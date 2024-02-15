https://ukraina.ru/20240215/1053307238.html

"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег

"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег - 15.02.2024 Украина.ру

"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег

Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин ответила главе министерства иностранных дел Британии Дэвиду Кэмерону на призывы утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов

2024-02-15T10:51

2024-02-15T10:51

2024-02-15T10:51

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Министр написал статью для американской газеты The Hill. Он призвал Палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах.В ответ представительница республиканского большинства в палате представителей Тэйлор-Грин заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине".Она добавила, что Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"*.История с продолжением военной помощи Украине со стороны Штатов уже превратилась в остросюжетный сериалВ минувший вторник со второй попытки законопроект о дополнительных ассигнованиях на 2024 финансовый год на сумму 95 миллиардов долларов, из которых чуть более 60 миллиардов предусмотрено на поддержку Украины, а около 14 миллиардов – Израилю, но без пунктов об укреплении границы с Мексикой прошел финальное голосование в Сенате (70 законодателей за, 29 – против).Работа над этим документом продолжалась несколько месяцев. Наибольшие противоречия среди всех положений принятого законопроекта вызвали положения о поддержке Киева.Теперь, согласно процедуре, его должна рассмотреть Палата представителей, и вот там-то все может быть гораздо сложнее. Прежде всего из-за численного перевела республиканцев, а, во-вторых, из-за принципиальной позиции председателя нижней палаты Конгресса Майка Джонсона – одного из самых антиукраински настроенных конгрессменов (в бытность рядовым конгрессменом он голосовал против почти всех инициатив по поддержке Украины).Джонсон уже подчеркивал, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи.*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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новости, конгрессмен, сша, голосование, британия, зарубежье