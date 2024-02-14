"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от штурмовиков пехоты, которые занимают территорию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Авиационная обработка позиций ВСУ в Авдеевке ведется не один месяц, но потом они все равно откуда-то вылезают целыми и невредимыми. Потому что в окрестностях Коксохима украинским военным точно есть где спрятаться, рассказал обозреватель.
Поэтому не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, добавил эксперт.
"Так что все не так просто, как кажется. Тем более группировка ВСУ, которую мы сейчас пытаемся рассечь надвое, имеет возможность бить нам во фланг с коксохима. Если заткнуть городскую застройку еще более-менее можно, то заткнуть промышленную застройку сложно. Там литой многоуровневый железобетон. Эти крысы будут вылезать из любых подвалов", - подчеркнул Онуфриенко.
Часть ПВО ("Зенит") ополченцы штурмовали даже в 2014–2015 годах. Она живет в полуокружении, хотя уже доживает последние дни. Потому что единственная дорога для снабжения этой части - под огнем ВС РФ. Они поживут еще недельку, пожуют сухари, сдадутся или вымрут, заключил собеседник Украина.ру.
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