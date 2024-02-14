https://ukraina.ru/20240214/1053273551.html
"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T04:00
2024-02-14T04:00
2024-02-14T04:00
новости
всу
вс рф
россия
украина
дроны
миномет
бпла
беспилотники
мины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709925_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_15b17f2a490f51c0ec1da5e9db903986.jpg
Сейчас обе стороны опасаются использовать бронетехнику из-за обилия FPV-дронов. Но дальность действия "фэпэвишек" не позволяет залететь на 10–15 километров от линии фронта. Они действуют максимум в полосе 3–5 километров, рассказал обозреватель."Ланцеты" — это более сложные и дорогостоящие системы. И они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. Плюс работают средства РЭБ. Чем глубже от линии фронта, тем лучше, добавил эксперт.Можно долго рассказывать про высокоточное оружие и боеприпасы, но это не заменит ствольную артиллерию. Минометы дроны тоже не заменят. Миномет можно закопать в землю, закрыть накатом, и "фиг ты его найдешь". Его нельзя засечь ни с тепловизора, ни с беспилотника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053270221.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1694ca4221e780cd8524b5de9c8a157d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, россия, украина, дроны, миномет, бпла, беспилотники, мины
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, дроны, миномет, БПЛА, беспилотники, мины
"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас обе стороны опасаются использовать бронетехнику из-за обилия FPV-дронов. Но дальность действия "фэпэвишек" не позволяет залететь на 10–15 километров от линии фронта. Они действуют максимум в полосе 3–5 километров, рассказал обозреватель.
"Ланцеты" — это более сложные и дорогостоящие системы. И они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. Плюс работают средства РЭБ. Чем глубже от линии фронта, тем лучше, добавил эксперт.
"А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Нам для поражения ВСУ хватит простой "Гвоздики". Поэтому никакой рой дронов не поможет заменить артиллерию. Если у нас будет 100 орудий на километр, противник их не достанет", - подчеркнул Онуфриенко.
Можно долго рассказывать про высокоточное оружие и боеприпасы, но это не заменит ствольную артиллерию. Минометы дроны тоже не заменят. Миномет можно закопать в землю, закрыть накатом, и "фиг ты его найдешь". Его нельзя засечь ни с тепловизора, ни с беспилотника, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь