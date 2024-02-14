https://ukraina.ru/20240214/1053279488.html

Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО

Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО - 14.02.2024 Украина.ру

Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО

Суд заключил под стражу четырех школьников, которые избили и ограбили участника спецоперации, сообщили 14 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю

2024-02-14T10:12

2024-02-14T10:12

2024-02-14T10:12

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Все четверо подозреваемых заключены под стражу на срок 1 месяц 15 суток, уточнили в прокуратуре региона.Накануне в Уссурийске задержаны подростки по подозрению в ограблении участника СВО. В конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Малолетние грабители снимали происходящее на телефон, сообщали в СК. В отношении них возбудили уголовное дело.В пресс-службе УМВД Приморья уточнили, что подростки учатся в девятом классе. Их доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего.

https://ukraina.ru/20240209/1053207852.html

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уссурийск

приморье

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новости, россия, уссурийск, суд, приморье, школьники, сво, спецоперация