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Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде

Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде - 15.02.2024 Украина.ру

Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде

Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной теракт киевского режима в Белгороде. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

2024-02-15T14:37

2024-02-15T14:37

2024-02-15T15:07

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белгород

мария захарова

теракт

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Киевский режим совершил очередной акт терроризма, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, многие пострадали. Один из погибших был ребёнком, как сообщает Захарова."Погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали", - пишет Мария Захарова.Директор департамента МИД РФ заявила, что очередной акт терроризма со стороны киевского режима будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.Напомним, 15 февраля ВСУ обстреляли Белгород и Белгородскую область, по предварительным данным погибло 9 человек.

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новости, белгород, мария захарова, теракт