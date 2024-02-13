https://ukraina.ru/20240213/1053271211.html
Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУ
Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУ - 13.02.2024 Украина.ру
Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУ
По военному полигону в Селидово (ДНР, подконтрольная Украине территория) на Донецком направлении фронта ВС РФ нанесла мощный ракетный удар. Об этом 13 февраля сообщили российские телеграм-каналы
2024-02-13T16:23
2024-02-13T16:23
2024-02-13T17:06
новости
авдеевка
маргарита симоньян
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ракетный удар
вс рф
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По информации бывшего официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, в момент удара на объекте находились подразделения ВСУ для боевого слаживания.Эту же информацию передал в своем телеграм-канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин, уточняя, что число погибших военнослужащих ВСУ исчисляется десятками."В районе Селидово ограничили движение транспорта, в ближайшие сутки будут вывозить покойников с полигона. СБУ начала поиски наводчиков среди местных, которые могли помочь с нанесением удара по скоплению живой силы противника на полигоне, по которой было нанесено несколько ракетных ударов", - написал Рожин.Тем временем главный редактор медиа группы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила в своем телеграм-канале, что новый главком ВСУ Александр Сырский запретил публиковать любую информацию о произошедшем в Селидово."С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", - рассказала Симоньян.Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором группа военнослужащих в касках стоит в поле и смотрит в сторону, откуда раздаются мощные взрывы. "Противник проходил там боевое слаживание — чтобы попробовать деблокировать Авдеевку через несколько дней", — подписал видео телеграм-канал.Ранее издание Forbes предположило, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать о намерении Зеленского бороться за Авдеевку "даже высокой ценой".
https://ukraina.ru/20240211/1053221089.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
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новости, авдеевка, маргарита симоньян, александр сырский, всу, ракетный удар, вс рф
Новости, Авдеевка, Маргарита Симоньян, Александр Сырский, ВСУ, ракетный удар, ВС РФ
Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУ
16:23 13.02.2024 (обновлено: 17:06 13.02.2024)
По военному полигону в Селидово (ДНР, подконтрольная Украине территория) на Донецком направлении фронта ВС РФ нанесла мощный ракетный удар. Об этом 13 февраля сообщили российские телеграм-каналы
По информации бывшего официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, в момент удара на объекте находились подразделения ВСУ для боевого слаживания.
Эту же информацию передал в своем телеграм-канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин, уточняя, что число погибших военнослужащих ВСУ исчисляется десятками.
"В районе Селидово ограничили движение транспорта, в ближайшие сутки будут вывозить покойников с полигона. СБУ начала поиски наводчиков среди местных, которые могли помочь с нанесением удара по скоплению живой силы противника на полигоне, по которой было нанесено несколько ракетных ударов", - написал Рожин.
Тем временем главный редактор медиа группы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила в своем телеграм-канале, что новый главком ВСУ Александр Сырский запретил публиковать любую информацию о произошедшем в Селидово.
"С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", - рассказала Симоньян.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором группа военнослужащих в касках стоит в поле и смотрит в сторону, откуда раздаются мощные взрывы.
"Противник проходил там боевое слаживание — чтобы попробовать деблокировать Авдеевку через несколько дней", — подписал видео телеграм-канал.
Ранее издание Forbes предположило, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать о намерении Зеленского бороться за Авдеевку "даже высокой ценой".