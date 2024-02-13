Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины - 13.02.2024 Украина.ру
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Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины - 13.02.2024 Украина.ру
Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
Экс-президент Украины и действующий депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ближайшие дни планирует визиты в Польшу, Германию и Израиль. Об этом пресс-служба партии сообщила на своем официальном сайте 13 февраля
2024-02-13T17:39
2024-02-13T17:39
новости
петр порошенко
визит
польша
германия
израиль
мюнхенская конференция по безопасности
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Сначала Порошенко поедет в Варшаву, где 15 февраля встретится с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши. Целью визита заявлено обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.Уже 16 февраля бывший президент Украины поедет в Германию. Там он выступит на 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США."Через несколько дней у меня запланирована поездка на 60-ю сессию Мюнхенской конференции по безопасности, еду туда по приглашению организаторов. Там планирую прежде всего встретиться с конгрессменами республиканцами и сделать все возможное, чтобы убедить их ускорить поставки ракет, боеприпасов и F-16 для Вооруженных сил Украины", - прокомментировал Порошенко цели предстоящей поездки.По его словам, его задача – убедить партнеров из США, что Украине нужно оружие.Свое турне Порошенко закончит 20 февраля в Израиле. Туда он поедет в статусе члена Почетного совета международного демократического союза, который планирует "визит солидарности" в Израиль.Издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника 13 февраля сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности планирует поездку по западноевропейским столицам. По их данным, он посетит Париж и Берлин.Украинские СМИ 6 февраля сообщили, что Государственное бюро расследовании (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене и "содействии деятельности террористической организации", которое длилось два года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, петр порошенко, визит, польша, германия, израиль, мюнхенская конференция по безопасности
Новости, Петр Порошенко, визит, Польша, Германия, Израиль, Мюнхенская конференция по безопасности

Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины

17:39 13.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Экс-президент Украины и действующий депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ближайшие дни планирует визиты в Польшу, Германию и Израиль. Об этом пресс-служба партии сообщила на своем официальном сайте 13 февраля
Сначала Порошенко поедет в Варшаву, где 15 февраля встретится с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши. Целью визита заявлено обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.
Уже 16 февраля бывший президент Украины поедет в Германию. Там он выступит на 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.
"Через несколько дней у меня запланирована поездка на 60-ю сессию Мюнхенской конференции по безопасности, еду туда по приглашению организаторов. Там планирую прежде всего встретиться с конгрессменами республиканцами и сделать все возможное, чтобы убедить их ускорить поставки ракет, боеприпасов и F-16 для Вооруженных сил Украины", - прокомментировал Порошенко цели предстоящей поездки.
По его словам, его задача – убедить партнеров из США, что Украине нужно оружие.
Свое турне Порошенко закончит 20 февраля в Израиле. Туда он поедет в статусе члена Почетного совета международного демократического союза, который планирует "визит солидарности" в Израиль.
Издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника 13 февраля сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности планирует поездку по западноевропейским столицам. По их данным, он посетит Париж и Берлин.
Украинские СМИ 6 февраля сообщили, что Государственное бюро расследовании (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене и "содействии деятельности террористической организации", которое длилось два года.
7 февраля, 18:13
Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников ПорошенкоПетру Порошенко пророчат следственный изолятор по делу о госизмене, а его соратникам - соучастие. Пост в анонимном телеграм-канале напугал девять членов фракции партии Порошенко в Верховной Раде Украины
 
НовостиПетр ПорошенковизитПольшаГерманияИзраильМюнхенская конференция по безопасности
 
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