"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
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"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T04:00
2024-02-14T04:00
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Сейчас обе стороны опасаются использовать бронетехнику из-за обилия FPV-дронов. Но дальность действия "фэпэвишек" не позволяет залететь на 10–15 километров от линии фронта. Они действуют максимум в полосе 3–5 километров, рассказал обозреватель."Ланцеты" — это более сложные и дорогостоящие системы. И они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. Плюс работают средства РЭБ. Чем глубже от линии фронта, тем лучше, добавил эксперт.Можно долго рассказывать про высокоточное оружие и боеприпасы, но это не заменит ствольную артиллерию. Минометы дроны тоже не заменят. Миномет можно закопать в землю, закрыть накатом, и "фиг ты его найдешь". Его нельзя засечь ни с тепловизора, ни с беспилотника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053270221.html
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новости, всу, вс рф, россия, украина, дроны, миномет, бпла, беспилотники, мины
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, дроны, миномет, БПЛА, беспилотники, мины

"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ

04:00 14.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас обе стороны опасаются использовать бронетехнику из-за обилия FPV-дронов. Но дальность действия "фэпэвишек" не позволяет залететь на 10–15 километров от линии фронта. Они действуют максимум в полосе 3–5 километров, рассказал обозреватель.
"Ланцеты" — это более сложные и дорогостоящие системы. И они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. Плюс работают средства РЭБ. Чем глубже от линии фронта, тем лучше, добавил эксперт.
"А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Нам для поражения ВСУ хватит простой "Гвоздики". Поэтому никакой рой дронов не поможет заменить артиллерию. Если у нас будет 100 орудий на километр, противник их не достанет", - подчеркнул Онуфриенко.
Можно долго рассказывать про высокоточное оружие и боеприпасы, но это не заменит ствольную артиллерию. Минометы дроны тоже не заменят. Миномет можно закопать в землю, закрыть накатом, и "фиг ты его найдешь". Его нельзя засечь ни с тепловизора, ни с беспилотника, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вчера, 16:31
Алексей Мухин: Летом украинская власть начнет сыпаться, а пока Макрон и Шольц ищут, на кого оперетьсяЗеленский попытался отставкой Залужного снять с себя угрозу заговора генералов или полковников. Я не знаю, насколько у него это удастся. Сырский ему в этом явно не поможет.
 
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