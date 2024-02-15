Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде
14:37 15.02.2024 (обновлено: 15:07 15.02.2024)
Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной теракт киевского режима в Белгороде. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова
Киевский режим совершил очередной акт терроризма, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, многие пострадали. Один из погибших был ребёнком, как сообщает Захарова.
"Погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали", - пишет Мария Захарова.
Директор департамента МИД РФ заявила, что очередной акт терроризма со стороны киевского режима будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.
Напомним, 15 февраля ВСУ обстреляли Белгород и Белгородскую область, по предварительным данным погибло 9 человек.