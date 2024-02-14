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В Донецке при украинском обстреле повреждена теплотрасса
В Донецке при украинском обстреле повреждена теплотрасса - 14.02.2024 Украина.ру
В Донецке при украинском обстреле повреждена теплотрасса
Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, повреждена теплотрасса, сообщил 14 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2024-02-14T10:11
2024-02-14T10:11
2024-02-14T10:11
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Кулемзин уточнил, что в направлении Киевского района украинская армия выпустила два снаряда калибром 155 мм.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 7:30 по Киевскому району Донецка ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм.Киевской район расположен на севере Донецка и регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, теплотрасса
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, теплотрасса
В Донецке при украинском обстреле повреждена теплотрасса
Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, повреждена теплотрасса, сообщил 14 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале