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Финский суд вынес приговор командиру ДШРГ "Русич"

Финский суд вынес приговор командиру ДШРГ "Русич" - 13.02.2024 Украина.ру

Финский суд вынес приговор командиру ДШРГ "Русич"

Россиянина Воислава Тордена финский суд признал виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, заявила адвокат Наталия Мальгина. Об этом 13 февраля сообщили журналисты РИА Новости

2024-02-13T17:17

2024-02-13T17:17

2024-02-13T17:19

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Тордена (ранее известного как Ян Петровский) задержали в Финляндии летом прошлого. 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию.Как сообщал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".Верховный суд Финляндии 8 декабря 2023 года не согласился экстрадировать его на Украину и постановил освободить его. После чего Торден был задержан пограничной охраной. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.

https://ukraina.ru/20231219/1052219207.html

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