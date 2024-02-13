https://ukraina.ru/20240213/1053274265.html

Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага

Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага - 13.02.2024 Украина.ру

Почему России пора наступать: Пинчук об основных задачах и неприятной тактике врага

Студию Украина.ру посетил командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.

2024-02-13T17:35

2024-02-13T17:35

2024-02-13T17:36

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фронт

днр

донецкая народная республика

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лнр

луганск

наступление

россия

украина

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Он рассказал о текущей ситуации на его участке фронта, влиянии дронов на современную войну, информационном аспекте сегодняшнего противостояния, а также о нашем сегодняшнем месте в мире и будущем после СВО:0:36 – Ситуация на фронте;4:03 – Снарядный голод у противника и проблема FPV дронов;8:42 – Почему важно следить за перестановками в ВСУ;10:32 – Влияние новостного фона на фронт;11:53 – Как изменилось общество за 2 года СВО;14:20 – Третий Рим и современная Россия;15:36 – Как изменимся мы после СВО?18:07 – Как ответит Запад?

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