Финский суд вынес приговор командиру ДШРГ "Русич"
17:17 13.02.2024 (обновлено: 17:19 13.02.2024)
© Фото : Обыкновенный царизм / TelegramЯн Петровский
© Фото : Обыкновенный царизм / Telegram
Россиянина Воислава Тордена финский суд признал виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, заявила адвокат Наталия Мальгина. Об этом 13 февраля сообщили журналисты РИА Новости
"Суд Кюменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в станы Шенгена, его приговорили к условному наказанию - 40 дням тюремного заключения", – заявила Мальгина.
Тордена (ранее известного как Ян Петровский) задержали в Финляндии летом прошлого. 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию.
Как сообщал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
Верховный суд Финляндии 8 декабря 2023 года не согласился экстрадировать его на Украину и постановил освободить его. После чего Торден был задержан пограничной охраной. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
19 декабря 2023, 09:47Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в ФинляндииНа рассмотрение дела россиянина Воислава Тордена в Финляндии уйдёт от 9 месяцев до полутора лет только в первой инстанции. Об этом сообщила 19 декабря адвокат Наталия Мальгина, передает РИА "Новости"