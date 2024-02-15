https://ukraina.ru/20240215/1053316337.html

Командование ВСУ экстренно перебросило в Авдеевку штурмовиков, ситуация критическая

Командование ВСУ экстренно перебросило в Авдеевку штурмовиков, ситуация критическая - 15.02.2024 Украина.ру

Командование ВСУ экстренно перебросило в Авдеевку штурмовиков, ситуация критическая

Третью штурмовую бригаду срочно передислоцировали в район Авдеевки для усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ)

2024-02-15T14:17

2024-02-15T14:17

2024-02-15T14:17

авдеевка

штурм

новости

всу

украина

"азов"

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"Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", - говорится в телеграм-канале бригады.Новые бойцы также проинформировали, что сейчас "ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной".Командир бригады Андрей Билецкий (внесен в российский реестр террористов) признал, что ВСУ "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник".Ранее депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил , что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен.В конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский накануне в соцсетях признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной", однако направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить.А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.*Признан в РФ террористической организацией

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авдеевка, штурм, новости, всу, украина, "азов"