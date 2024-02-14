https://ukraina.ru/20240214/1053273551.html

"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ

"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру

"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ

"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T04:00

2024-02-14T04:00

2024-02-14T04:00

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Сейчас обе стороны опасаются использовать бронетехнику из-за обилия FPV-дронов. Но дальность действия "фэпэвишек" не позволяет залететь на 10–15 километров от линии фронта. Они действуют максимум в полосе 3–5 километров, рассказал обозреватель."Ланцеты" — это более сложные и дорогостоящие системы. И они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. Плюс работают средства РЭБ. Чем глубже от линии фронта, тем лучше, добавил эксперт.Можно долго рассказывать про высокоточное оружие и боеприпасы, но это не заменит ствольную артиллерию. Минометы дроны тоже не заменят. Миномет можно закопать в землю, закрыть накатом, и "фиг ты его найдешь". Его нельзя засечь ни с тепловизора, ни с беспилотника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053270221.html

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