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Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины - 13.02.2024 Украина.ру
Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
Экс-президент Украины и действующий депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ближайшие дни планирует визиты в Польшу, Германию и Израиль. Об этом пресс-служба партии сообщила на своем официальном сайте 13 февраля
2024-02-13T17:39
2024-02-13T17:39
2024-02-13T17:39
новости
петр порошенко
визит
польша
германия
израиль
мюнхенская конференция по безопасности
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Сначала Порошенко поедет в Варшаву, где 15 февраля встретится с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши. Целью визита заявлено обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.Уже 16 февраля бывший президент Украины поедет в Германию. Там он выступит на 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США."Через несколько дней у меня запланирована поездка на 60-ю сессию Мюнхенской конференции по безопасности, еду туда по приглашению организаторов. Там планирую прежде всего встретиться с конгрессменами республиканцами и сделать все возможное, чтобы убедить их ускорить поставки ракет, боеприпасов и F-16 для Вооруженных сил Украины", - прокомментировал Порошенко цели предстоящей поездки.По его словам, его задача – убедить партнеров из США, что Украине нужно оружие.Свое турне Порошенко закончит 20 февраля в Израиле. Туда он поедет в статусе члена Почетного совета международного демократического союза, который планирует "визит солидарности" в Израиль.Издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника 13 февраля сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности планирует поездку по западноевропейским столицам. По их данным, он посетит Париж и Берлин.Украинские СМИ 6 февраля сообщили, что Государственное бюро расследовании (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене и "содействии деятельности террористической организации", которое длилось два года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр порошенко, визит, польша, германия, израиль, мюнхенская конференция по безопасности
Новости, Петр Порошенко, визит, Польша, Германия, Израиль, Мюнхенская конференция по безопасности
Порошенко позвали на Мюнхенскую конференцию - просить оружие для Украины
Экс-президент Украины и действующий депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ближайшие дни планирует визиты в Польшу, Германию и Израиль. Об этом пресс-служба партии сообщила на своем официальном сайте 13 февраля
Сначала Порошенко поедет в Варшаву, где 15 февраля встретится с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши. Целью визита заявлено обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.
Уже 16 февраля бывший президент Украины поедет в Германию. Там он выступит на 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.
"Через несколько дней у меня запланирована поездка на 60-ю сессию Мюнхенской конференции по безопасности, еду туда по приглашению организаторов. Там планирую прежде всего встретиться с конгрессменами республиканцами и сделать все возможное, чтобы убедить их ускорить поставки ракет, боеприпасов и F-16 для Вооруженных сил Украины", - прокомментировал Порошенко цели предстоящей поездки.
По его словам, его задача – убедить партнеров из США, что Украине нужно оружие.
Свое турне Порошенко закончит 20 февраля в Израиле. Туда он поедет в статусе члена Почетного совета международного демократического союза, который планирует "визит солидарности" в Израиль.
Издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника 13 февраля сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности планирует поездку по западноевропейским столицам. По их данным, он посетит Париж и Берлин.
Украинские СМИ 6 февраля сообщили, что Государственное бюро расследовании (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене и "содействии деятельности террористической организации", которое длилось два года.