
теракт
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Киевский режим совершил очередной акт терроризма, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, многие пострадали. Один из погибших был ребёнком, как сообщает Захарова."Погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали", - пишет Мария Захарова.Директор департамента МИД РФ заявила, что очередной акт терроризма со стороны киевского режима будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.Напомним, 15 февраля ВСУ обстреляли Белгород и Белгородскую область, по предварительным данным погибло 9 человек.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, мария захарова, теракт
Новости, Белгород, Мария Захарова, теракт

Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде

14:37 15.02.2024 (обновлено: 15:07 15.02.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Читать в
Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной теракт киевского режима в Белгороде. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова
Киевский режим совершил очередной акт терроризма, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, многие пострадали. Один из погибших был ребёнком, как сообщает Захарова.
"Погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали", - пишет Мария Захарова.
Директор департамента МИД РФ заявила, что очередной акт терроризма со стороны киевского режима будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.
Напомним, 15 февраля ВСУ обстреляли Белгород и Белгородскую область, по предварительным данным погибло 9 человек.
 
НовостиБелгородМария Захароватеракт
 
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