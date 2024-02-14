В Донецке при украинском обстреле повреждена теплотрасса

"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс 12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году