Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага - 13.02.2024 Украина.ру
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Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага
Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага - 13.02.2024 Украина.ру
Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага
Студию Украина.ру посетил командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.
2024-02-13T17:35
2024-02-13T17:36
видео
фронт
днр
донецкая народная республика
донбасс
лнр
луганск
наступление
россия
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Он рассказал о текущей ситуации на его участке фронта, влиянии дронов на современную войну, информационном аспекте сегодняшнего противостояния, а также о нашем сегодняшнем месте в мире и будущем после СВО:0:36 – Ситуация на фронте;4:03 – Снарядный голод у противника и проблема FPV дронов;8:42 – Почему важно следить за перестановками в ВСУ;10:32 – Влияние новостного фона на фронт;11:53 – Как изменилось общество за 2 года СВО;14:20 – Третий Рим и современная Россия;15:36 – Как изменимся мы после СВО?18:07 – Как ответит Запад?
днр
донецкая народная республика
донбасс
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луганск
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видео, фронт, днр, донецкая народная республика, донбасс, лнр, луганск, наступление, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, сво, спецоперация, такер карлсон, сша, рим, белоруссия, запад, всу, видео, андрей пинчук
Видео, фронт, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ЛНР, Луганск, наступление, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, СВО, Спецоперация, Такер Карлсон, США, Рим, Белоруссия, Запад, ВСУ, Андрей Пинчук

Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага

17:35 13.02.2024 (обновлено: 17:36 13.02.2024)
 
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Студию Украина.ру посетил командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.
Он рассказал о текущей ситуации на его участке фронта, влиянии дронов на современную войну, информационном аспекте сегодняшнего противостояния, а также о нашем сегодняшнем месте в мире и будущем после СВО:

0:36 – Ситуация на фронте;
4:03 – Снарядный голод у противника и проблема FPV дронов;
8:42 – Почему важно следить за перестановками в ВСУ;
10:32 – Влияние новостного фона на фронт;
11:53 – Как изменилось общество за 2 года СВО;
14:20 – Третий Рим и современная Россия;
15:36 – Как изменимся мы после СВО?
18:07 – Как ответит Запад?
 
ВидеофронтДНРДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛНРЛуганскнаступлениеРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийСВОСпецоперацияТакер КарлсонСШАРимБелоруссияЗападВСУАндрей Пинчук
 
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