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"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ

"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру

"Сдадутся или вымрут": обозреватель пояснил, сколько еще продержатся в Авдеевке "подвальные крысы" ВСУ

Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от штурмовиков пехоты, которые занимают территорию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T03:00

2024-02-14T03:00

2024-02-14T03:00

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Авиационная обработка позиций ВСУ в Авдеевке ведется не один месяц, но потом они все равно откуда-то вылезают целыми и невредимыми. Потому что в окрестностях Коксохима украинским военным точно есть где спрятаться, рассказал обозреватель.Поэтому не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, добавил эксперт.Часть ПВО ("Зенит") ополченцы штурмовали даже в 2014–2015 годах. Она живет в полуокружении, хотя уже доживает последние дни. Потому что единственная дорога для снабжения этой части - под огнем ВС РФ. Они поживут еще недельку, пожуют сухари, сдадутся или вымрут, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240211/1053222129.html

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новости, авдеевка, днр, штурм, наступление, россия, украина, пехота, логистика, бои, сво