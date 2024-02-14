"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240214/1053261247.html
"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру
"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от штурмовиков пехоты, которые занимают территорию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T03:00
2024-02-14T03:00
новости
авдеевка
днр
штурм
наступление
россия
украина
пехота
логистика
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_908b489b4f57e771ed7be73518dc476f.jpg.webp
Авиационная обработка позиций ВСУ в Авдеевке ведется не один месяц, но потом они все равно откуда-то вылезают целыми и невредимыми. Потому что в окрестностях Коксохима украинским военным точно есть где спрятаться, рассказал обозреватель.Поэтому не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, добавил эксперт.Часть ПВО ("Зенит") ополченцы штурмовали даже в 2014–2015 годах. Она живет в полуокружении, хотя уже доживает последние дни. Потому что единственная дорога для снабжения этой части - под огнем ВС РФ. Они поживут еще недельку, пожуют сухари, сдадутся или вымрут, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240211/1053222129.html
авдеевка
днр
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_eca6b3bccb3dbdc055c912f0e664266b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, штурм, наступление, россия, украина, пехота, логистика, бои, сво
Новости, Авдеевка, ДНР, штурм, наступление, Россия, Украина, пехота, логистика, бои, СВО

"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ

03:00 14.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от штурмовиков пехоты, которые занимают территорию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Авиационная обработка позиций ВСУ в Авдеевке ведется не один месяц, но потом они все равно откуда-то вылезают целыми и невредимыми. Потому что в окрестностях Коксохима украинским военным точно есть где спрятаться, рассказал обозреватель.
Поэтому не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, добавил эксперт.

"Так что все не так просто, как кажется. Тем более группировка ВСУ, которую мы сейчас пытаемся рассечь надвое, имеет возможность бить нам во фланг с коксохима. Если заткнуть городскую застройку еще более-менее можно, то заткнуть промышленную застройку сложно. Там литой многоуровневый железобетон. Эти крысы будут вылезать из любых подвалов", - подчеркнул Онуфриенко.

Часть ПВО ("Зенит") ополченцы штурмовали даже в 2014–2015 годах. Она живет в полуокружении, хотя уже доживает последние дни. Потому что единственная дорога для снабжения этой части - под огнем ВС РФ. Они поживут еще недельку, пожуют сухари, сдадутся или вымрут, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
11 февраля, 05:30
Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народГлавное, я всякий раз жду: кто-то же должен этому возмутиться. Пусть не широкие народные массы, понятно, ни на какой Майдан они не выйдут, пусть хотя бы какой-нибудь деятель культуры, который бы вышел и сказал: вы что вообще творите? Мы за это стояли на Майдане?
 
НовостиАвдеевкаДНРштурмнаступлениеРоссияУкраинапехоталогистикабоиСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
05:00Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране
04:50Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
04:40"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
04:30Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
04:25День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика
04:20"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
03:53"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
03:50Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре
03:45День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
03:30Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбу
03:00"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ
20:57Хватит с нас ухода из-под Киева. Владимир Мамонтов о том, зачем РФ вдруг подняла тему Минских соглашений
19:00Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского
18:02Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраля
17:39Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
17:35Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага
Лента новостейМолния