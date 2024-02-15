ВСУ обстреляли Белгород и область, есть погибшие - 15.02.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Белгород и область, есть погибшие
ВСУ обстреляли Белгород и область, есть погибшие - 15.02.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Белгород и область, есть погибшие
Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородскую область. По предварительным данным погибли 9 человек, в том числе грудной ребенок
2024-02-15T13:29
2024-02-15T13:29
новости
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вячеслав гладков
минобороны рф
рсзо
всу
обстрелы
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Местные телеграм-каналы публикуют кадры последствия обстрела. Из окон выбиты стёкла, разбиты автомобили, стоящие вблизи жилых домов.В Минобороны России сообщили, что около 12:30 над Белгородской областью сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire.Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad уточнил, что Белгород обстреливали из РСЗО. "Предварительно чешский "Вампир" + возможно "Ольха". ПВО сбило 14 ракет из 18", говорится в сообщении. Рожин также сообщил, что число погибших в Белгороде возросло до девяти, в том числе один грудной ребенок. Ранены 15 человек.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 12:21 сообщил в своём телеграм-канале об объявлении в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
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новости, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, минобороны рф, рсзо, всу, обстрелы
Новости, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, РСЗО, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреляли Белгород и область, есть погибшие

13:29 15.02.2024
 
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Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородскую область. По предварительным данным погибли 9 человек, в том числе грудной ребенок
Местные телеграм-каналы публикуют кадры последствия обстрела. Из окон выбиты стёкла, разбиты автомобили, стоящие вблизи жилых домов.
В Минобороны России сообщили, что около 12:30 над Белгородской областью сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire.
Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad уточнил, что Белгород обстреливали из РСЗО. "Предварительно чешский "Вампир" + возможно "Ольха". ПВО сбило 14 ракет из 18", говорится в сообщении.
Рожин также сообщил, что число погибших в Белгороде возросло до девяти, в том числе один грудной ребенок. Ранены 15 человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 12:21 сообщил в своём телеграм-канале об объявлении в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
13:02
Удары по Белгороду и регионам, ядерный космос, тысячи дронов. Главное на Украине на 13:00 15 февраляВ Кремле прокомментировали информацию о закрытом брифинге в США. Британия поставит Украине тысячи БПЛА. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России, ВСУ нанесли удар по Белгороду
 
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