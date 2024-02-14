Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО - 14.02.2024 Украина.ру
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Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО
Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО - 14.02.2024 Украина.ру
Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО
Суд заключил под стражу четырех школьников, которые избили и ограбили участника спецоперации, сообщили 14 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю
2024-02-14T10:12
2024-02-14T10:12
новости
россия
уссурийск
суд
приморье
школьники
сво
спецоперация
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Все четверо подозреваемых заключены под стражу на срок 1 месяц 15 суток, уточнили в прокуратуре региона.Накануне в Уссурийске задержаны подростки по подозрению в ограблении участника СВО. В конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Малолетние грабители снимали происходящее на телефон, сообщали в СК. В отношении них возбудили уголовное дело.В пресс-службе УМВД Приморья уточнили, что подростки учатся в девятом классе. Их доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего.
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новости, россия, уссурийск, суд, приморье, школьники, сво, спецоперация
Новости, Россия, Уссурийск, Суд, Приморье, школьники, СВО, Спецоперация

Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО

10:12 14.02.2024
 
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Суд заключил под стражу четырех школьников, которые избили и ограбили участника спецоперации, сообщили 14 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю
"Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в региональном СК.
Все четверо подозреваемых заключены под стражу на срок 1 месяц 15 суток, уточнили в прокуратуре региона.
Накануне в Уссурийске задержаны подростки по подозрению в ограблении участника СВО. В конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Малолетние грабители снимали происходящее на телефон, сообщали в СК. В отношении них возбудили уголовное дело.
В пресс-службе УМВД Приморья уточнили, что подростки учатся в девятом классе. Их доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего.
9 февраля, 17:21
В Ставрополье трое избили участника СВО на костылях и раскаялись: извини, что-то повредилиВ Ставрополье пьяные гости бара избили участника спецоперации и его друга, нападавшие задержаны, сообщил 9 февраля телеграм-канал SHOT
 
НовостиРоссияУссурийскСудПриморьешкольникиСВОСпецоперация
 
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