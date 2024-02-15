"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег - 15.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240215/1053307238.html
"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег
"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег - 15.02.2024 Украина.ру
"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег
Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин ответила главе министерства иностранных дел Британии Дэвиду Кэмерону на призывы утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов
2024-02-15T10:51
2024-02-15T10:51
новости
конгрессмен
сша
голосование
британия
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_298686de6701f6d31e23a2d546b08aa2.jpg.webp
Министр написал статью для американской газеты The Hill. Он призвал Палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах.В ответ представительница республиканского большинства в палате представителей Тэйлор-Грин заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине".Она добавила, что Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"*.История с продолжением военной помощи Украине со стороны Штатов уже превратилась в остросюжетный сериалВ минувший вторник со второй попытки законопроект о дополнительных ассигнованиях на 2024 финансовый год на сумму 95 миллиардов долларов, из которых чуть более 60 миллиардов предусмотрено на поддержку Украины, а около 14 миллиардов – Израилю, но без пунктов об укреплении границы с Мексикой прошел финальное голосование в Сенате (70 законодателей за, 29 – против).Работа над этим документом продолжалась несколько месяцев. Наибольшие противоречия среди всех положений принятого законопроекта вызвали положения о поддержке Киева.Теперь, согласно процедуре, его должна рассмотреть Палата представителей, и вот там-то все может быть гораздо сложнее. Прежде всего из-за численного перевела республиканцев, а, во-вторых, из-за принципиальной позиции председателя нижней палаты Конгресса Майка Джонсона – одного из самых антиукраински настроенных конгрессменов (в бытность рядовым конгрессменом он голосовал против почти всех инициатив по поддержке Украины).Джонсон уже подчеркивал, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи.*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
https://ukraina.ru/20240214/1053295466.html
сша
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4dd1819096aa80b6e2d5d91f2953398d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, конгрессмен, сша, голосование, британия, зарубежье
Новости, конгрессмен, США, голосование, Британия, Зарубежье

"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег

10:51 15.02.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин ответила главе министерства иностранных дел Британии Дэвиду Кэмерону на призывы утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов
Министр написал статью для американской газеты The Hill. Он призвал Палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах.
В ответ представительница республиканского большинства в палате представителей Тэйлор-Грин заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине".

"Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу", - сказала политик.

Она добавила, что Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"*.
История с продолжением военной помощи Украине со стороны Штатов уже превратилась в остросюжетный сериал
В минувший вторник со второй попытки законопроект о дополнительных ассигнованиях на 2024 финансовый год на сумму 95 миллиардов долларов, из которых чуть более 60 миллиардов предусмотрено на поддержку Украины, а около 14 миллиардов – Израилю, но без пунктов об укреплении границы с Мексикой прошел финальное голосование в Сенате (70 законодателей за, 29 – против).
Работа над этим документом продолжалась несколько месяцев. Наибольшие противоречия среди всех положений принятого законопроекта вызвали положения о поддержке Киева.
Теперь, согласно процедуре, его должна рассмотреть Палата представителей, и вот там-то все может быть гораздо сложнее. Прежде всего из-за численного перевела республиканцев, а, во-вторых, из-за принципиальной позиции председателя нижней палаты Конгресса Майка Джонсона – одного из самых антиукраински настроенных конгрессменов (в бытность рядовым конгрессменом он голосовал против почти всех инициатив по поддержке Украины).
Джонсон уже подчеркивал, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи.
*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вчера, 17:27
"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готоваИстория с продолжением военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов превратилась в настоящий остросюжетный сериал
 
НовостиконгрессменСШАголосованиеБританияЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко
12:19Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма
12:15Песков объяснил связь долларов для Украины с ядерным оружием России в космосе
12:06Быстрее надо делать! Шойгу потребовал ускорить производство комплексов защиты от БПЛА
11:47Киев может дорого заплатить за попытку удержать Авдеевку - Financial Times
11:44"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике
10:54Инсценировка Буданова* или Залужный-спаситель: что скрывается за фейком о покушении на Макрона в Киеве
10:51"Поцелуй в задницу": конгрессмен США ответила Кэмерону на просьбу дать Украине денег
09:49Взрывы, сожаление Путина. Главное на Украине на утро 15 февраля
08:50Власти рассказали о взрывах и повреждениях в городах Украины
08:27Владимир Щербицкий: лучший руководитель советской Украины
08:17Никакой Украины не было? Путин подловил Блинкена на словах о бежавшем из России прадеде
07:51Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - Bloomberg
07:29Актриса Полина Агуреева о "Живых и мертвых", Лескове, украинской трагедии и загадках русской души
07:26Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных
06:45Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать Украину
06:33Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует
06:16Авдеевская "мясорубка" в действии: военкор оценил шансы контрнаступа 2.0
06:14В преддверии гражданской войны. Украинские эксперты с тревогой о происходящем в стране
05:32Нанес неисчислимый ущерб безопасности США. За что сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы
Лента новостейМолния