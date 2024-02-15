Сырский может провалить экзамен в Авдеевке: западные СМИ о переходе ВСУ к тактике "активной обороны"
© СИРСЬКИЙ/Telegram
© СИРСЬКИЙ/Telegram
Пытаясь "обновить" управление ослабленной, недоукомплектованной и плохо снабжаемой армии президент Украины Владимир Зеленский на днях отправил в отставку большинство своих высших генералов, пишет 15 февраля сайт канала Al Jazeera
Среди 15 уволенных генералов – "популярный и уже бывший" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На его посту оказался генерал-полковник Александр Сырский, заработавший репутацию военачальника, не считающегося с потерями, отмечает СМИ.
Поэтому не всем военнослужащим ВСУ нравятся перестановки в высшем военном руководстве и не все в восторге от перспективы служить под началом генерала по прозвищу "мясник". Издание приводит слова одного из военнослужащих ВСУ, который на службу поступил в 2014 году и только что вернулся с передовой.
"Этот человек отправил меня умирать, как будто я просто пушечное мясо", – сказал он Al Jazeera на условиях анонимности, заявив, что военнослужащие, которые жалуются на командиров или коррупцию в ВСУ, отправляются на самые опасные участки фронта, чтобы поскорее избавиться от них.
По словам собеседника телеканала, украинские медики получают указания игнорировать опасные для жизни раны и травмы и отправлять военных обратно на фронт.
С другой стороны, действия нового главнокомандующего в интервью Al Jazeera оправдывает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его словам, Сырский действительно "более жесткий", чем его предшественник, но при этом он "очень скрупулезно готовится к боевым действиям, вникает в детали, тщательно прорабатывает вопросы снабжения".
Мобилизация – уравнение с двумя неизвестными
Мобилизация – это одна из первоочередных задач, стоявших перед Сырским, отмечает Al Jazeerа. Для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо одновременно побороть коррупцию в рядах армии, полагают авторы.
"Тысячи украинцев призывного возраста выехали из страны благодаря взяткам или пересекли границу нелегально, по суше или даже вплавь через ледяные воды реки Прут. Некоторые военные комиссары были арестованы после получения взяток в тысячи и десятки тысяч долларов за освобождение от воинской службы, таким образом сделав целое состояние как на Украине, так и за рубежом", - отмечается в статье.
Несмотря на то, что Зеленский уволил всех региональных военкомов, заменив их проверенными в боях участниками военных действий, прошедшими проверку спецслужбами, новые назначенцы так и не смогли мобилизовать достаточное количество людей для 1000-километровой линии фронта в условиях катастрофических потерь в живой силе, отмечают авторы публикации.
Данные о потерях на поле боя Киев не раскрывает, но Вашингтон считает, что украинская армия потеряла не менее 70 тысяч военнослужащих, напоминает Al Jazeera.
"Залужный хотел мобилизовать 500 тысяч человек, но Зеленский отклонил эту идею, опасаясь народных протестов и ссылаясь на ограничения в обучении, размещении и вооружении", - подчеркивает агентство.
Неясно, сколько именно людей в конечном итоге на Украине призовут в армию после принятия Верховной Радой спорного закона о мобилизации, отмечает британское издание The Guardian. Тем не менее, известно, что Украина остро нуждается в дополнительных войсках для усиления своих истощенных и измотанных передовых сил, подчеркивает газета.
Тем временем швейцарское издание Neue Zuercher Zeitung опубликовало интервью с 35-летним украинцем, который работает в Европе и больше всего боится попасть на фронт. Он признался, что мобилизация его пугает, потому что эта процедура не прозрачна.
"Мы не знаем, что будет после того, как мы запишемся в армию, куда нас пошлют, будем ли мы вообще проходить какую-то военную подготовку. Я боюсь, что нам просто дадут автомат в руки, наденут бронежилет и отправят на фронт без какой-либо подготовки. Уверен, я погибну в числе первых. Даже не знаю, как передвигаться в окопе. Но если бы была уверенность, что нас хорошо обучат, то это было бы совсем другое дело", - признался собеседник газеты.
Украинец рассказал, что его девушка украинка пригрозила "отрезать ему ногу", если он вернется на родину.
Задача не добиваться победы, а пережить поражение
Зеленский убрал Залужного, потому что проиграл в конфликте с Россией, написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Теперь его проблема состоит не в том, как добиться победы, а как пережить поражение", - отмечает издание.
По мнению западной прессы, организация обороны – это вторая важная задача для Сырского.
Украинские войска начали отступать из Авдеевки на Запад, сообщает Forbes в статье, посвященной новой стратегии ВСУ, которую издание называет "активная оборона". По информации издания, отход прикрывает одна из элитных бригад ВСУ – 3-я штурмовая.
"Однако если Киев решит послать ее в контратаку, все закончится катастрофой", - отмечают американские эксперты.
В Авдеевке украинцы вынуждены обороняться потому что они уступают по численности личного состава и вооружению россиянам, утверждает Forbes.
"Бросив штурмовую бригаду на решение оборонительных задач, восточное командование Украины воплощает на практике стратегию “активной обороны”. Под этим подразумевается гибкая, мобильная и агрессивная защита", - подчеркивает издание.
По словам экспертов Forbes, "активная оборона может вывести русских из равновесия", выиграть время для полного вывода 110-й бригады из восточной части Авдеевки и создать условия для новой оборонительной кампании ВСУ.
Смену тактики подтвердил 13 февраля в своем интервью для ZDF сам Сырский. Он заявил, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонным операциям из-за сложной обстановки на фронте. Командующий рассказал, что украинская армия будет стараться использовать укрепления, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы удерживать укрепленные позиции обороны.
Позже Сырский признался, что Вооруженные силы Украины несут существенные потери из-за применения Россией управляемых авиационных бомб. Об этом 15 февраля сообщила французская газета Le Monde.
"Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям", — пожаловался Сырский.
На Западе пока не полностью уверены, что новый главком ВСУ справиться с задачей и вовремя уйдет в оборону. Financial Times называет Авдеевку настоящим испытанием для Сырского.
Сырский направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить, отмечает издание.
"Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (украинское название Артемовска – Ред.)... Защита Авдеевки может стоить [Киеву] так же дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", - говорится в материале.
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет АвдеевкуСолдат израильской армии, убивает оружие, которое США поставляет на Украину. То есть, США убивает солдат своего союзника руками коррумпированных украинских военных и ближневосточных террористов, уверен бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "Укрликс" Василий Прозоров